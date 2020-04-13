«هبيعها خردة».. إعلان على «فيسبوك» يفضح حرامي سيارات

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٢ م

أرشيفية

لص متبجح، سرق سيارة احد المواطنين، وفشل في بيعها لأحد عملائه سيئوا النية، وقرر تفكيك السيارة وبيعها كقطع غيار لكن أحدًا لم يشتر منه، فأعلن على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيبيع سيارته خردة، وأثار منشوره استغراب الجميع "دا لو سارقها مش هيخربها كده"، وبإبلاغ الشرطة تحقق حدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تبين بالفحص الأمني أن السيارة المعروضة للبيع كخردة، مسروقة ومبلغ من سرقتها، وعلى الفور تحركت قوة أمنية للقبض على المتهم، واسترداد السيارة منه وحصر التلفيات التي أحدثها بها، لحفظ حق مالكها.

محضر الشرطة كشف أن اللص تبجح على حد عرض السيارة المسروقة على موقع تسوق إلكتروني وليس في مجرد منشور على صفحته الشخصية، زاعمًا أن السيارة متهالكة، وبضبطه تبين حيازته فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - بطاقة رقم قومى باسم شخص آخر وكذا شهادة ميلاد باسم آخر، وتبين أنه "عاطل، له معلومات جنائية مسجلة ،