«حماس» تندد باعتقال إسرائيل نائبًا عنها في الضفة

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م

اعتقال محمد أبو طير

نددت حركة المقاومة الإسلامية في غزة"حماس" باعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي نائبا عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني من الضفة الغربية. وقالت الحركة، إن قوات الجيش اعتقلت من محافظة "رام الله والبيرة" النائب في المجلس التشريعي عن مدينة القدس محمد أبو طير بعد اقتحام منزله. وأشار البيان إلى أن إسرائيل أبعدت أبو طير عن مدينة القدس في أكتوبر عام 2011، وتعرض بعدها للاعتقال الإداري عدة مرات، علمًا بأنه أمضى نحو 30 عامًا من عمره في سجون إسرائيل. وباعتقال أبو طير يرتفع عدد النواب المعتقلين في سجون إسرائيل إلى ست نواب منهم ثلاثة عن حركة حماس.

وفي وقت سابق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، ثمانية مواطنين على الأقل من الضفة الغربية المحتلة. وقال نادي الأسير إن "قوات الاحتلال تستمر في عمليات الاعتقال، والتي طالت مرضى وكبار في السن وأطفالا، في ظل انتشار وباء كورونا، وذلك رغم المطالبات المستمرة بالإفراج عن الأسرى،