لليوم الثاني.. تنفيذ حملات إزالة مخالفات بناء

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٦ م

أرشيفية

تواصل أجهزة الأمن العام بالتعاون مع إدارات الأحياء على مستوى كافة المحافظات، شن حملات أمنية لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة والبناء على الرقعة الزراعية، والبناء دون ترخيص، وذلك للحد من البناء العشوائي الذى يمكن أن يتسبب في كوارث وخسائر بشرية، وانطلقت حملة اليوم بمنطقة الوراق بالجيزة، وتمكنت القوات من تنفيذ إزالة 4 عقارات مخالفة لشروط وتراخيص البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محضر إثبات حالة بالإزالة وعرضه على النيابة العامة للتحقيق مع المخالفين.

وجاءت حملة الإزالة بالوراق في اليوم الثاني على التوالي لتنفيذ 80 قرار إزالة في 3 محافظات، بواقع 21 قرار إزالة تعديات متنوعة على أراض زراعية، وأراضٍ أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة الأقصر، وتأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمديرية أمن البحر الأحمر. وفي مديرية أمن أسيوط،



وجاءت حملة الإزالة بالوراق في اليوم الثاني على التوالي لتنفيذ 80 قرار إزالة في 3 محافظات، بواقع 21 قرار إزالة تعديات متنوعة على أراض زراعية، وأراضٍ أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة الأقصر، وتأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمديرية أمن البحر الأحمر.



وفي مديرية أمن أسيوط، تم تأمين تنفيذ عدد (56) قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة، وتأمين تنفيذ عدد (3) قرارات إزالة عقار مخالف بمديرية أمن الغربية، وتأمين تنفيذ قرار إزالة عقار مخالف بدائرة قسم شرطة العمرانية، وتأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضي أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة ههيا بمديرية أمن الشرقية.



