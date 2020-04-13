الصحة العالمية: فيروس كورونا لا ينتقل من الجسم الميت

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٧ م

الصحة العالمية

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن فيروس كورونا لا ينتقل من خلال الجسم الميت، مشيرا إلى أن وزارة الصحة، أعلنت كامل الخطوات بداية من المستشفى وحتى المقابر. وأضاف جبور، خلال مؤتمر هيئة الاستعلامات المصرية، بحضور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ونقيب الصحفيين، أن موافقة مصر على المشاركة في التجارب السريرية ل فيروس كورونا المستجد، ليس غريبا على مصر، بل هي جزء من العالم في مكافحة الفيروسات منذ التسعينيات.

وناشد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، الدولة المصرية بتكثيف جهود الكشف عن إصابات فيروس كورونا.وقال، إن توصية منظمة الصحة العالمية لكل دول العالم بما فيها مصر، هي تكثيف جهود الكشف عن حالات الإصابة، مشيرًا إلى أن هناك حالات إصابة قد لا يظهر عليها أي أعراض، ولا تتناول أي أدوية، موضحًا أنها تتعافى من المرض