جريمة

لليوم الثاني.. تنفيذ حملات إزالة مخالفات بناء

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٦ م
أرشيفية
أرشيفية
تواصل أجهزة الأمن العام بالتعاون مع إدارات الأحياء على مستوى كافة المحافظات، شن حملات أمنية لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة والبناء على الرقعة الزراعية، والبناء دون ترخيص، وذلك للحد من البناء العشوائي الذى يمكن أن يتسبب في كوارث وخسائر بشرية، وانطلقت حملة اليوم بمنطقة الوراق بالجيزة، وتمكنت القوات من تنفيذ إزالة 4 عقارات مخالفة لشروط وتراخيص البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محضر إثبات حالة بالإزالة وعرضه على النيابة العامة للتحقيق مع المخالفين.
وجاءت حملة الإزالة بالوراق في اليوم الثاني على التوالي لتنفيذ 80 قرار إزالة في 3 محافظات، بواقع 21 قرار إزالة تعديات متنوعة على أراض زراعية، وأراضٍ أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة الأقصر، وتأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمديرية أمن البحر الأحمر. وفي مديرية أمن أسيوط،
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خطف طفل

قريبته وراء الجريمة.. كشف غموض اختطاف طفل في سوهاج

قريبتهم لكن من الفرع الفقير في العائلة، طالما نظرت إلى الطرف الثاني نظرة الطمع واستباحة أموالهم، وعدمت الحيلة للتحصل على أموال منهم، ففكرت في ارتكاب جريمة خطف أحد أبناء أقاربها الأغنياء، باستئجار مسجلين خطر لهم معلومات جنائية، ليكونوا ستارًا لتحصلها على الأموال التي تريدها، ونجحت بالفعل في اختطاف نجل أقاربها البالغ من العمر 7 سنوات، لكن اليقظة الأمنية كشفت جريمتها، وتمكنت الشرطة من ضبط شركائها، ورد الطفل سالمًا إلى إسرته، المقيمين بناحية كوم بدر بمركز سوهاج.
حملة-مرورية (5)

حملة للتصدي للمخالفات والمواقف العشوائية بالجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية موسعة، أعلى المحاور والشوارع الرئيسية بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
سرقة-سيارات

«هبيعها خردة».. إعلان على «فيسبوك» يفضح حرامي سيارات

لص متبجح، سرق سيارة احد المواطنين، وفشل في بيعها لأحد عملائه سيئوا النية، وقرر تفكيك السيارة وبيعها كقطع غيار لكن أحدًا لم يشتر منه، فأعلن على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيبيع سيارته خردة، وأثار منشوره استغراب الجميع "دا لو سارقها مش هيخربها كده"، وبإبلاغ الشرطة تحقق حدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تبين بالفحص الأمني أن السيارة المعروضة للبيع كخردة، مسروقة ومبلغ من سرقتها، وعلى الفور تحركت قوة أمنية للقبض على المتهم، واسترداد السيارة منه وحصر التلفيات التي أحدثها بها، لحفظ حق مالكها.
الادمان

«حاول يهرب فمات».. جريمة في مركز علاج إدمان غير مرخص

جثة ضحية جديد، كشفت عن وكرًا غير مرخص لعلاج الإدمان بمركز أبو النمرس بالجيزة، إذ لقى شاب مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار، وتجمهر الأهالي وأبلغوا الشرطة، وبرفع الجثمان واقتحام المبنى، تبن أنه مستغل كمركز غير مرخص للعلاج من الإدمان، وزعم القائمون عليه انتحار الضحية لأنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة، نافيين وجود شبهة جنائة، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المكان، وضبط العاملين به للتحقيق معهم، لكون المركز غير مرخص كمقر ومؤسسة علاجية يُشترط لها الحصول على تصاريح من وزارة الصحة،
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ايام- الحظر (4)

مباحث الوراق تتصدى لمخالفي الحظر ومحتكري السلع

تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والتصدي لممارسات احتكار وحجب السلع الغذاية والمستلزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة، شنت وحدة قسم شرطة الوراق شمال محافظة الجيزة حملة أمنية موسعة بنطاق دائرة القسم.
رنجة

قبل شم النسيم.. ضبط 3 أطنان رنجة فاسدة

تشن قوات مباحث التموين حملات مبكرة، لضبط الخارجين على القانون، من حائزي المواد الغذائية الفاسدة، والذين يعتزمون بانعدام ضمير طرحها في الأسواق، وبيعها للناس لتناولها بالرغم من علمهم بأن منتجاتهم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، علاوة على كونها منتجات غذائية مجهولة المصدر، لا تحمل بيانات إنتاج وتصنيع أو تاريخ صلاحية، مستخدمين في ذلك الغش والتدليس على الناس، وفي هذا السياق استهدفت قوات الحملة مخزن أسلحة مملحة ومدخنة فاسدة، وضبطت ما بها قبل طرحها بالأسواق.
سكر (1)

ضربة موجعة لمحتكري السكر المدعم في الجيزة

البحث عن الثراء السريع وتحقيق أرباح طائلة وزيادة الأرصدة في البنوك بات جل ما يشغل مالكا مصنعين لتعبئة السكر بمركز الوراق شمال محافظة الجيزة، تعاقد الاثنان -كل بمفرده- مع شركة حكومية لتوريد كميات من السكر ومن ثم إعادة تعبئته كونه سكر حر وطرحه للبيع للمراكز التجارية، إلا أن نشاط الاثنين كان محل رصد الأجهزة الأمنية، إذ وردت معلومات للعميد خالد أبو العلا مدير مباحث التموين بالجيزة، بحصولهما على كميات كبيرة من السكر التمويني المعبأ داخل شكائر، وإعادة تعبئته، داخل عبوات صغيرة الحجم، وبيعه للمحلات التجارية الشهيرة على أنه سكر حر.
حملات-ازاله (4)

إزالة تعديات على أراضي الدولة بـ9 محافظات

حركت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بـ9 محافظات، حملات أمنية بالتعاون مع الأحياء المختلفة لتنفيذ عشرات من قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، واستهدفت الحملة 9 مخافظات على رأسها الأقصر بـ28 قرار إزالة، والمنوفية بـ20 قرار إزالة، كما استهدفت الحملة التعديات بالجيزة وقنا وبني سويف وسوهاج وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المقرر استمرار الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
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