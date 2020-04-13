ضبط 12 دراجة نارية دون لوحات معدنية بالمنوفية

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٠ ص

حملة مرورية - صورة أرشيفية

ضبطت قوات المرور بمديرية أمن المنوفية، 12 دراجة نارية دون لوحات معدنية، وحررت القوات محاضر لأصحابها لعرضهم على النيابة العامة، ويواصل رجال المرور جهودهم، تحت إشراف اللواء محمد ناجي مدير الأمن، وبالتعاون مع إدارة المرور بالمحافظة للتصدي للمخالفات المرورية، ووقائع القيادة دون ترخيص، ومخالفات سير المرور سواء في تجاوز السرعة أو بالسير عكس الاتجاه، ولتحقيق الانضباط المروري، خاصة على الطرق الرئيسية والسريعة، وذلك بقصد الحد من وقوع الحوادث، علاوة على تقليل التكدس والزحام بتنظيم الحركة،

وحررت قوات الحملة المرورية 738 مخالفة مرورية، إذ تم تحرير 368 مخالفة على نموذج 125 مرور، كما تم ضبط 9 سيارات بدون رخصة تسيير أو رخصة قيادة، علاوة على ضبط سيارة لسيرها عكس الاتجاه، وتم رفع 7 سيارات مهملة بالشوارع بعد فحصها وتم إبلاغ أصحابها. واتخذت قوات المرور الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة،