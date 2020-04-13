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الصحة العالمية: شفاء 85% من مصابي كورونا بدون علاج

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٢ م
كورونا
كورونا
قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن تحليل البيانات الخاصة بالحالات في مصر حتى الآن أظهر أن 85% من الإصابات تم شفاؤهم بدون علاج؛ لأن أعراض المرض كانت بسيطة، و30% من الوفيات توفوا قبل الوصول للمستشفيات. وأضاف جبور، خلال مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للاستعلامات، أن فيروس كورونا مرض جديد ونتخذ كافة الإجراءات لمواجهته، موضحا أن هناك جهاز ترصد قوي قادر على الكشف عن الأوبئة، وتقوم وزارة الصحة، بالكشف عن الأمراض التنفسية الحادة؛ من خلال منظومة شاملة للترصد الوبائي، ويتم تنفيذها من خلال مجموعة من البرامج، وتشتمل على ترصد الأوبئة.
وأشار إلى أن هناك إصابات بدون أعراض تنتهي بنفسها وبدون علاج من خلال عزل نفسها، مشيرا إلى المنظمة تعمل عن قرب مع وزارة الصحة، حتى تتمكن الدولة من اجتياز هذه الأزمة.وتابع: نحن بصدد الاحتفال بأعياد في العالم العربي، ونناشد الجميع بتطبيق كافة أساليب الوقاية واعتماد نظام صحي سليم لتقوية النظام المناعي للوقاية
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منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فيروس كورونا لا ينتقل من الجسم الميت

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن فيروس كورونا لا ينتقل من خلال الجسم الميت، مشيرا إلى أن وزارة الصحة، أعلنت كامل الخطوات بداية من المستشفى وحتى المقابر. وأضاف جبور، خلال مؤتمر هيئة الاستعلامات المصرية، بحضور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ونقيب الصحفيين، أن موافقة مصر على المشاركة في التجارب السريرية ل فيروس كورونا المستجد، ليس غريبا على مصر، بل هي جزء من العالم في مكافحة الفيروسات منذ التسعينيات.
ماكرون

سفارة فرنسا بالقاهرة تعلق إصدار التأشيرات

أعلنت سفارة فرنسا بالقاهرة، تعليق إصدار التأشيرات من القنصلية الفرنسية بالقاهرة اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء انتشار فيروس كورونا، وإغلاق حيز "شنجن". وذكرت السفارة، في بيان اليوم، أن القرار ينطبق على كافة أنواع التأشيرات (تأشيرات الإقامة قصيرة المدة، وتأشيرات الإقامة طويلة المدة، وتأشيرات أراضي ما وراء البحار) وعلى كافة فئات جوازات السفر الرسمية والعادية. وأضافت السفارة الفرنسية أنه تم أيضا إلغاء كافة مواعيد تقديم طلبات التأشيرة لدى شركة "تى ال اس" وهي الشركة المخصصة بتلقي طلبات الحصول على التأشيرات.
هناء عوني

مذيعة مصرية في BBC تعلن إصابتها وزوجها بكورونا

أعلنت الاعلامية المصرية هناء عونى، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث تعد أول مذيعة محجبة مصرية فى هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" تصاب بفيروس كورونا، وخرجت "هناء" للمرة الأولى فى بث مباشر لها على هيئة الإذاعة البريطانية، وروت تفاصيل إصابتها وزوجها إبراهيم زهران، بمرض كورونا العالمى، بعد أن كان زوجها يُعانى أيضا من مرض سرطان الرئة. أصيبت هناء عوني المذيعة في بي بي سي بفيروس كورونا وأصيب زوجها، وزميلنا، إبراهيم زهران أيضا، وحكى إبراهيم في فيديو سابق كيف تغلب على الفيروس وهو المتعافي من سرطان الرئة، وفي نفس الفيديو تحكي "هناء" عن إصابتها واعتنائها بنفسها وبزوجها المصاب في نفس الوقت وقصة تغلبهما على الفيروس.
زيت-طعام-

نقيب الزراعيين: نستهلك 1.5 مليون طن زيت طعام سنويًا

أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، على ضرورة التوسع في المحاصيل الزيتية، حيث تستهلك مصر حاليا حوالي 1.5 مليون طن زيت طعام لا يلبي الإنتاج المحلي سوي 10% من احتياجات الاستهلاك المحلي من الزيوت. وكشف خليفة، في تصريحات صحفية، أن تحقيق التنمية الزراعية يعتمد بشكل أساسى على توفير الموارد المائية، لافتا إلى أن دراسات وزارة الرى تلعب دور رئيسى فى تحديد المياه الصالحة للزراعة والتأثير علي السياسات الزراعية الواجب اتباعها، مع مراعاة القيمة الاقتصادية لكل قطرة مياه خلال عملية الإنتاج الزراعي.
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منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فيروس كورونا لا ينتقل من الجسم الميت

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن فيروس كورونا لا ينتقل من خلال الجسم الميت، مشيرا إلى أن وزارة الصحة، أعلنت كامل الخطوات بداية من المستشفى وحتى المقابر. وأضاف جبور، خلال مؤتمر هيئة الاستعلامات المصرية، بحضور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ونقيب الصحفيين، أن موافقة مصر على المشاركة في التجارب السريرية ل فيروس كورونا المستجد، ليس غريبا على مصر، بل هي جزء من العالم في مكافحة الفيروسات منذ التسعينيات.
فيروس- كورونا (13)

الصحة العالمية:2650 مصابا و49 وفاة بكورنا في إفريقيا

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إن فيروس كورونا امتد إلى عشرات الدول في إفريقيا حيث بلغت حالات الإصابة 2650 حالة والوفيات 49، مضيفًا: «أن المنظمة مستعدة لدعم كل الدول في مكافحة الفيروس»، قائلا: «إن على الدول التي تعاني أنظمتها الصحية من الضعف العمل بقوة لاحتواء انتشار المرض بين الحالات الأولية ومنع تفشيه في المجتمع»، وفقا لرويترز. وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل كل الأشخاص.
فيروس- كورونا (12)

ارتفاع مصابي «كورونا» في الجزائر لـ454 حالة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر لـ454 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 45 حالة جديدة، مشيره في بيان: «سجلت ثلاثة وفيات جديدة ليبلغ عدد الوفيات 29 وفاة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، كما غادر 31 مصابا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء»، وفقا لما ذكرته سبوتنيك. يذكر أن فيروس كورونا المستجد منتشر في 36 ولاية جزائرية حتى الآن.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا لـ536 شخصا.. و6 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 147 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و 3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
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