برلمانية تقترح بتوجيه ميزانية مسلسلات رمضان لصالح ضحايا كورونا

تحرير:محمد محمود ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٥ م

النواب

تقدمت المهندسة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني، بإصدار قرار يلزم قطاع صُناع الدراما والأعمال الفنية بتخصيص جزء من ميزانية إنتاج المسلسلات والبرامج الرمضانية لصالح ضحايا كورونا. وأكدت "خضر"، في مقترحها الموجه لرئيس الوزراء ووزيرة الثقافة، أن جميع مؤسسات الدولة انتفضت من أجل تجاوز تداعيات هذه الأزمة التي تمر بها مصر، وتبرع الجميع لصالح دعم الفئات المتضررة من فيروس "كورونا"، لتخفيف من آثار هذه الأزمة عليهم، بل أن هناك مبادرات مجتمعية وأخرى فردية نقف لها احترامًا وتقديرًا تبرعوا في حدود قدراتهم وإمكانياتهم، في ظل غياب تام لأي دور لصناع الدراما والبرامج الرمضانية.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 50 عمل فني سيعرض على شاشات التلفزيون، بتكلفة إنتاجية تتجاوز الـ 800 مليون جنيه، فضلًا عن ميزانية البرامج التي تصل إلى 200 مليون جنيه، فهذه الأرقام تحمل دلالات ومؤشرات وتحتاج إلى وقفة، حيث أننا أننا نصرف أكثر من مليار جنيه لإنتاج مسلسلات، فليس من المعقول ولا من المقبول أن يكون