نجم برشلونة يطالب ناديه بالاحترام لتحديد مستقبله

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٢ ص

إيفان راكيتيتش - صورة أرشيفية

طالب نجم نادي برشلونة الكرواتي إيفان راكيتيتش، ناديه بالاحترام فيما يخص مستقبله، فهو من سيحسم مصيره بيده، وذلك في ظل الأنباء التي راجت بشدة حول اهتمام العديد من الأندية بخدماته في فترة الانتقالات المقبلة، قائلا: "لست كيسا من البطاطس. أنا من سأقرر مستقبلي، أريد أن أكون في المكان الذي يتم فيه تقديري، إذا ظللت هنا فسأكون مسرورا، وإذا لم يحدث، سأكون في المكان الذي أقرره، كما أنني لا أجد أي تفسير حول قلة مشاركاتي مع البارسا منذ بداية الموسم، فالجزء الأول من الموسم الحالي كان غريبا ومثيرا للدهشة بالنسبة لي".

وأضاف راكيتيتش: "لمدة عامين ارتبط اسمي بالعديد من الفرق، لكنني قلت دائما إن برشلونة فريق مثالي بالنسبة لي، والجزء الأول من موسمي كان غريبا وغير مريح ومثير للدهشة، يجب أن أتعلم من هذا لتحسين نفسي". وذكر: "آمل أن أتمكن من إنهاء ما تبقى من عقدي مع النادي حتى صيف 2021، لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فسنجلس