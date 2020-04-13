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نائب يطالب بتحديد مواعيد لغلق المحال بعد أزمة كورونا

تحرير:أحمد جاد ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٨ ص
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
طالب خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، في تصريحات له، اليوم الإثنين، بدراسة إمكانية استمرار تطبيق قرار غلق المحال والمطاعم والمقاهي والكافيهات في أوقات محددة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مع تغيير المواعيد بتأخيرها بعض الساعات وعدم غلقها في الساعة الخامسة مساءً مثل التوقيت الحالي، موضحا أنه كان قد قرر مجلس الوزراء منذ عدة سنوات إغلاق المحلات في الساعة العاشرة مساء، ولكن لم يمتثل أحد لذلك القرار، ولم تنفذ الحكومة تهديداتها بفرض غرامات على المخالفين.
وأكد مشهور أن هذا القرار سيساهم حال تطبيقه في تنظيم عشوائية الشارع والتخلص من الفوضى والضجيج طوال الليل دون مراعاة لحقوق المرضى والطلبة والسكان في الراحة والهدوء، مضيفا أن تحديد مواعيد غلق المحال، معمول به في دول كثيرة، ولا أحد يعترض على ذلك، لكن المشكلة لدينا في حالة التسيب في بعض أجهزة المحليات.وطالب
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احمد-الطيب (2)

الطيب: رفض دفن ضحايا كورونا محرم شرعًا.. ومُجرَّم أخلاقًا وإنسانيًّة

وجَّه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، رسالة تلفزيونية إلى الشعب المصري بشأن مستجدات فيروس «كورونا»، أكد خلالها أن مظاهر التنمُّر والسُّخرية من مُصابي فيروس كورونا المستجد وضحاياه، أمرٌ خطيرٌ، ومرفوضٌ شكلًا وموضوعًا، ولا يجوزُ أبدًا ولا شرعًا ولا مروءةً أن يسخر إنسان من إنسانٍ آخَر أُصيب بهذا الوباء أو مات به أو يتنمر ضده، والواجب هو أن يدعوَ الإنسانُ لأخيه الإنسانِ، وأن يَتضامَنَ معه، وألّا يسخر منه بكلمةٍ أو نظرةٍ أو فعلٍ أو قولٍ يُؤذي المصابَ ويؤذي أهلَه.
كورونا والحجر الصحي (3)

شفاء 4 مصابين بكورونا في مستشفى عزل المصابين بالمنيا

شهدت مستشفى العزل الصحي داخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، شفاء 4 مصابين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي انتشر مؤخرًا في معظم بلاد العالم، مما أدى إلى وفاة العديد من المواطنين، بالإضافة إلى إصابة عددًا كبيرا منهم، إذ تقرر خروجهم جميعا بعد التأكد من تماثلهم للشفاء وتعافيهم التام من الفيروس، وتحولت نتيجة عيناتهم من إيجابية إلى سلبية. جاء الإعلان عن الشفاء للحالات الأربعة، عقب مرور يوما واحدا على خروج 6 مصابين تماثلوا للشفاء من كورونا أيضا.
كورونا والحجر الصحي (8)

التزام سكندري بالحظر.. وتعافي 7 حالات بمستشفى العجمي

واصل السكندريين التزامهم بقرار حظر التجوال، اليوم الأحد، إذ فرضت الأجهزة الأمنية إجراءات أمنية مشددة على مخارج ومداخل المحافظة في إطار تنفيذ إجراءات الحظر، بينما طافت الدوريات الأمنية الموزعة بجميع الشوارع لمتابعة مدى تنفيذ الحظر ومنع استمرار عمل المحال التجارية غير المسموح بتواجدها لما بعد الساعة الخامسة مساءً، فيما قامت الأجهزة المعنية بالعمل على تعقيم عددًا كبيرًا من شوراع المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 126 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و 13 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.
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نواب «25-30»: تبرعنا بـ5 آلاف جنيه من رواتبنا لمتضرري كورونا

أعلن تكتل "25 - 30" بمجلس النواب، تبرعهم بـ5 آلاف جنيه من رواتبهم بمجلس النواب منذ يوم 16 مارس الماضي، وذلك في خطاب موجه لرئيس البرلمان، لصالح المتضررين من فيروس كورونا المستجد فى المناطق والقرى الفقيرة والعمالة غير المنتظمة، مضيفا: "هذه خطوة ألزمها علينا واجبنا الإنساني والوطني حيال الدولة المصرية وشعبها الكريم لمكافحة انتشار فيروس كورونا"، مطالبا بإنشاء صندوق من تبرعات أعضاء مجلس النواب لصالح دعم المواطنين المصريين في المناطق النائية والقرى والنجوع والمناطق الفقيرة لإجراءات العلاج والوقاية وحملات التوعية في تلك القرى.
مجلس-النواب (1)

نائب يطالب الحكومة بصرف بدل مخاطر مهنة للمهندسين

قال النائب محمد عبد الغني، إنه منذ بداية أزمة انتشار وباء كورونا المستجد، وكل النداءات بتقليل التعاملات والتجمعات والتزام المنازل والحد من العمالة هي الشغل الشاغل والعيون معلقة على مراقبة معدلات انتشار المرض وعدد المتوفين، مضيفا أنه على الرغم من الإجراءات العالمية بالتزام تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي والحد من النزول من المنازل، فاجأت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاسكان والمرافق والمجمتعات العمرانية الجميع بقرار عودة العمل بكامل طاقته في قطاع التشييد والبناء، ما يشمل مئات الآلاف من المهندسين وملايين العمال، ووضعهم في مقدمة الصفوف.
ما-يخطيء-الطبيب-في-تشخصيه

نائب يطالب رفع بدل عدوى الأطباء: جنود في الأزمة

طالب النائب محمد العقاد، بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى 2000 جنيه، إذ أن الأزمة الأخيرة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أنهم جند من جنود الوطن، ومن أبناء مصر الأوفياء الذين يقفون خلف القيادة ومؤسسات الدولة فى الدفاع عنها والتصدي لكل مخاطر تحاك بالدولة المصرية، موضحا أن الأطباء يمثلون الحصن المنيع فى أزمة كورونا، وشهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تضحيات عظيمة لهم، ففي الوقت الذى تطالب منظمة الصحة العالمية من جميع المواطنين البقاء فى منازلهم خوفا من تفشى المرض يبقى الأطباء هم الجنود الحقيقيين لهذه الأزمة، يواجهون الموت بصدور عارية وقلوب قوية.
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طلب إحاطة لتقديم أحدث الأفلام على القناة الأولى

تقدمت النائبة مي البطران، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للاعلام، بشأن استغلال الطفرة والتطوير الذي حدث في القناة الأولى المصرية، والمساهمة في تحقيق الترفيه للمواطنين من خلال التعاقد على عرض أحدث الأفلام المصرية والعالمية، خاصة في ظل قرار رئيس الوزراء رقم 724 لسنة 2020 بتعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح، كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
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