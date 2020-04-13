إغلاق مستشفى مارمرقس بالإسكندرية بعد إصابة 5 أشخاص بكورونا

تحرير:محمد مجلي ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٥ م

الحجر الصحي

كشف القمص إبرام إيميل، وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس فى الإسكندرية، راعي الكنيسة المرقسية، تفاصيل قرار غلق مستشفى مارمرقس التخصصي، التابع للكنيسة والكائن بمنطقة بسيدي بشر، شرق محافظة الإسكندرية، موضحًا أنه تقرر غلق المستشفى بالكامل لمدة أسبوعين كإجراء احترازي، وذلك بعد الاشتباه في وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وأكد إيميل، أن المستشفى كان يؤدي رسالته على أكمل وجه، واستقبل 4 أشخاص من المشتبه فيهم مصابون بارتفاع درجات الحرارة، وتم تحويلهم مباشرة على مستشفى الحميات لإجراء اللازم.

وأضاف الوكيل البابوي، في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، أن الحالات الأربع التي تم إرسالها لمستشفى الحميات أجريت لهم التحاليل اللازمة، وثبت إصابتهم بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية العينة. وأوضح إيميل، أنه تم الاشتباه فى إصابة ممرض داخل المستشفى مصاب بارتفاع درجات حرارة وبعد إجراء التحاليل اللازمة له بمعرفة



وأضاف الوكيل البابوي، في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، أن الحالات الأربع التي تم إرسالها لمستشفى الحميات أجريت لهم التحاليل اللازمة، وثبت إصابتهم بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية العينة.



وأوضح إيميل، أنه تم الاشتباه فى إصابة ممرض داخل المستشفى مصاب بارتفاع درجات حرارة وبعد إجراء التحاليل اللازمة له بمعرفة مستشفى الحميات أيضا وثبت إيجابية العينة، وهو ما دفع إدارة المستشفيات لاتخاذ قرار بالغلق كإجراء احترازي لمدة أسبوعين، مؤكدا على سلامة الأطقم الطبية بالكامل.



وأشار إلى أن تلك الفترة التي سيتم غلق المستشفى سشتهد إجراءات التطهير والتعقيم مع إجراء فحص كامل واتخاذ الإجراءات الوقائية تجاه الأطقم الطبية والتمريض والإداريين والعاملين؛ للتأكد من سلامتهم خلال تلك الفترة، مؤكدا أن المستشفى سيعاود استئناف نشاطه بصورة طبيعية بعد أسبوعين وخاصة أنه يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لثقتهم فى الأطقم الطبية متمنيا عبور مصر الأزمة الحالية.



