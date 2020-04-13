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مذيعة مصرية في BBC تعلن إصابتها وزوجها بكورونا

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٨ م
هناء عوني
هناء عوني
أعلنت الاعلامية المصرية هناء عونى، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث تعد أول مذيعة محجبة مصرية فى هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" تصاب بفيروس كورونا، وخرجت "هناء" للمرة الأولى فى بث مباشر لها على هيئة الإذاعة البريطانية، وروت تفاصيل إصابتها وزوجها إبراهيم زهران، بمرض كورونا العالمى، بعد أن كان زوجها يُعانى أيضا من مرض سرطان الرئة. أصيبت هناء عوني المذيعة في بي بي سي بفيروس كورونا وأصيب زوجها، وزميلنا، إبراهيم زهران أيضا، وحكى إبراهيم في فيديو سابق كيف تغلب على الفيروس وهو المتعافي من سرطان الرئة، وفي نفس الفيديو تحكي "هناء" عن إصابتها واعتنائها بنفسها وبزوجها المصاب في نفس الوقت وقصة تغلبهما على الفيروس.
وبشرت المذيعة هناء عونى، المشاهدين بأنها تعافت، بعدما خضعت للعزل المنزلى، ووصفت الآلام التى شعرت بها بـ"الشديدة"، وقالت هناء على الهواء: "هناك أعراض لا تحتمل، كالسعال المستمر، ودرجة الحرارة المرتفعة، وصعوبة النهوض من الفراش".وأضافت هناء عوني: "فى بعض الأحيان، لم أقدر أن ألمس جسدى، وآلام مبرحة بالجسد،
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كورونا والحجر الصحي (11)

الصحة العالمية: شفاء 85% من مصابي كورونا بدون علاج

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن تحليل البيانات الخاصة بالحالات في مصر حتى الآن أظهر أن 85% من الإصابات تم شفاؤهم بدون علاج؛ لأن أعراض المرض كانت بسيطة، و30% من الوفيات توفوا قبل الوصول للمستشفيات. وأضاف جبور، خلال مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للاستعلامات، أن فيروس كورونا مرض جديد ونتخذ كافة الإجراءات لمواجهته، موضحا أن هناك جهاز ترصد قوي قادر على الكشف عن الأوبئة، وتقوم وزارة الصحة، بالكشف عن الأمراض التنفسية الحادة؛ من خلال منظومة شاملة للترصد الوبائي، ويتم تنفيذها من خلال مجموعة من البرامج، وتشتمل على ترصد الأوبئة.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فيروس كورونا لا ينتقل من الجسم الميت

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن فيروس كورونا لا ينتقل من خلال الجسم الميت، مشيرا إلى أن وزارة الصحة، أعلنت كامل الخطوات بداية من المستشفى وحتى المقابر. وأضاف جبور، خلال مؤتمر هيئة الاستعلامات المصرية، بحضور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ونقيب الصحفيين، أن موافقة مصر على المشاركة في التجارب السريرية ل فيروس كورونا المستجد، ليس غريبا على مصر، بل هي جزء من العالم في مكافحة الفيروسات منذ التسعينيات.
ماكرون

سفارة فرنسا بالقاهرة تعلق إصدار التأشيرات

أعلنت سفارة فرنسا بالقاهرة، تعليق إصدار التأشيرات من القنصلية الفرنسية بالقاهرة اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء انتشار فيروس كورونا، وإغلاق حيز "شنجن". وذكرت السفارة، في بيان اليوم، أن القرار ينطبق على كافة أنواع التأشيرات (تأشيرات الإقامة قصيرة المدة، وتأشيرات الإقامة طويلة المدة، وتأشيرات أراضي ما وراء البحار) وعلى كافة فئات جوازات السفر الرسمية والعادية. وأضافت السفارة الفرنسية أنه تم أيضا إلغاء كافة مواعيد تقديم طلبات التأشيرة لدى شركة "تى ال اس" وهي الشركة المخصصة بتلقي طلبات الحصول على التأشيرات.
زيت-طعام-

نقيب الزراعيين: نستهلك 1.5 مليون طن زيت طعام سنويًا

أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، على ضرورة التوسع في المحاصيل الزيتية، حيث تستهلك مصر حاليا حوالي 1.5 مليون طن زيت طعام لا يلبي الإنتاج المحلي سوي 10% من احتياجات الاستهلاك المحلي من الزيوت. وكشف خليفة، في تصريحات صحفية، أن تحقيق التنمية الزراعية يعتمد بشكل أساسى على توفير الموارد المائية، لافتا إلى أن دراسات وزارة الرى تلعب دور رئيسى فى تحديد المياه الصالحة للزراعة والتأثير علي السياسات الزراعية الواجب اتباعها، مع مراعاة القيمة الاقتصادية لكل قطرة مياه خلال عملية الإنتاج الزراعي.
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كورونا

ليبيريا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ليبيريا، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الإثنين، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على مستوى العالم بلغ 152 ألفا و428 حالة.
فيروس-كورونا (3)

البحرين تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الإثنين، عن حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاما، لديها أمراض وظروف صحية كامنة، وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19)، حيث كانت تخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة وأهلها وأقاربها كافة لهذا المصاب.
فيروس-كورونا (2)

ألمانيا تغلق حدودها بشكل جزئي مع 5 دول

أغلقت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، حدودها بشكل جزئي مع 5 دول أوروبية، سعيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19). وأعلن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، عن الإجراءات الجديدة في الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي)، اليوم الإثنين، التي اتخذتها ألمانيا مع جيرانها من الدول الأوروبية، مع استثناءات لبعض الركاب ولحركة عبور البضائع. وسيطبق إغلاق الحدود على المعابر مع كل من النمسا ولوكسمبورج وفرنسا وسويسرا والدنمارك.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزارة الصحة: ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ126 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
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