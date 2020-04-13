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نقيب الزراعيين: نستهلك 1.5 مليون طن زيت طعام سنويًا

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٩ م
زيت طعام
زيت طعام
أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، على ضرورة التوسع في المحاصيل الزيتية، حيث تستهلك مصر حاليا حوالي 1.5 مليون طن زيت طعام لا يلبي الإنتاج المحلي سوي 10% من احتياجات الاستهلاك المحلي من الزيوت. وكشف خليفة، في تصريحات صحفية، أن تحقيق التنمية الزراعية يعتمد بشكل أساسى على توفير الموارد المائية، لافتا إلى أن دراسات وزارة الرى تلعب دور رئيسى فى تحديد المياه الصالحة للزراعة والتأثير علي السياسات الزراعية الواجب اتباعها، مع مراعاة القيمة الاقتصادية لكل قطرة مياه خلال عملية الإنتاج الزراعي.
وأوضح نقيب الزراعيين، أن كل متر مكعب من المياه ينتج كجم قمح أو ذرة أو زيوت وترتفع قيمته في الإنتاج لتصل إلى 10 كيلو خضراوات أو 4 كيلو فواكه أو 2 كيلو بقوليات، بينما يستنزف عددا من المنتجات الموارد المائية حيث يمكن للواحد متر مكعب من المياه أن ينتج 100 جرام لحوم و200 جرام سكر، وهو ما يعني أن الإنتاج
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كورونا والحجر الصحي (11)

الصحة العالمية: شفاء 85% من مصابي كورونا بدون علاج

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن تحليل البيانات الخاصة بالحالات في مصر حتى الآن أظهر أن 85% من الإصابات تم شفاؤهم بدون علاج؛ لأن أعراض المرض كانت بسيطة، و30% من الوفيات توفوا قبل الوصول للمستشفيات. وأضاف جبور، خلال مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للاستعلامات، أن فيروس كورونا مرض جديد ونتخذ كافة الإجراءات لمواجهته، موضحا أن هناك جهاز ترصد قوي قادر على الكشف عن الأوبئة، وتقوم وزارة الصحة، بالكشف عن الأمراض التنفسية الحادة؛ من خلال منظومة شاملة للترصد الوبائي، ويتم تنفيذها من خلال مجموعة من البرامج، وتشتمل على ترصد الأوبئة.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فيروس كورونا لا ينتقل من الجسم الميت

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن فيروس كورونا لا ينتقل من خلال الجسم الميت، مشيرا إلى أن وزارة الصحة، أعلنت كامل الخطوات بداية من المستشفى وحتى المقابر. وأضاف جبور، خلال مؤتمر هيئة الاستعلامات المصرية، بحضور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ونقيب الصحفيين، أن موافقة مصر على المشاركة في التجارب السريرية ل فيروس كورونا المستجد، ليس غريبا على مصر، بل هي جزء من العالم في مكافحة الفيروسات منذ التسعينيات.
ماكرون

سفارة فرنسا بالقاهرة تعلق إصدار التأشيرات

أعلنت سفارة فرنسا بالقاهرة، تعليق إصدار التأشيرات من القنصلية الفرنسية بالقاهرة اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء انتشار فيروس كورونا، وإغلاق حيز "شنجن". وذكرت السفارة، في بيان اليوم، أن القرار ينطبق على كافة أنواع التأشيرات (تأشيرات الإقامة قصيرة المدة، وتأشيرات الإقامة طويلة المدة، وتأشيرات أراضي ما وراء البحار) وعلى كافة فئات جوازات السفر الرسمية والعادية. وأضافت السفارة الفرنسية أنه تم أيضا إلغاء كافة مواعيد تقديم طلبات التأشيرة لدى شركة "تى ال اس" وهي الشركة المخصصة بتلقي طلبات الحصول على التأشيرات.
هناء عوني

مذيعة مصرية في BBC تعلن إصابتها وزوجها بكورونا

أعلنت الاعلامية المصرية هناء عونى، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث تعد أول مذيعة محجبة مصرية فى هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" تصاب بفيروس كورونا، وخرجت "هناء" للمرة الأولى فى بث مباشر لها على هيئة الإذاعة البريطانية، وروت تفاصيل إصابتها وزوجها إبراهيم زهران، بمرض كورونا العالمى، بعد أن كان زوجها يُعانى أيضا من مرض سرطان الرئة. أصيبت هناء عوني المذيعة في بي بي سي بفيروس كورونا وأصيب زوجها، وزميلنا، إبراهيم زهران أيضا، وحكى إبراهيم في فيديو سابق كيف تغلب على الفيروس وهو المتعافي من سرطان الرئة، وفي نفس الفيديو تحكي "هناء" عن إصابتها واعتنائها بنفسها وبزوجها المصاب في نفس الوقت وقصة تغلبهما على الفيروس.
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