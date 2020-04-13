جريمة

«هبيعها خردة».. إعلان على «فيسبوك» يفضح حرامي سيارات

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٢ م
أرشيفية
أرشيفية
لص متبجح، سرق سيارة احد المواطنين، وفشل في بيعها لأحد عملائه سيئوا النية، وقرر تفكيك السيارة وبيعها كقطع غيار لكن أحدًا لم يشتر منه، فأعلن على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيبيع سيارته خردة، وأثار منشوره استغراب الجميع "دا لو سارقها مش هيخربها كده"، وبإبلاغ الشرطة تحقق حدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تبين بالفحص الأمني أن السيارة المعروضة للبيع كخردة، مسروقة ومبلغ من سرقتها، وعلى الفور تحركت قوة أمنية للقبض على المتهم، واسترداد السيارة منه وحصر التلفيات التي أحدثها بها، لحفظ حق مالكها.
محضر الشرطة كشف أن اللص تبجح على حد عرض السيارة المسروقة على موقع تسوق إلكتروني وليس في مجرد منشور على صفحته الشخصية، زاعمًا أن السيارة متهالكة، وبضبطه تبين حيازته فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار -  بطاقة رقم قومى باسم شخص آخر وكذا شهادة ميلاد باسم آخر، وتبين أنه "عاطل، له معلومات جنائية مسجلة ،
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جهاز-القاهرة-الجديدة-يشن-حملة-لإزالة-مخالفات-البناء-بالمدينة (1)

لليوم الثاني.. تنفيذ حملات إزالة مخالفات بناء

تواصل أجهزة الأمن العام بالتعاون مع إدارات الأحياء على مستوى كافة المحافظات، شن حملات أمنية لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة والبناء على الرقعة الزراعية، والبناء دون ترخيص، وذلك للحد من البناء العشوائي الذى يمكن أن يتسبب في كوارث وخسائر بشرية، وانطلقت حملة اليوم بمنطقة الوراق بالجيزة، وتمكنت القوات من تنفيذ إزالة 4 عقارات مخالفة لشروط وتراخيص البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محضر إثبات حالة بالإزالة وعرضه على النيابة العامة للتحقيق مع المخالفين.
خطف طفل

قريبته وراء الجريمة.. كشف غموض اختطاف طفل في سوهاج

قريبتهم لكن من الفرع الفقير في العائلة، طالما نظرت إلى الطرف الثاني نظرة الطمع واستباحة أموالهم، وعدمت الحيلة للتحصل على أموال منهم، ففكرت في ارتكاب جريمة خطف أحد أبناء أقاربها الأغنياء، باستئجار مسجلين خطر لهم معلومات جنائية، ليكونوا ستارًا لتحصلها على الأموال التي تريدها، ونجحت بالفعل في اختطاف نجل أقاربها البالغ من العمر 7 سنوات، لكن اليقظة الأمنية كشفت جريمتها، وتمكنت الشرطة من ضبط شركائها، ورد الطفل سالمًا إلى إسرته، المقيمين بناحية كوم بدر بمركز سوهاج.
حملة-مرورية (5)

حملة للتصدي للمخالفات والمواقف العشوائية بالجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية موسعة، أعلى المحاور والشوارع الرئيسية بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
الادمان

«حاول يهرب فمات».. جريمة في مركز علاج إدمان غير مرخص

جثة ضحية جديد، كشفت عن وكرًا غير مرخص لعلاج الإدمان بمركز أبو النمرس بالجيزة، إذ لقى شاب مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار، وتجمهر الأهالي وأبلغوا الشرطة، وبرفع الجثمان واقتحام المبنى، تبن أنه مستغل كمركز غير مرخص للعلاج من الإدمان، وزعم القائمون عليه انتحار الضحية لأنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة، نافيين وجود شبهة جنائة، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المكان، وضبط العاملين به للتحقيق معهم، لكون المركز غير مرخص كمقر ومؤسسة علاجية يُشترط لها الحصول على تصاريح من وزارة الصحة،
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