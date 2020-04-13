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دقته تقترب من 100%.. ابتكار نوع جديد من الاختبار السريع لكورونا

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٢ م
كورونا
كورونا
تمكن مختصون بمركز "جينوتيك" الروسي للطب الوراثي من ابتكار نوع جديد من الاختبار السريع لفيروس كورونا المستجد، يستخدم الحد الأدنى من المكونات ويسمح بإعداد عينة الاختبار في عشر دقائق. وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الإثنين أن المركز قدم طلبا إلى الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك لتسجيل الابتكار، مشيرا إلى أن جميع الاختبارات السابقة لاكتشاف فيروس كورونا المسجلة رسميا، هي خلط لكواشف كيميائية مختلفة، بينما الابتكار الجديد يستخدم نوعين من الكواشف فقط.
وأضاف المركز في بيانه أن الاختبار الجديد جرى فيه تسريع جميع العمليات الروبوتية واليدوية وتقليل مستوى الأخطاء المحتملة، موضحا أن عملية إعداد العينة للفحص تستغرق عشر دقائق، بينما تستغرق في الاختبارات الأخرى نصف ساعة أو أكثر، وأن الاختبار الجديد لا يقل دقة عن نظائره في العالم وروسيا ويعطي نتيجة تقترب من
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كورونا

دواء أم سم..عقار قمل الرأس يستخدم في علاج الكورونا

يحاول العلماء والأطباء الآن، البحث عن دواء فعال، لمواجهة فيروس الكورونا في البلاد، فقالت الولايات المتحدة أن دواء الملاريا، يعتبر فعال بشكل كبير، ومازلت تجري عددًا من الاختبارات السريرية، للتأكد من صحة ذلك، أما إسرائيل، فاستلمت شحنات مواد خامة من الهند، لتصنع الدواء في معاملها، وبالنسبة لأستراليا، فتوصلت إلى عقار لن تصدقه، وهو "إيفرمكتين"، المستخدم في التخلص من قمل الرأس، وليس ذلك فقط، بل أكدت بعض الأبحاث فاعليته في التعامل مع الكورونا، نقلًا عن الموقع الهندي"Times Of India".
اكتئاب كورونا

80 % من سكان الأرض معرضون للإصابة باضطرابات نفسية بسبب كورونا

وسط كم هائل من الأخبار المتداولة على مدار الساعة، عن فيروس كورونا الوبائى فى العالم، وسرعة انتشاره، وآليات الوقاية منه، وتداعيات الأزمة على كل المستويات العالمية، من الطبيعى أن يُصاب الكثيرون منا بالقلق والوسواس والمزيد من الخوف، خاصة بشأن المأكولات والمشروبات والمعاملات اليومية. وفى الحقيقة أن كورونا يهدد الصحة النفسية والذهنية لغالبية سكان الأرض، ووفق مجموعة دراسات أبرزها ما نشر فى مجلة "Psychiatric times" العلمية العالمية، فإن 80% من سكان الأرض معرضون للإصابة باضطرابات نفسية من عينة القلق والتوتر والخوف الزائد أو الوسواس، نتيجة التعرض المكثف للأخبار المتعلقة بانتشار الأوبئة، قياسًا على فيروس كورونا.
مرضى الربو

ابتعد عن الدخان والزحام.. روشتة صحية لمرضى الربو

توجد فئة من الأشخاص هي الأكثر عرضة للإصابة بفيروس الكورونا، على سبيل المثال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة-كأمراض القلب والسكري وضغط الدم، لذا ينصح باتباع الإجراءات الوقائية، المتمثلة في الابتعاد عن الزحام والتجمعات، والبقاء بالمنزل، و غسل اليدين جيدًا، والاهتمام بنظافة البيت، ولكن هل مرضى الربو عرضة للإصابة أيضًا؟ أكدت العديد من الأبحاث والدراسات أن مرضى الجهاز التنفسي بشكل عام، هم الأكثر عرضة للإصابة، وبالتالي لابد من اتباع روتين وقائي يومي، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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اكتئاب كورونا

80 % من سكان الأرض معرضون للإصابة باضطرابات نفسية بسبب كورونا

وسط كم هائل من الأخبار المتداولة على مدار الساعة، عن فيروس كورونا الوبائى فى العالم، وسرعة انتشاره، وآليات الوقاية منه، وتداعيات الأزمة على كل المستويات العالمية، من الطبيعى أن يُصاب الكثيرون منا بالقلق والوسواس والمزيد من الخوف، خاصة بشأن المأكولات والمشروبات والمعاملات اليومية. وفى الحقيقة أن كورونا يهدد الصحة النفسية والذهنية لغالبية سكان الأرض، ووفق مجموعة دراسات أبرزها ما نشر فى مجلة "Psychiatric times" العلمية العالمية، فإن 80% من سكان الأرض معرضون للإصابة باضطرابات نفسية من عينة القلق والتوتر والخوف الزائد أو الوسواس، نتيجة التعرض المكثف للأخبار المتعلقة بانتشار الأوبئة، قياسًا على فيروس كورونا.
فيروس- كورونا (8)

ابتكار مذهل قد يلعب دورا كبيرا في هزيمة كورونا عالميًا

يمكن استخدام برنامج ذكاء اصطناعي للتنبؤ بسرعة أكبر بنتيجة مرضى فيروس كورونا من خلال دراسة الأشعة السينية على صدورهم، بحسب "روسيا اليوم". وابتكر المطورون في شركة Zegami لتصور البيانات، ومقرها أكسفورد، نموذجا للتعلم الآلي يمكنه تشخيص الفيروس من الصور. ومع ذلك، يقول الفريق إنه من أجل الحصول على نتائج أفضل وأكثر تفصيلا، يجب تدريب الذكاء الاصطناعي على مجموعة أوسع من صور الأشعة السينية من المرضى المصابين. ويعتقد الفريق أنه يمكن أن يكون لديه نظام ذكاء اصطناعي في غضون أسابيع، لدراسة المرض إذا حصل على عدد كاف من صور الأشعة السينية.
كورونا

الكشف عن أعراض جديدة لفيروس «كورونا» المستجد

ظهرت أعراض جديدة لتنضم إلى قائمة الأعراض الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد أن كان من المعتاد عن الفيروس، والذي انتشر خلال الأيام الماضية فى العديد من دول العالم، مسببا حالة كبيرة من الهلع بسبب سرعة انتشاره، أن اعراضه الأساسية تشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف والتهاب الحلق وغيرها من الأعراض المعروفة، ولكن وأعلن الطبيب البريطانى نيرمال كومار المتخصص في أمراض الأنف والحنجرة، قال إن فقدان حاستي الشم والتذوق، يعدان مؤشرا جديدا على الإصابة بفيروس كورونا.
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