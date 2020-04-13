حملة للتصدي للمخالفات والمواقف العشوائية بالجيزة

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٢ م

أرشيفية

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية موسعة، أعلى المحاور والشوارع الرئيسية بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

تمكنت قوات الحملة من رصد 1349 مخالفة تنوعت ما بين 293 واقعة انتظار خاطئ، و717 نموذج 125 ، 200 تجاوز سرعات، 12 موقف عشوائى،72 متنوع ، 5 بدون رخص، 6 ملصقات وزجاج فامية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محاضر تجاه المخالفين، وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها. وتشهد الطرق الصحراوية