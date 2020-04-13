قريبته وراء الجريمة.. كشف غموض اختطاف طفل في سوهاج

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٥ م

أرشيفية

قريبتهم لكن من الفرع الفقير في العائلة، طالما نظرت إلى الطرف الثاني نظرة الطمع واستباحة أموالهم، وعدمت الحيلة للتحصل على أموال منهم، ففكرت في ارتكاب جريمة خطف أحد أبناء أقاربها الأغنياء، باستئجار مسجلين خطر لهم معلومات جنائية، ليكونوا ستارًا لتحصلها على الأموال التي تريدها، ونجحت بالفعل في اختطاف نجل أقاربها البالغ من العمر 7 سنوات، لكن اليقظة الأمنية كشفت جريمتها، وتمكنت الشرطة من ضبط شركائها، ورد الطفل سالمًا إلى إسرته، المقيمين بناحية كوم بدر بمركز سوهاج.

عم الطفل المجني عليه كان عائدًا من عمله، حين سمع استغاثة نجل أخيه، وباستطلاع الأمر تبين قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بحمل الطفل عنوة على مركبتهما ولاذا بالفرار، حاول العم اللحاق بهما وهو يصرخ في الأهالي للتجمع معه ومساعدته لملاحقة الجناة، الذين اختفوا عن الأنظار، فيما توجه العم وأقارب الطفل إلى قسم