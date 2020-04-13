نائب يطالب بتحديد مواعيد لغلق المحال بعد أزمة كورونا

تحرير:أحمد جاد ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٨ ص

مجلس النواب - صورة أرشيفية

طالب خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، في تصريحات له، اليوم الإثنين، بدراسة إمكانية استمرار تطبيق قرار غلق المحال والمطاعم والمقاهي والكافيهات في أوقات محددة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مع تغيير المواعيد بتأخيرها بعض الساعات وعدم غلقها في الساعة الخامسة مساءً مثل التوقيت الحالي، موضحا أنه كان قد قرر مجلس الوزراء منذ عدة سنوات إغلاق المحلات في الساعة العاشرة مساء، ولكن لم يمتثل أحد لذلك القرار، ولم تنفذ الحكومة تهديداتها بفرض غرامات على المخالفين.

وأكد مشهور أن هذا القرار سيساهم حال تطبيقه في تنظيم عشوائية الشارع والتخلص من الفوضى والضجيج طوال الليل دون مراعاة لحقوق المرضى والطلبة والسكان في الراحة والهدوء، مضيفا أن تحديد مواعيد غلق المحال، معمول به في دول كثيرة، ولا أحد يعترض على ذلك، لكن المشكلة لدينا في حالة التسيب في بعض أجهزة المحليات.وطالب