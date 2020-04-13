آسف 500 مرة.. الهند تعاقب 10 سياح لمخالفتهم قرار الحظر

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٠ م

الهند

ابتكرت الشرطة الهندية طريقة غريبة لمعاقبة 10 سياح أجانب انتهكوا تدابير الإغلاق في مدينة شمال البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث طلبت الشرطة من السياح العشرة الذين خالفوا إجراءات حظر التجول كتابة عبارة "أنا آسف" 500 مرة للاعتذار عن مخالفتهم للقانون في الهند وتعريض حياتهم وحياة مواطنين آخرين لخطر الإصابة بعدوي فيروس كورونا. وروت شبكة فوكس نيوز الأمريكية تفاصيل الواقعة، وهي قيام السلطات الأمنية بإيقاف المخالفين أثناء تنزههم فى شوارع ريشيكيش، وهى مدينة عند سفح جبال هيمالايا، اختارتها فرقة "بيتلز" لتمضية فترة استراحة روحانية فى أحد الأديرة البوذية عام 1968.

وبعد إلقاء القبض عليهم أجبرتهم الشرطة على كتابة "لم ألتزم تدابير الإغلاق، أنا آسف"، كما قال مسئول الشرطة المحلية فينود شارما، حيث إنه منذ إصدار مرسوم الإغلاق التام في البلاد في نهاية مارس الماضي، لا يحق للسكان مغادرة منازلهم إلا للخروج لشراء الضروريات مثل المؤن أو الأدوية.جدير بالذكر أن الشرطة الهندية

وبعد إلقاء القبض عليهم أجبرتهم الشرطة على كتابة "لم ألتزم تدابير الإغلاق، أنا آسف"، كما قال مسئول الشرطة المحلية فينود شارما، حيث إنه منذ إصدار مرسوم الإغلاق التام في البلاد في نهاية مارس الماضي، لا يحق للسكان مغادرة منازلهم إلا للخروج لشراء الضروريات مثل المؤن أو الأدوية.



جدير بالذكر أن الشرطة الهندية تنتهج طرق غريبة لمعاقبة المخالفين لإجراءات الاغلاق بسبب فيروس كورونا، وفي بعض الولايات، هاجمت الشرطة المخالفين الذين غادروا منزلهم بالعصي، في حين اختارت ولايات أخرى معاقبة المخالفين بإرغامهم على ممارسة بعض التمرينات الرياضية الشاقة.





