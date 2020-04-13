جريمة

«حاول يهرب فمات».. جريمة في مركز علاج إدمان غير مرخص

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠١ م
أرشيفية
أرشيفية
جثة ضحية جديد، كشفت عن وكرًا غير مرخص لعلاج الإدمان بمركز أبو النمرس بالجيزة، إذ لقى شاب مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار، وتجمهر الأهالي وأبلغوا الشرطة، وبرفع الجثمان واقتحام المبنى، تبن أنه مستغل كمركز غير مرخص للعلاج من الإدمان، وزعم القائمون عليه انتحار الضحية لأنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة، نافيين وجود شبهة جنائة، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المكان، وضبط العاملين به للتحقيق معهم، لكون المركز غير مرخص كمقر ومؤسسة علاجية يُشترط لها الحصول على تصاريح من وزارة الصحة،
نسبت النيابة للمسئولين عن المكان اتهام بقتل المجني عليه عن طريق الخطأ والإهمال الجسيم والغش والتدليس. تلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص من أعلى سطح أحد المبانى، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين انتحار شاب من نزلاء مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، حيث
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جهاز-القاهرة-الجديدة-يشن-حملة-لإزالة-مخالفات-البناء-بالمدينة (1)

لليوم الثاني.. تنفيذ حملات إزالة مخالفات بناء

تواصل أجهزة الأمن العام بالتعاون مع إدارات الأحياء على مستوى كافة المحافظات، شن حملات أمنية لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة والبناء على الرقعة الزراعية، والبناء دون ترخيص، وذلك للحد من البناء العشوائي الذى يمكن أن يتسبب في كوارث وخسائر بشرية، وانطلقت حملة اليوم بمنطقة الوراق بالجيزة، وتمكنت القوات من تنفيذ إزالة 4 عقارات مخالفة لشروط وتراخيص البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محضر إثبات حالة بالإزالة وعرضه على النيابة العامة للتحقيق مع المخالفين.
خطف طفل

قريبته وراء الجريمة.. كشف غموض اختطاف طفل في سوهاج

قريبتهم لكن من الفرع الفقير في العائلة، طالما نظرت إلى الطرف الثاني نظرة الطمع واستباحة أموالهم، وعدمت الحيلة للتحصل على أموال منهم، ففكرت في ارتكاب جريمة خطف أحد أبناء أقاربها الأغنياء، باستئجار مسجلين خطر لهم معلومات جنائية، ليكونوا ستارًا لتحصلها على الأموال التي تريدها، ونجحت بالفعل في اختطاف نجل أقاربها البالغ من العمر 7 سنوات، لكن اليقظة الأمنية كشفت جريمتها، وتمكنت الشرطة من ضبط شركائها، ورد الطفل سالمًا إلى إسرته، المقيمين بناحية كوم بدر بمركز سوهاج.
حملة-مرورية (5)

حملة للتصدي للمخالفات والمواقف العشوائية بالجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية موسعة، أعلى المحاور والشوارع الرئيسية بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
سرقة-سيارات

«هبيعها خردة».. إعلان على «فيسبوك» يفضح حرامي سيارات

لص متبجح، سرق سيارة احد المواطنين، وفشل في بيعها لأحد عملائه سيئوا النية، وقرر تفكيك السيارة وبيعها كقطع غيار لكن أحدًا لم يشتر منه، فأعلن على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيبيع سيارته خردة، وأثار منشوره استغراب الجميع "دا لو سارقها مش هيخربها كده"، وبإبلاغ الشرطة تحقق حدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تبين بالفحص الأمني أن السيارة المعروضة للبيع كخردة، مسروقة ومبلغ من سرقتها، وعلى الفور تحركت قوة أمنية للقبض على المتهم، واسترداد السيارة منه وحصر التلفيات التي أحدثها بها، لحفظ حق مالكها.
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الحجر- الصحي (1)

ضبط 4 أشخاص اعترضوا دفن عجوز ضحية كورونا بالإسكندرية

استمرارا لحالة الرفض التى ظهرت مرخرا من بعض المواطنين احتجاجا على دفن المصابين بفيروس كورونا، المستجد "كوفيد 19"، شهدت محافظة الإسكندرية، اعتراض بعض المواطنين بمنطقة الطابية شرق المدينة، لعملية دفن أحد الأشخاص فى العقد السابع من العمر احتجاجا على وفاته مصابا بالفيروس، حيث اعترضوا دفن المتوفى فى مدافن الطابية بطريق خط رشيد، فيما ألقت قوات الأمن القبض على أربعة أشخاص لتزعمهم احتجاج المواطنين ومقاومة السلطات أثناء عملية الدفن وتم اقتيادهم لقسم الشرطة لاتخاذ اللازم.
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

ماذا حدث داخل منزل ضحية تعذيب والدها منذ أسبوعين؟

سيظل يوم 23 مارس الماضي هو الأسوأ للطفلة "أية"، لن تستطع محو آثاره النفسية والجسدية السلبية التي تعاني منها منذ ذلك اليوم، حفلة تعذيب تعرضت لها ذات الـ14 ربيعا على يد أبيها "ع.ف." 45 سنة، شوَّه وجهها البرئ بمادة كاوية ثم أكمل فعلته المؤسفة بالاعتداء عليها بشفرات حادة "موس" وكأنه تحول إلى شخص آخر، أذاق الطفلة المغلوبة على أمرها ألوان العذاب دون أن تأخذه شفقة أو رحمة لتوسلات فلذة كبده، ثم اصطحبها بسيارته الخاصة التي يعمل علها لدى إحدى الشركات وصوا إلى منزل طليقته تاركا إياها على الباب، ولاذ بعدها بالهرب.
تعذيب طفلة

والدة ضحية تعذيب أبيها: «مش بتنام من الكوابيس»

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ممثلة في فرقة الجنوب ووحدة مباحث أبو النمرس، جهودها لضبط أب متهم بتعذيب طفلته حرقا وضربا انتقاما من طليقته، إذ تم إيفاد مأموريات للأماكن التي يتردد عليها تنسيقا مع قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم. والدة الطفلة قالت، إن المشكو في حقه اعتاد الاعتداء بالضرب على طفلته "أية" 14 سنة، التي كانت تلوذ بالهرب للفرار من جحيمه لكن سرعان ما يرغمها على العودة للإقامة معه، مشيرة إلى أنه لم يكتف بذلك بل امتد الأمر "بيهددني أنا وهي وبيبعت رسائل على تليفوني.. البنت مش بتعرف تنام من الكوابيس".
جثة (5)

«رجعت لقيتها مشنوقة»..سر رسائل إباحية كشفت جريمة قتل

5 سنوات زواجا كانت عمر تلك الزيجة، وصلت معها محطتها الأخيرة التي كانت بلون الدماء في جريمة قتل أضحت حديث الأهالي بمركز سوهاج جنوب البلاد، قرر "أبو العيال" التخلص من زوجته بطريقة مأساوية، اعتدى عليها بالضرب المبرح حتى فارقت الحياة ثم علق جثتها في سقف غرفة النوم ليبدو الأمر وكأنها أقدمت على الانتحار شنقا، وأسرع لإبلاغ الشرطة والتظاهر بحزنه إلا أن الكشف المبدئي ثم تقرير مفتش الصحة أثبت وجود آثار كسدمات وسحجات متفرقة بالجسم مما يشير إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة.
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