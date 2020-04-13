بسبب أبحاث الطلاب.. إحالة مدير مدرسة ومعلمين إلى النيابة

تحرير:محمد مصباح ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٩ م

طارق شوقي

قرر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إحالة مدير مدرسة وعدد من المعلمين بمدرسة عثمان أحمد عثمان الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة فايد التعليمية للنيابة العامة، وذلك الإهمال الجسيم والخطأ المتعمد وقيامهم بتجميع الطلاب داخل المدرسة متعللين بمساعدتهم فى الأبحاث. كان الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية قد تقدم بمذكرة إلى اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن قيام مدير المدرسة بتجميع عدد كبير من الطلاب داخل وخارج المدرسة وهو ما يخرج عن الإطار العام فى هذة الفترة وضد الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وهو ما يمثل مخالفة صارخة.

وأكد قبيصي، أنه من خلال لجنة قامت بالتحقيق فى الواقعة أفاد بعض الطلاب وأولياء الأمور أنه تم طلب مبالغ مالية منهم نظير قيام العامل بتسليمهم كود الطالب ونظير قيام بعض المعلمين بمساعدتهم فى تنفيذ الأبحاث المطلوبة من قبل وزارة التربية والتعليم. وأضاف قبيصي، أن المدير والمعلمين خالفوا التعليمات والقرارات