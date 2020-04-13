رياضة

نجم برشلونة يطالب ناديه بالاحترام لتحديد مستقبله

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٢ ص
إيفان راكيتيتش - صورة أرشيفية
إيفان راكيتيتش - صورة أرشيفية
طالب نجم نادي برشلونة الكرواتي إيفان راكيتيتش، ناديه بالاحترام فيما يخص مستقبله، فهو من سيحسم مصيره بيده، وذلك في ظل الأنباء التي راجت بشدة حول اهتمام العديد من الأندية بخدماته في فترة الانتقالات المقبلة، قائلا: "لست كيسا من البطاطس. أنا من سأقرر مستقبلي، أريد أن أكون في المكان الذي يتم فيه تقديري، إذا ظللت هنا فسأكون مسرورا، وإذا لم يحدث، سأكون في المكان الذي أقرره، كما أنني لا أجد أي تفسير حول قلة مشاركاتي مع البارسا منذ بداية الموسم، فالجزء الأول من الموسم الحالي كان غريبا ومثيرا للدهشة بالنسبة لي".
وأضاف راكيتيتش: "لمدة عامين ارتبط اسمي بالعديد من الفرق، لكنني قلت دائما إن برشلونة فريق مثالي بالنسبة لي، والجزء الأول من موسمي كان غريبا وغير مريح ومثير للدهشة، يجب أن أتعلم من هذا لتحسين نفسي". وذكر: "آمل أن أتمكن من إنهاء ما تبقى من عقدي مع النادي حتى صيف 2021، لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فسنجلس
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الجنايني يكشف موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، في تصريحات تلفزيونية، عن أصعب ما واجهه في بداية توليه المهمة، قائلا: "هناك بعض الصعوبات التي واجهناها وهي عدم وجود أي نظام، وقد يكون هذا الأسلوب متوارث منذ عشرات السنين، وتعودت من خلال عملي بأنني أعمل من خلال نظام ولوائح، وأهم الملفات التي بدأنها هي إعادة هيكلة وتنظئم العاملين واستعنت بالدكتور صفوت النحاس والذي قام بتوظيف الجميع، كما أن تطبيق اللوائح من قبل اللجنة الخماسية أغضب الكثير، لذلك قمت بهيكلة الإداريين داخل الاتحاد".
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«كاف» يضع 3 سيناريوهات لدوري الأبطال والكونفيدرالية

اعترف المغربي عبد المنعم باه السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، خلال حواره مع برنامج "جمهور الثالثة"، المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، بصعوبة مهمته في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إنه حتى الآن لا توجد خسائر مالية بالنسبة للبطولات الإفريقية، فأغلبها تم تأجيله، وستجرى دراسة كافة السيناريوهات الخاصة بها، والكاف سيساعد الأندية والاتحادات، التي تضررت من أزمة كورونا وأُلغيت مسابقاتها، خاصة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يفكر في نفس الاتجاه، خاصة في الدوريات الصغيرة، وهناك تنسيق كامل معه.
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مدافع الوداد يتحدث عن مفاوضات الأهلي والزمالك

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في بيان رسمي.. برشلونة يرد على اتهامات الفساد

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانًا رسميًا، للرد على التصريحات التي أدلى بها إميلي روسود، نائب رئيس النادي، بعد ساعات قليلة من تقديم استقالته من منصبه، حيث نشر البيان عبر موقعه الرسمي، قائلًا:"في مواجهة الاتهامات الخطيرة، التي لا أساس لها التي أصدرها صباح اليوم السيد إميلي روسو، نائب رئيس النادي السابق، في مقابلات مختلفة مع وسائل الإعلام، نفى برشلونة بشكل قاطع أي عمل يمكن أن يصنف على أنه فساد، وبالتالي يحتفظ النادي بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
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يويفا يكشف موعد عودة دوري أبطال أوروبا

أكد ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا، أن الاتحاد يدرس فكرة إقامة الأدوار المتبقية في بطولة دوري أبطال أوروبا، من مباراة واحدة، مُشدداً على ضرورة إنهاء الموسم في غضون الثالث من أغسطس، جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية. وبدأ سيفرين حديثه، قائلًا: "دوري أبطال أوروبا و الدوري الأوروبي يجب أن ينتهيا بحلول 3 أغسطس، هذا موقف استثنائي نعيشه، لذا نحن مرنون بخصوص التواريخ و مواعيد انطلاق المُباريات، إذا ما خفت الأزمة ربما يُمكننا البداية في تاريخ مُبكر .
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تفاصيل رفض برشلونة عودة نيمار في الصيف الماضي

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن إدارة برشلونة كانت صاحبة القرار النهائي في عدم عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى "كامب نو" في الصيف الماضي، ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن العرض الأخير الذي قدمه برشلونة لسان جيرمان في الصيف الماضي، كان 130 مليون يورو، بالإضافة إلى إيفان راكيتيتش وجان كلير توديبو وإعارة عثمان ديمبلي، مشيرة إلى أن سان جيرمان أصر على تقاضي 150 مليون يورو، بالإضافة إلى راكيتيتش وتوديبو، وإعارة ديمبلي.
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الاتحاد الأوروبي يعاقب ليفربول ومانشستر سيتي

أكدت صحيفة ليفربول "إيكو"، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أصدر عقوباته ضد بعض أندية أوروبا على خلفية المباريات الأخيرة، لبطولة دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي. وقالت الصحيفة، أنه تم تغريم ليفربول من قبل يويفا بعد هزيمته أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بقمية مالية قدرها 3،250 يورو (2838 جنيه إسترليني) بسبب إشعال الألعاب النارية، في ملعب آنفيلد خلال المباراة التي أقيمت في الحادي عشر من الشهر الجاري.
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