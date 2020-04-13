الصحة العالمية: شفاء 85% من مصابي كورونا بدون علاج

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٢ م

كورونا

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن تحليل البيانات الخاصة بالحالات في مصر حتى الآن أظهر أن 85% من الإصابات تم شفاؤهم بدون علاج؛ لأن أعراض المرض كانت بسيطة، و30% من الوفيات توفوا قبل الوصول للمستشفيات. وأضاف جبور، خلال مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للاستعلامات، أن فيروس كورونا مرض جديد ونتخذ كافة الإجراءات لمواجهته، موضحا أن هناك جهاز ترصد قوي قادر على الكشف عن الأوبئة، وتقوم وزارة الصحة، بالكشف عن الأمراض التنفسية الحادة؛ من خلال منظومة شاملة للترصد الوبائي، ويتم تنفيذها من خلال مجموعة من البرامج، وتشتمل على ترصد الأوبئة.

وأشار إلى أن هناك إصابات بدون أعراض تنتهي بنفسها وبدون علاج من خلال عزل نفسها، مشيرا إلى المنظمة تعمل عن قرب مع وزارة الصحة، حتى تتمكن الدولة من اجتياز هذه الأزمة.وتابع: نحن بصدد الاحتفال بأعياد في العالم العربي، ونناشد الجميع بتطبيق كافة أساليب الوقاية واعتماد نظام صحي سليم لتقوية النظام المناعي للوقاية



وأشار إلى أن هناك إصابات بدون أعراض تنتهي بنفسها وبدون علاج من خلال عزل نفسها، مشيرا إلى المنظمة تعمل عن قرب مع وزارة الصحة، حتى تتمكن الدولة من اجتياز هذه الأزمة.



وتابع: نحن بصدد الاحتفال بأعياد في العالم العربي، ونناشد الجميع بتطبيق كافة أساليب الوقاية واعتماد نظام صحي سليم لتقوية النظام المناعي للوقاية ، منوها بأن الرسالة الأهم التزم المنزل لحماية نفسك في البداية وأسرتك ومنزلك ثم بلدك .



ولفت إلى أن المدير الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنذري، قال: لا يمكن مكافحة فيروس كورونا إلا بتطبيق الإجراءات الصارمة ، ويجب أن تكون الدولة تتبع نهجا مشددا لحماية حق كل فرد في الحياة، قائلا: لن نسمح لهذا الفيروس بالاستفحال في منطقتنا.



