جريمة

حملة للتصدي للمخالفات والمواقف العشوائية بالجيزة

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٢ م
أرشيفية
أرشيفية
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية موسعة، أعلى المحاور والشوارع الرئيسية بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
تمكنت قوات الحملة من رصد 1349 مخالفة تنوعت ما بين 293 واقعة انتظار خاطئ، و717 نموذج 125 ، 200 تجاوز سرعات، 12 موقف عشوائى،72 متنوع ، 5 بدون رخص، 6 ملصقات وزجاج فامية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محاضر تجاه المخالفين، وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها. وتشهد الطرق الصحراوية
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جهاز-القاهرة-الجديدة-يشن-حملة-لإزالة-مخالفات-البناء-بالمدينة (1)

لليوم الثاني.. تنفيذ حملات إزالة مخالفات بناء

تواصل أجهزة الأمن العام بالتعاون مع إدارات الأحياء على مستوى كافة المحافظات، شن حملات أمنية لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة والبناء على الرقعة الزراعية، والبناء دون ترخيص، وذلك للحد من البناء العشوائي الذى يمكن أن يتسبب في كوارث وخسائر بشرية، وانطلقت حملة اليوم بمنطقة الوراق بالجيزة، وتمكنت القوات من تنفيذ إزالة 4 عقارات مخالفة لشروط وتراخيص البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محضر إثبات حالة بالإزالة وعرضه على النيابة العامة للتحقيق مع المخالفين.
خطف طفل

قريبته وراء الجريمة.. كشف غموض اختطاف طفل في سوهاج

قريبتهم لكن من الفرع الفقير في العائلة، طالما نظرت إلى الطرف الثاني نظرة الطمع واستباحة أموالهم، وعدمت الحيلة للتحصل على أموال منهم، ففكرت في ارتكاب جريمة خطف أحد أبناء أقاربها الأغنياء، باستئجار مسجلين خطر لهم معلومات جنائية، ليكونوا ستارًا لتحصلها على الأموال التي تريدها، ونجحت بالفعل في اختطاف نجل أقاربها البالغ من العمر 7 سنوات، لكن اليقظة الأمنية كشفت جريمتها، وتمكنت الشرطة من ضبط شركائها، ورد الطفل سالمًا إلى إسرته، المقيمين بناحية كوم بدر بمركز سوهاج.
سرقة-سيارات

«هبيعها خردة».. إعلان على «فيسبوك» يفضح حرامي سيارات

لص متبجح، سرق سيارة احد المواطنين، وفشل في بيعها لأحد عملائه سيئوا النية، وقرر تفكيك السيارة وبيعها كقطع غيار لكن أحدًا لم يشتر منه، فأعلن على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيبيع سيارته خردة، وأثار منشوره استغراب الجميع "دا لو سارقها مش هيخربها كده"، وبإبلاغ الشرطة تحقق حدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تبين بالفحص الأمني أن السيارة المعروضة للبيع كخردة، مسروقة ومبلغ من سرقتها، وعلى الفور تحركت قوة أمنية للقبض على المتهم، واسترداد السيارة منه وحصر التلفيات التي أحدثها بها، لحفظ حق مالكها.
الادمان

«حاول يهرب فمات».. جريمة في مركز علاج إدمان غير مرخص

جثة ضحية جديد، كشفت عن وكرًا غير مرخص لعلاج الإدمان بمركز أبو النمرس بالجيزة، إذ لقى شاب مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار، وتجمهر الأهالي وأبلغوا الشرطة، وبرفع الجثمان واقتحام المبنى، تبن أنه مستغل كمركز غير مرخص للعلاج من الإدمان، وزعم القائمون عليه انتحار الضحية لأنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة، نافيين وجود شبهة جنائة، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المكان، وضبط العاملين به للتحقيق معهم، لكون المركز غير مرخص كمقر ومؤسسة علاجية يُشترط لها الحصول على تصاريح من وزارة الصحة،
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اطلاق-اعيرة-نارية-فى-الهواء

أصر على ضبط لصين فقتلاه والأمن يبحث عنهما

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لضبط المتهمين بقتل سمسار بمنطقة الهرم، وتم فحص كاميرات المراقبة بنطاق الحادث والتوصل إلى صورًا لهما وجاري الكشف عن هويتهما والقبض عليهما، إذ تبين أن المجني عليه انتبه لمحاولة اللصين فتح جراج مسكنه لسرقة سيارة شقيقه من داخله، فخرج إلى شرفة المنزل للتحقق من أن الصوت الذى سمعه نتاج محاولة فتح الجراج، وبالفعل شاهد لصين يحاولان فتح الباب، فصرخ يعلن وجود لصوص لإرهابهما وطلب مساعدة الأهالي ونزل للقبض عليهما، وحاول مطاردتهما فأطلقا عليه النيران من سلاح خرطوش فقتلاه.
تعذيب طفلة

والدة «ساجدة» تزعم إصابتها بالصرع والتحريات تكذبها

أدعت «فاطمة.ك»، 25 سنة، المتهمة بتعذيب طفلتها الرضيعة «ساجدة» 6 أشهر، خلال تحقيقات النيابة العامة، أن إصابات طفلتها من كسور وحروق وقعت رغمًا عنها، قائلة: إنها مٌصابة بصرع وتنتابها حالة هياج وهستيرية عصبية، تجعلها ترتكب أفعالاً لا تدري بشأنها شئ، وربما خلال تلك النوبات تتعرض الطفلة لإصابات»، لكن التحريات وإفادة الشهود أكذبت أقوالها، واستدلت التحقيقات في ذلك على عدم إصابة طفلها البالغ من العمر عام ونصف بأي إصابات، بما يؤكد تعديها على الرضيعة رغبة فى إزهاق روحها لأنها أنثى.
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ضبط 1000 قضية تموينية وإغلاق 65 مركز دروس خصوصية

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن، شن حملاتها المكبرة، لمكافحة جرائم الغش التجاري، والتلاعب بالسلع التموينية، وإدخال الغش والتدليس على الناس، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية والجهود التى تبذلها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن استمرار الحملات على المتاجر والمحلات العامة لفرض الرقابة على الأسواق، وضمان توافر احتياجات المواطنين دون مغالة وتربح غير مشروع باستغلال الأزمة الحالية لرفع الأسعار على المواطنين، كما استهدفت الحملات جرائم سرقة التيار الكهربائي.
وزارة-الداخلية

ضبط 173 متهمًا بالاتجار في المواد خلال 24 ساعة

رصدت الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة، استغلال تجار المخدرات لحالة وقف الكثير من الأعمال، وحظر التجول، في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة عدوى فيروس كورونا، لاستقطاب الشباب وترويج المخدرات لهم، ولذلك شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة، لضبط الخارجين على القانون ومروجي تلك السموم، لتحقيق أرباح محرمة، ونجحت القوات في ضبط 173 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة، بحملة استمرت لمدة 24 ساعة، وحررت قوات الضبط محاضر وأحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيها.
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