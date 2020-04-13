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بسبب أبحاث الطلاب.. إحالة مدير مدرسة ومعلمين إلى النيابة

تحرير:محمد مصباح ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٩ م
طارق شوقي
طارق شوقي
قرر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إحالة مدير مدرسة وعدد من المعلمين بمدرسة عثمان أحمد عثمان الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة فايد التعليمية للنيابة العامة، وذلك الإهمال الجسيم والخطأ المتعمد وقيامهم بتجميع الطلاب داخل المدرسة متعللين بمساعدتهم فى الأبحاث. كان الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية قد تقدم بمذكرة إلى اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن قيام مدير المدرسة بتجميع عدد كبير من الطلاب داخل وخارج المدرسة وهو ما يخرج عن الإطار العام فى هذة الفترة وضد الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وهو ما يمثل مخالفة صارخة.
وأكد قبيصي، أنه من خلال لجنة قامت بالتحقيق فى الواقعة أفاد بعض الطلاب وأولياء الأمور أنه تم طلب مبالغ مالية منهم نظير قيام العامل بتسليمهم كود الطالب ونظير قيام بعض المعلمين بمساعدتهم فى تنفيذ الأبحاث المطلوبة من قبل وزارة التربية والتعليم.  وأضاف قبيصي، أن المدير والمعلمين خالفوا التعليمات والقرارات
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

«الأوقاف» تحسم الجدل حول صيام رمضان في ظل كورونا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن فرضية الصيام قائمة على غير المصابين بفيروس «كورونا» وأصحاب الأعذار. وأوضح جمعة، في بيان صحفي الاثين: «بناءً على الاتصال الهاتفي الذي أجريته مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه لا تأثير لفيروس كورونا على الصيام لغير المصابين وأصحاب الأعذار المرضية، وأن الصيام لا أثر له على الإطلاق في انتشار الفيروس، وأنه لا مشكلة في صيام الأصحاء، إنما يكون الإفطار للمصابين بالفيروس وأصحاب الأعذار المرضية الذين يوصيهم الأطباء بالإفطار».
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

برلمانية تقترح بتوجيه ميزانية مسلسلات رمضان لصالح ضحايا كورونا

تقدمت المهندسة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني، بإصدار قرار يلزم قطاع صُناع الدراما والأعمال الفنية بتخصيص جزء من ميزانية إنتاج المسلسلات والبرامج الرمضانية لصالح ضحايا كورونا. وأكدت "خضر"، في مقترحها الموجه لرئيس الوزراء ووزيرة الثقافة، أن جميع مؤسسات الدولة انتفضت من أجل تجاوز تداعيات هذه الأزمة التي تمر بها مصر، وتبرع الجميع لصالح دعم الفئات المتضررة من فيروس "كورونا"، لتخفيف من آثار هذه الأزمة عليهم، بل أن هناك مبادرات مجتمعية وأخرى فردية نقف لها احترامًا وتقديرًا تبرعوا في حدود قدراتهم وإمكانياتهم، في ظل غياب تام لأي دور لصناع الدراما والبرامج الرمضانية.
الحجر- الصحي (1)

إغلاق مستشفى مارمرقس بالإسكندرية بعد إصابة 5 أشخاص بكورونا

كشف القمص إبرام إيميل، وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس فى الإسكندرية، راعي الكنيسة المرقسية، تفاصيل قرار غلق مستشفى مارمرقس التخصصي، التابع للكنيسة والكائن بمنطقة بسيدي بشر، شرق محافظة الإسكندرية، موضحًا أنه تقرر غلق المستشفى بالكامل لمدة أسبوعين كإجراء احترازي، وذلك بعد الاشتباه في وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وأكد إيميل، أن المستشفى كان يؤدي رسالته على أكمل وجه، واستقبل 4 أشخاص من المشتبه فيهم مصابون بارتفاع درجات الحرارة، وتم تحويلهم مباشرة على مستشفى الحميات لإجراء اللازم.
كورونا والحجر الصحي (11)

الصحة العالمية: شفاء 85% من مصابي كورونا بدون علاج

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن تحليل البيانات الخاصة بالحالات في مصر حتى الآن أظهر أن 85% من الإصابات تم شفاؤهم بدون علاج؛ لأن أعراض المرض كانت بسيطة، و30% من الوفيات توفوا قبل الوصول للمستشفيات. وأضاف جبور، خلال مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للاستعلامات، أن فيروس كورونا مرض جديد ونتخذ كافة الإجراءات لمواجهته، موضحا أن هناك جهاز ترصد قوي قادر على الكشف عن الأوبئة، وتقوم وزارة الصحة، بالكشف عن الأمراض التنفسية الحادة؛ من خلال منظومة شاملة للترصد الوبائي، ويتم تنفيذها من خلال مجموعة من البرامج، وتشتمل على ترصد الأوبئة.
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عزل عمارة سكنية في الإسماعيلية

عزل عمارة سكنية والكشف على مخالطين لمصابين بكورونا في الإسماعيلية

قال المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، إنه تم عزل عمارة سكنية بمنطقة أرض الجمعيات التابعة لحي ثالث بالاسماعيلية، بعد اكتشاف حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا لسيدة، وتم تحويلها إلى مستشفى أبوخليفة المخصصة للعزل وبدء تلقي العلاج والمتابعة، موضحا أنه جرى الكشف على اثنين من المخالطين لتلك الحالة، خلال تفقده لعملية تعقيم ورش منطقة الموقف الجديد بحي ثالث.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم يعلن موضوعات المشروعات البحثية

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة، اليوم الخميس، عن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية. وقال شوقي، إن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، والاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار)، وغيرها من المهارات الضرورية للطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذري في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.
شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

إلغاء جميع الاحتفالات بأعياد الربيع في الإسماعيلية

أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 204 لسنة 2020، بشأن إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات بأعياد الربيع لهذا العام بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، كما تضمن القرار التأكيد على حظر أي شكل من أشكال التجمعات للمواطنيين تحت أي ظرف، وفي حال حدوث أي تجمع يتم فضه على الفور عدا الحالات الضرورية التي يقدرها مأموري الضبط القضائي في حينه. يأتي ذلك في إطار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي إتخذتها كافة أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار حالات الإصابة بالمرض، وحرصا على صحة المواطنيين وسلامتهم.
إيطالية

إيطالية تودع مستشفى بالإسماعيلية بعد شفائها من «كورونا»

ودعت الإيطالية "موليزيا" مستشفى الحجر الصحي بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية اليوم الإثنين، بالتقاطها صورا تذكارية بعد تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا المستجد. والتقطت السيدة الإيطالية صورا تذكارية مع بعض النزلاء وطاقم التمريض والاطباء معبرة عن شكرها وامتنانها لجميع القائمين علي المستشفي مودعة إياهم بـ"وردة حمراء".
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