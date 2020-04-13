نقيب الزراعيين: نستهلك 1.5 مليون طن زيت طعام سنويًا

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٩ م

زيت طعام

أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، على ضرورة التوسع في المحاصيل الزيتية، حيث تستهلك مصر حاليا حوالي 1.5 مليون طن زيت طعام لا يلبي الإنتاج المحلي سوي 10% من احتياجات الاستهلاك المحلي من الزيوت. وكشف خليفة، في تصريحات صحفية، أن تحقيق التنمية الزراعية يعتمد بشكل أساسى على توفير الموارد المائية، لافتا إلى أن دراسات وزارة الرى تلعب دور رئيسى فى تحديد المياه الصالحة للزراعة والتأثير علي السياسات الزراعية الواجب اتباعها، مع مراعاة القيمة الاقتصادية لكل قطرة مياه خلال عملية الإنتاج الزراعي.

وأوضح نقيب الزراعيين، أن كل متر مكعب من المياه ينتج كجم قمح أو ذرة أو زيوت وترتفع قيمته في الإنتاج لتصل إلى 10 كيلو خضراوات أو 4 كيلو فواكه أو 2 كيلو بقوليات، بينما يستنزف عددا من المنتجات الموارد المائية حيث يمكن للواحد متر مكعب من المياه أن ينتج 100 جرام لحوم و200 جرام سكر، وهو ما يعني أن الإنتاج



وأوضح نقيب الزراعيين، أن كل متر مكعب من المياه ينتج كجم قمح أو ذرة أو زيوت وترتفع قيمته في الإنتاج لتصل إلى 10 كيلو خضراوات أو 4 كيلو فواكه أو 2 كيلو بقوليات، بينما يستنزف عددا من المنتجات الموارد المائية حيث يمكن للواحد متر مكعب من المياه أن ينتج 100 جرام لحوم و200 جرام سكر، وهو ما يعني أن الإنتاج الحيواني والمحاصيل السكرية تستنزف كمياه كبيرة من الموارد المائية.



وأشار إلى أن مصر تزرع حوالي 3,4 مليون فدان، بمتوسط انتاجيته يصل إلي حوالي 9 مليون طن، من إجمالي استهلاك كلي من القمح حوالي 15 مليون طن، موضحا وجود فجوة حوالى 6 مليون طن، يتم علاجها بالتوجه نحو وضع خطط وسياسات لزيادة المساحات المزرعة من القمح، مع تقديم حزمة من التسهيلات لزيادة معدلات توريد المحصول لصالح وزارة التموين.



وأوضح أن أماكن التوسعات في زراعة المحاصيل الاستراتيجية هي مناطق جنوب البلاد في توشكي وشرق العوينات وغرب المنيا وسيناء مع ضرورة توفير المياه لزراعة هذه المساحات، مشيرا إلى أن دراسات مركز بحوث الصحراء لطبيعة ونوعية الأراضي الصالحة للزراعة بهذه المناطق تؤكد انها مناطق واعدة من حيث نوعية وطبيعة الاراضي.



ولفت إلى أهمية التوسع في زراعة الصوب الزراعية لإنتاجيتها العالية وقلة المياه المستخدمه في الإنتاج، مع تعظيم دور التصنيع الزراعي من خلال إقامة مجتمعات تنموية وصناعية بأماكن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والتوسع في المزارع السمكية وإقامة مزارع إنتاج حيواني بمناطق التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجة، مشددا على أهمية التوسع في اقامة صوامع تخزين السلع الغذائية والمناطق اللوجستية بمناطق التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.



