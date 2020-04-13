«حاول يهرب فمات».. جريمة في مركز علاج إدمان غير مرخص

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠١ م

أرشيفية

جثة ضحية جديد، كشفت عن وكرًا غير مرخص لعلاج الإدمان بمركز أبو النمرس بالجيزة، إذ لقى شاب مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار، وتجمهر الأهالي وأبلغوا الشرطة، وبرفع الجثمان واقتحام المبنى، تبن أنه مستغل كمركز غير مرخص للعلاج من الإدمان، وزعم القائمون عليه انتحار الضحية لأنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة، نافيين وجود شبهة جنائة، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المكان، وضبط العاملين به للتحقيق معهم، لكون المركز غير مرخص كمقر ومؤسسة علاجية يُشترط لها الحصول على تصاريح من وزارة الصحة،

نسبت النيابة للمسئولين عن المكان اتهام بقتل المجني عليه عن طريق الخطأ والإهمال الجسيم والغش والتدليس. تلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص من أعلى سطح أحد المبانى، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين انتحار شاب من نزلاء مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، حيث