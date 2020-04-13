نجم برشلونة يطالب ناديه بالاحترام لتحديد مستقبله
١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٢ ص
إيفان راكيتيتش - صورة أرشيفية
طالب نجم نادي برشلونة الكرواتي إيفان راكيتيتش، ناديه بالاحترام فيما يخص مستقبله، فهو من سيحسم مصيره بيده، وذلك في ظل الأنباء التي راجت بشدة حول اهتمام العديد من الأندية بخدماته في فترة الانتقالات المقبلة، قائلا: "لست كيسا من البطاطس. أنا من سأقرر مستقبلي، أريد أن أكون في المكان الذي يتم فيه تقديري، إذا ظللت هنا فسأكون مسرورا، وإذا لم يحدث، سأكون في المكان الذي أقرره، كما أنني لا أجد أي تفسير حول قلة مشاركاتي مع البارسا منذ بداية الموسم، فالجزء الأول من الموسم الحالي كان غريبا ومثيرا للدهشة بالنسبة لي".
وأضاف راكيتيتش: "لمدة عامين ارتبط اسمي بالعديد من الفرق، لكنني قلت دائما إن برشلونة فريق مثالي بالنسبة لي، والجزء الأول من موسمي كان غريبا وغير مريح ومثير للدهشة، يجب أن أتعلم من هذا لتحسين نفسي".
وذكر: "آمل أن أتمكن من إنهاء ما تبقى من عقدي مع النادي حتى صيف 2021، لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فسنجلس
وأضاف راكيتيتش: "لمدة عامين ارتبط اسمي بالعديد من الفرق، لكنني قلت دائما إن برشلونة فريق مثالي بالنسبة لي، والجزء الأول من موسمي كان غريبا وغير مريح ومثير للدهشة، يجب أن أتعلم من هذا لتحسين نفسي".
وذكر: "آمل أن أتمكن من إنهاء ما تبقى من عقدي مع النادي حتى صيف 2021، لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فسنجلس على الطاولة ونناقش الأمر".
وعن تحوله من لاعب يشارك باستمرار إلى لاعب احتياطي، أوضح لاعب برشلونة: "لم يكن أي من الأشخاص الذين تحدثت معهم قادرا على إعطائي شرحا لهذا، في بعض الأحيان تحدث أشياء لا تفهمها".
وتابع: "لكن ما آلمني كثيرا هو أن الموسم الماضي كان أفضل مواسمي في برشلونة طوال الستة أعوام التي قضيتها هنا، أنا لا أفهم ذلك لكني أتقبل ما هو في مصلحة الفريق، النتائج لم تكن هي الأفضل، وما يؤلمني هو عدم قدرتي على المساعدة".