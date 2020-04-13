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إطلاق نار على حفل منزلي في كاليفورنيا رغم الحظر

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٥ م
عناصر من الشرطة الامريكية
عناصر من الشرطة الامريكية
أعلنت شرطة كاليفورنيا أن ستة أشخاص أصيبوا ، إثر إطلاق الرصاص عليهم في حفل "كبير"، على الرغم من أمر "البقاء في المنزل" المعمول به في الولاية الأمريكية لمواجهة وباء "كورونا". وقال مكتب رئيس البلدية إن إطلاق النار وقع مساء الجمعة، في مجمع سكني في مدينة بيكرسفيلد. وتم علاج الضحايا، وهم أربع نساء ورجل وطفلة صغيرة، من إصابات غير خطيرة ، ولم يتم اعتقال أي شخص، لكن يشتبه في أن أربعة رجال شوهدوا يفرون في سيارة هم منفذو الهجوم. وقال مكتب عمدة مقاطعة كيرن إن التحقيق جار.
وفرضت قيود شاملة على السفر منذ الشهر الماضي في كاليفورنيا، التي تعد من أكثر الولايات تضررا من وباء الفيروس التاجي. وحتى 11 من أبريل الجاري، سجلت الولاية 21794 حالة إصابة و 651 حالة وفاة. وبموجب أمر من حاكم الولاية، جافين نيوسوم، لا يمكن للسكان مغادرة منازلهم إلا لشراء مواد البقالة والأدوية، أو تمشية الكلاب
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طالبان

واشنطن ترحب بتبادل السجناء بين أفغانستان وطالبان

رحب المبعوث الأمريكي الخاص بالسلام في أفغانستان زالماي خليل زاد، في تغريدة كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، باتفاق تبادل السجناء بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، قائلا: "يتعين على الجانبين تعزيز الجهود للإيفاء بالأهداف التي نص عليها اتفاق أمريكا وطالبان في أسرع وقت ممكن"، فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل، اليوم، إن الحكومة أفرجت عن 361 سجينا من أفراد طالبان من مركز باجرام للاحتجاز منذ الأربعاء الماضي، بينهم 61 محتجزا جرى الإفراج عنهم أمس الأحد.
بيل-جيتس (2)

جيتس: لقاح كورونا يمكن أن يكون جاهزا خلال 18 شهرا

أعلن مؤسس شركة مايكروسوفت، الملياردير الأمريكي بيل جيتس، أن اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد قد تكون جاهزة في غضون 18 شهرًا. وأضاف جيتس، الذي تساعد مؤسسته في تمويل البحث والتطوير لمكافحة الوباء، أن اللقاح هو الطريقة الوحيدة للعودة إلى الحياة الطبيعية التي كانت موجودة قبل انتشار الوباء. وأكد أن العالم كله يعمل الآن من أجل تلبية ما يمكن أن يكون الحاجة الأكثر إلحاحًا على الإطلاق، ولكن طرح هذا اللقاح بسرعة قد ينطوي على مخاطر تتعلق باختبار سلامته.
ترامب (1)

لأول مرة.. جميع ولايات أمريكا «منطقة كوارث»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، ولاية وايومنج منطقة كوارث بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بها.
كورونا والحجر الصحي (11)

نيويورك: إغلاق المدارس حتى نهاية العام بسبب كورونا

أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، اليوم السبت، استمرار قرار إغلاق المدارس في الولاية حتى نهاية العام الدراسي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال دي بلاسيو، إن الخطر جلل إذا ما تم إعادة فتح المدارس، متمنيا أن تتحسن الأمور إلى شهر سبتمبر وهو موعد افتتاح المدارس". وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية،تسجيل 4536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن إجمالي عدد الإصابات لديها أصبح أكثر من نصف مليون إصابة حيث وصل إلى 507412 حالة، وسجلت الولايات المتحدة 974 حالة وفاة جديدة بفيروس كورنا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 19721.
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فيروس كورونا

أمريكا تسجل أعدل معدل وفيات يومية في العالم بسبب كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية وفاة 1480 حالة إضافية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة سجلت، أسوأ حصيلة وفيات يومية في العالم بسبب فيروس كورونا منذ بدء انتشار الجائحة، حيث أحصت 1480 حالة وفاة إضافية خلال 24 ساعة فقط، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 7 آلاف و406 حالات.
دونالد ترامب

ترامب يدرس وقف الرحلات الجوية الداخلية لمناطق تفشي كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يبحث خطة لوقف الرحلات الجوية الداخلية إلى أكثر الأماكن تضررا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ونقلت صحيفة (يو. إس. آيه توداي) الأمريكية، اليوم الخميس، عن ترامب خلال إفادة صحفية في البيت الأبيض، قوله: "نحن بالتأكيد ننظر في ذلك ولكن بمجرد اتخاذ هذه الخطوة، فنحن في واقع الأمر نفرض قيودا على صناعة مطلوبة بشدة".
فيروس كورونا

في زمن الكورونا.. هل حان الوقت لإسكات صوت البنادق؟

"رب ضارة نافعة" هذه المقولة يمكن أن تنطبق على الوضع الحالي بعد أن تسبب وباء "كورونا" في وقف الحروب مؤقتا وكأن العالم العربي على موعد مع هدنة ربما تطول أو تقصر للتوجه الى حرب أخرى من نوع خاص وهي محاربة هذا الوباء العالمي الذي أصبح العدو المشترك للعالم أجمع، ففي ظل تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا حول العالم، بدأت العديد من الدول في اتخاذ الكثير من الإجراءات على المستوى الداخلي والخارجي أيضا من أجل مواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره في محاولة لانقاذ ما يمكن انقاذه، حيث علقت عدد من الدول حروبها في الخارج من أجل محاربة "كورونا" في الداخل.
دونالد ترامب

بسبب كورونا.. ترامب يدرس فرض حجر صحي على نيويورك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يفكر في فرض حجر صحي على ولاية نيوجيرسي ونيويورك، بعد التفشي الكبير لفيروس كورونا المستجد، وفقا لروسيا اليوم. وقال ترامب في وقت سابق، إنه ألغى صفقة تشريع فيروس كورونا، لافتا أنه لم يلغ التشريع بشكل نهائي، حيث صرح بأنه ألغى الصفقة التي تم التوصل إليها في حينه حول التشريع، بسبب بعض البنود التي أدرجها الديمقراطيون. وأشار أن المناقشات حول التشريع بشكل عام لا تزال جارية، وأن بيلوسي قالت: إن الاتفاق حوله قريب.
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