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مسؤول إيراني: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 4585

تحرير:رويترز ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ م
كورونا
كورونا
قال مسؤول في قطاع الصحة الإيراني اليوم الإثنين، على "تويتر" إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 4585 بعد تسجيل 111 وفاة جديدة خلال الليل وأضاف أن الإصابات الإجمالية وصلت إلى 73303. وكتب "علي رضا وهاب زاده" المستشار في وزارة الصحة على "تويتر" يقول ”لحسن الحظ تعافى 45983 ممن أصيبوا بالفيروس... هناك 1617 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية“.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمي إن 3877 من المصابين بالمرض في حالة حرجة.



طائرة

العراق يطلق أول رحلة استثنائية لجدة لإعادة العالقين

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الإثنين، انطلاق الطائرة طراز "A320/YI-ARA" التابعة لأسطول الناقل الوطني العراقي من مطار بغداد الدولي متوجهة إلى مطار جدة بالسعودية، وأفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أنها تعد الرحلة الاستثنائية الأولى الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في المملكة العربية السعودية. وكانت منظمة الصحة العالمية قد نفت، أمس الأحد، أن يكون العراق قد غادر ذروة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، داعية المؤسسات الاعلامية في البلاد الى توخي الحذر في نقل المعلومة.
رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (1)

«بسبب كورونا».. رئيس الوزراء السوداني يُعلن الطوارئ

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، أمر الطوارئ رقم 1 لعام 2020، على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. ويعاقب قانون الطوارئ الجديد كل من يقوم بالتعدي على الكوادر الطبية والصحية والكوادر، وإتلاف المنشأت أو المؤسسات الصحية أو الطبية أو مراكز العزل، واحتكار الغذاء أو الدواء أو زيادة أسعارهما، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم. ويجرم القرار تهريب الأشخاص عبر الحدود أو مساعدتهم على الدخول إلى الأراضي السودانية، ونشر البيانات أو المعلومات غير الصحيحة بما في ذلك الإشاعات عبر أي من وسائل النشر أو تضليل السلطات بخصوص الجائحة.
سليمان-صويلو

«بسبب حظر التجوال».. وزير الداخلية التركي يعلن استقالته

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأحد، عن استقالته من منصبه، على خلفية التخبط في إعلان حظر التجول لمدة يومين في المدن الكبرى بتركيا، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا،إذ قال صويلو، في بيان نشره الأحد عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: "أتحمل كامل المسؤولية عن تطبيق قرار حظر التجوال يومي العطلة الهادف إلى منع انتشار الوباء"، مؤكدا أن الصور التي توثق طوابير الناس في شوارع المدن التركية مساء الجمعة الماضي عشية بدء سرين حظر التجول لا تتطابق مع العملية المناسبة التي كان يجب أن تكون تحت السيطرة، وتابع: "أترك منصبي"، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (8)

387 وحالتا وفاة.. ضحايا كورونا بالإمارات في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في دولة الإمارات اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة و387 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 22، والإصابات إلى 4123، إذ أوضحت الوزارة في بيان لها، أن حالتي الوفاة تعودان لمصابين آسيويين، مضيفة أنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، كما أعلنت الوزارة عن شفاء 92 حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 680. وقالت الوزارة، إن هذه الأرقام جاءت بعد إجراء أكثر من 22 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وفقا لروسيا اليوم.
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الرئيس-السيسى

السيسي عن أزمة كورونا: ما تحقق جيد ويدعو للاطمئنان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه في ضوء متابعته على مدار الساعة لكل الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس الكورونا المستجد، يجد أن ما تحقق حتى الآن جيد، ويدعو للاطمئنان.
نبيلة-مكرم (2)

وزيرة الهجرة عن عودة العالقين في الخارج: نتواصل مع كافة السفارات

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم الرد على كافة طلبات واستفسارات المصريين بالخارج في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها معظم بلدان العالم جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19). وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الوزارة تلقت حتى الآن، 12 ألفًا 121 استفسارًا، و5 آلاف 811 رسالة عبر تطبيق (واتس آب)، و5 آلاف 233 تسجيلاً إلكترونيًا، و706 رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي و271 رسالة عبر الإيميل، و90 اتصالاً على الخط الساخن، قائلة: "تلقيت أيضًا، استفسارات واتصالات على هاتفي الخاص من المصريين بالخارج، إلى جانب غرفة العمليات بالوزارة".
كورونا في ايطاليا

إيطاليا تسجل 812 وفاة و1648 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إيطاليا، مساء اليوم الاثنين، 812 حالة وفاة و1648 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19». قال رئيس إدارة الحماية المدنية الوطنية الإيطالية، أنجيلو بوريلي، اليوم الإثنين، إن إيطاليا سجلت 812 حالة وفاة سببها كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وزاد عدد حالات الإصابة الجديدة بمقدار 1648 حالة.
ترامب (1)

أمريكا لإيران:? ?كورونا لن يرحمكم من عقوباتنا

بعثت الولايات المتحدة برسالة تتسم بالغلظة إلى إيران هذا الأسبوع، مضمونها أن تفشي فيروس كورونا لن يرحم طهران من العقوبات الأمريكية التي تخنق عائداتها النفطية وتضع اقتصادها في معزل عن العالم. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة هذا الأسبوع، فيما تقول إن حملة "الضغوط القصوى" التي تشنها للحد من أنشطة إيران النووية والصاروخية وتقليص أنشطتها الإقليمية لا تمنع تدفق السلع الإنسانية. وأدرجت إدارة ترامب على القائمة السوداء 5 شركات مقرها في الإمارات، و3 في البر الرئيسي للصين، و3 في هونج كونج، وواحدة في جنوب إفريقيا للتجارة في البتروكيماويات الإيرانية.
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