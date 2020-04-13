العراق يطلق أول رحلة استثنائية لجدة لإعادة العالقين

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ ص

طائرة - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الإثنين، انطلاق الطائرة طراز "A320/YI-ARA" التابعة لأسطول الناقل الوطني العراقي من مطار بغداد الدولي متوجهة إلى مطار جدة بالسعودية، وأفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أنها تعد الرحلة الاستثنائية الأولى الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في المملكة العربية السعودية. وكانت منظمة الصحة العالمية قد نفت، أمس الأحد، أن يكون العراق قد غادر ذروة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، داعية المؤسسات الاعلامية في البلاد الى توخي الحذر في نقل المعلومة.

وقالت المنظمة، في بيان مقتضب نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إنها تنفي ما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام من خبر مفاده بأن العراق غادر ذروة الإصابات بالفيروس وهو في الاتجاه نحو السيطرة عليه، داعية المؤسسات الإعلامية إلى توخي الحذر عند نقل أخبار متداولة دون مصدر موثق. ونقلت بعض وسائل الإعلام