مسؤول إيراني: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 4585

تحرير:رويترز ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ م

كورونا

قال مسؤول في قطاع الصحة الإيراني اليوم الإثنين، على "تويتر" إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 4585 بعد تسجيل 111 وفاة جديدة خلال الليل وأضاف أن الإصابات الإجمالية وصلت إلى 73303. وكتب "علي رضا وهاب زاده" المستشار في وزارة الصحة على "تويتر" يقول ”لحسن الحظ تعافى 45983 ممن أصيبوا بالفيروس... هناك 1617 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية“.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمي إن 3877 من المصابين بالمرض في حالة حرجة.







