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سفارة فرنسا بالقاهرة تعلق إصدار التأشيرات

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٥ م
الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي
أعلنت سفارة فرنسا بالقاهرة، تعليق إصدار التأشيرات من القنصلية الفرنسية بالقاهرة اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء انتشار فيروس كورونا، وإغلاق حيز "شنجن". وذكرت السفارة، في بيان اليوم، أن القرار ينطبق على كافة أنواع التأشيرات (تأشيرات الإقامة قصيرة المدة، وتأشيرات الإقامة طويلة المدة، وتأشيرات أراضي ما وراء البحار) وعلى كافة فئات جوازات السفر الرسمية والعادية. وأضافت السفارة الفرنسية أنه تم أيضا إلغاء كافة مواعيد تقديم طلبات التأشيرة لدى شركة "تى ال اس" وهي الشركة المخصصة بتلقي طلبات الحصول على التأشيرات.
أعلن وزير النقل الفرنسى جون بابتيست دجوبارى، أن الحكومة الفرنسية ستخفض أيضا حركة القطارات فى البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، حسبما أفاد راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد أعلن أمس الإثنين، أن فرنسا ستفرض قيودا على الحركة ابتداء من ظهر اليوم الثلاثاء
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كورونا والحجر الصحي (11)

الصحة العالمية: شفاء 85% من مصابي كورونا بدون علاج

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن تحليل البيانات الخاصة بالحالات في مصر حتى الآن أظهر أن 85% من الإصابات تم شفاؤهم بدون علاج؛ لأن أعراض المرض كانت بسيطة، و30% من الوفيات توفوا قبل الوصول للمستشفيات. وأضاف جبور، خلال مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للاستعلامات، أن فيروس كورونا مرض جديد ونتخذ كافة الإجراءات لمواجهته، موضحا أن هناك جهاز ترصد قوي قادر على الكشف عن الأوبئة، وتقوم وزارة الصحة، بالكشف عن الأمراض التنفسية الحادة؛ من خلال منظومة شاملة للترصد الوبائي، ويتم تنفيذها من خلال مجموعة من البرامج، وتشتمل على ترصد الأوبئة.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فيروس كورونا لا ينتقل من الجسم الميت

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن فيروس كورونا لا ينتقل من خلال الجسم الميت، مشيرا إلى أن وزارة الصحة، أعلنت كامل الخطوات بداية من المستشفى وحتى المقابر. وأضاف جبور، خلال مؤتمر هيئة الاستعلامات المصرية، بحضور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ونقيب الصحفيين، أن موافقة مصر على المشاركة في التجارب السريرية ل فيروس كورونا المستجد، ليس غريبا على مصر، بل هي جزء من العالم في مكافحة الفيروسات منذ التسعينيات.
هناء عوني

مذيعة مصرية في BBC تعلن إصابتها وزوجها بكورونا

أعلنت الاعلامية المصرية هناء عونى، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث تعد أول مذيعة محجبة مصرية فى هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" تصاب بفيروس كورونا، وخرجت "هناء" للمرة الأولى فى بث مباشر لها على هيئة الإذاعة البريطانية، وروت تفاصيل إصابتها وزوجها إبراهيم زهران، بمرض كورونا العالمى، بعد أن كان زوجها يُعانى أيضا من مرض سرطان الرئة. أصيبت هناء عوني المذيعة في بي بي سي بفيروس كورونا وأصيب زوجها، وزميلنا، إبراهيم زهران أيضا، وحكى إبراهيم في فيديو سابق كيف تغلب على الفيروس وهو المتعافي من سرطان الرئة، وفي نفس الفيديو تحكي "هناء" عن إصابتها واعتنائها بنفسها وبزوجها المصاب في نفس الوقت وقصة تغلبهما على الفيروس.
زيت-طعام-

نقيب الزراعيين: نستهلك 1.5 مليون طن زيت طعام سنويًا

أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، على ضرورة التوسع في المحاصيل الزيتية، حيث تستهلك مصر حاليا حوالي 1.5 مليون طن زيت طعام لا يلبي الإنتاج المحلي سوي 10% من احتياجات الاستهلاك المحلي من الزيوت. وكشف خليفة، في تصريحات صحفية، أن تحقيق التنمية الزراعية يعتمد بشكل أساسى على توفير الموارد المائية، لافتا إلى أن دراسات وزارة الرى تلعب دور رئيسى فى تحديد المياه الصالحة للزراعة والتأثير علي السياسات الزراعية الواجب اتباعها، مع مراعاة القيمة الاقتصادية لكل قطرة مياه خلال عملية الإنتاج الزراعي.
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كورونا

أحزاب تطلق حملات توعية بالمحافظات لمواجهة «كورونا»

أعلن عدد من الأحزاب السياسية، عدة حملات توعية للمواطنين بالمحافظات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى توزيع أدوات التعقيم وتطهير الأماكن العامة. وأطلق حزب مستقبل وطن، حملات توعية للمواطنين بمخاطر فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الوقائية بعقد عدة ندوات بالمحافظات، وعمل فرقا للتعقيم وتطهير الأماكن العامة، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة الفيروس. وبدأ الحزب، في توزيع المستلزمات الطبية الوقائية للمواطنين في عدد من المناطق كما تم توعية المواطنين بكيفية تجنب الفيروس المستجد.
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الملحق العسكري الأمريكي يشيد بجهود قناة السويس لمواجهة كورونا

التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، لواء رالف جروفر الملحق العسكري الأمريكي، وبرفقته العقيد بحري جوزيف مانيون الملحق البحري، بهدف بحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، وخلال اللقاء، أكد الفريق ربيع حرص هيئة قناة السويس على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتلبية تطلعات كافة الشركاء والعملاء من خلال التعامل برؤية واعية مع كافة التحديات والظروف غير المواتية مثل موجة الطقس السييء وفيروس "كورونا المستجد".
نبيلة-مكرم (2)

حقيقة وصول مركب إيطالية تقل مصريين مصابين بـ«كورونا»

نفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان لها، اليوم الأحد، ما تردد بمواقع التواصل الاجتماعي عن وصول مركب من إيطاليا بطريقة غير شرعية، إلى محافظة كفر الشيخ، تنقل مصريين مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وعلى الفور تواصلت وزيرة الهجرة، مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الذي نفى صحة تلك الأنباء، مؤكدا أن الجهات الأمنية المسئولة لم ترصد أي مراكب على سواحلنا في نطاق المحافظة خلال الفترة الماضية وتقوم بدورها في التأمين على أكمل وجه.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: الإصرار على الصلاة في المساجد «حرام شرعا»

قالت دار الإفتاء، إن الإصرار على إقامة الجمعة والجماعات في المساجد، تحت دعوى إقامة الشعائر والحفاظ على الفرائض، مع تحذير الجهات المختصة من ذلك، حرام شرعا، مضيفة أنه يجب شرعا على المواطنين في كل البلدان الالتزام بتعليمات الجهات الطبية المسؤولة التي تقضي بإغلاق الأماكن العامة من مؤسسات تعليمية واجتماعية وخدمية، وتقضي بتعليق صلاة الجماعة والجمعة في المساجد في هذه الآونة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا الذي تم إعلانه وباء عالميا؛ حيث إنه مرض معدٍ قاتل، ينتقل بالمخالطة بين الناس وملامستهم بسهولة وسرعة، وقد يكون الإنسان مصابا به أو حاضنا له، دون أن يعلم بذلك أو تظهر عليه أعراضه.
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