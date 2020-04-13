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«حماس» تندد باعتقال إسرائيل نائبًا عنها في الضفة

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م
اعتقال محمد أبو طير
اعتقال محمد أبو طير
نددت حركة المقاومة الإسلامية في غزة"حماس" باعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي نائبا عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني من الضفة الغربية. وقالت الحركة، إن قوات الجيش اعتقلت من محافظة "رام الله والبيرة" النائب في المجلس التشريعي عن مدينة القدس محمد أبو طير بعد اقتحام منزله. وأشار البيان إلى أن إسرائيل أبعدت أبو طير عن مدينة القدس في أكتوبر عام 2011، وتعرض بعدها للاعتقال الإداري عدة مرات، علمًا بأنه أمضى نحو 30 عامًا من عمره في سجون إسرائيل. وباعتقال أبو طير يرتفع عدد النواب المعتقلين في سجون إسرائيل إلى ست نواب منهم ثلاثة عن حركة حماس.
وفي وقت سابق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، ثمانية مواطنين على الأقل من الضفة الغربية المحتلة. وقال نادي الأسير إن "قوات الاحتلال تستمر في عمليات الاعتقال، والتي طالت مرضى وكبار في السن وأطفالا، في ظل انتشار وباء كورونا، وذلك رغم المطالبات المستمرة بالإفراج عن الأسرى،
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آلاف الفلسطينيين يفقدون أعمالهم في غزة بسبب «كورونا»

قالت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة اليوم الاثنين، إن آلاف العمال خسروا فرص عملهم مؤخرا بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد. وحذر بيان صادر عن الجمعية من "التداعيات الكارثية والخطيرة لأزمة كورونا على اقتصاد غزة، في ظل التعثر الاقتصادي السابق، الذي يعانيه القطاع بفعل تواصل الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني الداخلي للعام الرابع عشر". وذكر البيان أن تداعيات حالة الطوارئ التي يشهدها قطاع غزة طالت أسس وعوامل صمود الاقتصاد الغزي، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن الآلاف من العمال خسروا أعمالهم مؤخراً بفعل أزمة كورونا.
ايران وكورونا

مسؤول إيراني: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 4585

قال مسؤول في قطاع الصحة الإيراني اليوم الإثنين، على "تويتر" إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 4585 بعد تسجيل 111 وفاة جديدة خلال الليل وأضاف أن الإصابات الإجمالية وصلت إلى 73303. وكتب "علي رضا وهاب زاده" المستشار في وزارة الصحة على "تويتر" يقول ”لحسن الحظ تعافى 45983 ممن أصيبوا بالفيروس... هناك 1617 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية“.
طائرة

العراق يطلق أول رحلة استثنائية لجدة لإعادة العالقين

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الإثنين، انطلاق الطائرة طراز "A320/YI-ARA" التابعة لأسطول الناقل الوطني العراقي من مطار بغداد الدولي متوجهة إلى مطار جدة بالسعودية، وأفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أنها تعد الرحلة الاستثنائية الأولى الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في المملكة العربية السعودية. وكانت منظمة الصحة العالمية قد نفت، أمس الأحد، أن يكون العراق قد غادر ذروة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، داعية المؤسسات الاعلامية في البلاد الى توخي الحذر في نقل المعلومة.
رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (1)

«بسبب كورونا».. رئيس الوزراء السوداني يُعلن الطوارئ

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، أمر الطوارئ رقم 1 لعام 2020، على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. ويعاقب قانون الطوارئ الجديد كل من يقوم بالتعدي على الكوادر الطبية والصحية والكوادر، وإتلاف المنشأت أو المؤسسات الصحية أو الطبية أو مراكز العزل، واحتكار الغذاء أو الدواء أو زيادة أسعارهما، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم. ويجرم القرار تهريب الأشخاص عبر الحدود أو مساعدتهم على الدخول إلى الأراضي السودانية، ونشر البيانات أو المعلومات غير الصحيحة بما في ذلك الإشاعات عبر أي من وسائل النشر أو تضليل السلطات بخصوص الجائحة.
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حركة-حماس

حركة «حماس» تسلم 1000 وحدة حجر صحي لداخلية غزة

أنهت حركة حماس، إنشاء 1000 وحدة للحجر الصحي، بهدف تعزيز إجراءات الوقاية من وباء "كورونا"، وذلك بعد نحو أسبوعين من البدء في عملية الإنشاء. وقام المهندس روحي مشتهى ممثلا عن قيادة الحركة بتسليم وحدات الحجر الصحي بواقع 500 وحدة في شمال القطاع، 500 وحدة في جنوب القطاع، للجهات الحكومية ممثلة باللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية. وأشرف قائد حماس في غزة يحيي السنوار بالاشراف على بناء الوحدات التي تعد جزءا من الخطة الأساسية لمجابهة فيروس كورونا بغزة. وأكدت "حماس"، أن الشعب الفلسطيني، سيتخطى تداعيات أزمة "كورونا".
فيروس كورونا

إسرائيل تسجل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة فى حكومة الاحتلال الاسرائيلى، اليوم الأحد تسجيل 240 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 8258.
حركة-حماس

حماس ترفض أي مقايضة مع إسرائيل بشأن احتياجات كورونا

رفضت حركة حماس، اليوم الخميس، أي محاولة من إسرائيل لفرض مقايضة مقابل توريد احتياجات مواجهة فيروس كورونا لقطاع غزة. وصرح الناطق باسم حماس حازم قاسم بحسب وكالة الأنباء الألمانية، بأن إسرائيل التي تحاصر قطاع غزة تتحمل المسؤولية عن تداعيات أي تفشي للفيروس فيه، معتبرا أن إسرائيل "ترتكب جريمة مركبة باستمرار الحصار على غزة لسنوات طويلة، وازداد الأمر صعوبة مع تفشي فيروس كورونا ولا يمكن لها فرض أي مقايضة". ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، عن وزير الدفاع نفتالي بينت قوله، إن أي نقاش حول احتياجات إنسانية لصالح غزة يجب أن يشمل احتياجات إسرائيل.
أفيف كوخافي

إخضاع رئيس الأركان الإسرائيلي لفحص فيروس «كورونا»

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه تم إخضاع رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأن نتيجة الفحوصات ستظهر، اليوم الأربعاء، وذلك عقب وضعه بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، بالإضافة إلى وضع قائد الجبهة الداخلية، ورئيس هيئة العمليات بالحجر نظراَ لمخالطتهم ضابط مصاب بالفيروس، موضحة أن كوخافي، وقائد قيادة الجبهة الداخلية ورئيس هيئة العمليات قد خضعوا للحجر الصحي، بعد اجتماعهم مع ضابط تبين إصابته أمس الثلاثاء بفيروس كورونا.
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