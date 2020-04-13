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برلمانية تقترح بتوجيه ميزانية مسلسلات رمضان لصالح ضحايا كورونا

تحرير:محمد محمود ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٥ م
النواب
النواب
تقدمت المهندسة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني، بإصدار قرار يلزم قطاع صُناع الدراما والأعمال الفنية بتخصيص جزء من ميزانية إنتاج المسلسلات والبرامج الرمضانية لصالح ضحايا كورونا. وأكدت "خضر"، في مقترحها الموجه لرئيس الوزراء ووزيرة الثقافة، أن جميع مؤسسات الدولة انتفضت من أجل تجاوز تداعيات هذه الأزمة التي تمر بها مصر، وتبرع الجميع لصالح دعم الفئات المتضررة من فيروس "كورونا"، لتخفيف من آثار هذه الأزمة عليهم، بل أن هناك مبادرات مجتمعية وأخرى فردية نقف لها احترامًا وتقديرًا تبرعوا في حدود قدراتهم وإمكانياتهم، في ظل غياب تام لأي دور لصناع الدراما والبرامج الرمضانية.
وأشارت إلى أن هناك أكثر من 50 عمل فني سيعرض على شاشات التلفزيون، بتكلفة إنتاجية تتجاوز الـ 800 مليون جنيه، فضلًا عن ميزانية البرامج التي تصل إلى 200 مليون جنيه، فهذه الأرقام تحمل دلالات ومؤشرات وتحتاج إلى وقفة، حيث أننا أننا نصرف أكثر من مليار جنيه لإنتاج مسلسلات، فليس من المعقول ولا من المقبول أن يكون
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«الأوقاف» تحسم الجدل حول صيام رمضان في ظل كورونا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن فرضية الصيام قائمة على غير المصابين بفيروس «كورونا» وأصحاب الأعذار. وأوضح جمعة، في بيان صحفي الاثين: «بناءً على الاتصال الهاتفي الذي أجريته مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه لا تأثير لفيروس كورونا على الصيام لغير المصابين وأصحاب الأعذار المرضية، وأن الصيام لا أثر له على الإطلاق في انتشار الفيروس، وأنه لا مشكلة في صيام الأصحاء، إنما يكون الإفطار للمصابين بالفيروس وأصحاب الأعذار المرضية الذين يوصيهم الأطباء بالإفطار».
الحجر- الصحي (1)

إغلاق مستشفى مارمرقس بالإسكندرية بعد إصابة 5 أشخاص بكورونا

كشف القمص إبرام إيميل، وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس فى الإسكندرية، راعي الكنيسة المرقسية، تفاصيل قرار غلق مستشفى مارمرقس التخصصي، التابع للكنيسة والكائن بمنطقة بسيدي بشر، شرق محافظة الإسكندرية، موضحًا أنه تقرر غلق المستشفى بالكامل لمدة أسبوعين كإجراء احترازي، وذلك بعد الاشتباه في وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وأكد إيميل، أن المستشفى كان يؤدي رسالته على أكمل وجه، واستقبل 4 أشخاص من المشتبه فيهم مصابون بارتفاع درجات الحرارة، وتم تحويلهم مباشرة على مستشفى الحميات لإجراء اللازم.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

بسبب أبحاث الطلاب.. إحالة مدير مدرسة ومعلمين إلى النيابة

قرر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إحالة مدير مدرسة وعدد من المعلمين بمدرسة عثمان أحمد عثمان الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة فايد التعليمية للنيابة العامة، وذلك الإهمال الجسيم والخطأ المتعمد وقيامهم بتجميع الطلاب داخل المدرسة متعللين بمساعدتهم فى الأبحاث. كان الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية قد تقدم بمذكرة إلى اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن قيام مدير المدرسة بتجميع عدد كبير من الطلاب داخل وخارج المدرسة وهو ما يخرج عن الإطار العام فى هذة الفترة وضد الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وهو ما يمثل مخالفة صارخة.
كورونا والحجر الصحي (11)

الصحة العالمية: شفاء 85% من مصابي كورونا بدون علاج

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن تحليل البيانات الخاصة بالحالات في مصر حتى الآن أظهر أن 85% من الإصابات تم شفاؤهم بدون علاج؛ لأن أعراض المرض كانت بسيطة، و30% من الوفيات توفوا قبل الوصول للمستشفيات. وأضاف جبور، خلال مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للاستعلامات، أن فيروس كورونا مرض جديد ونتخذ كافة الإجراءات لمواجهته، موضحا أن هناك جهاز ترصد قوي قادر على الكشف عن الأوبئة، وتقوم وزارة الصحة، بالكشف عن الأمراض التنفسية الحادة؛ من خلال منظومة شاملة للترصد الوبائي، ويتم تنفيذها من خلال مجموعة من البرامج، وتشتمل على ترصد الأوبئة.
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الجلسة-العامة-مجلس-النواب-وقوف-دقيقة-حداد

برلماني: الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضرورة لحماية جيش مصر الأبيض

?أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن الأطباء والممرضون العاملون فى المستشفيات، يؤدون دورًا عظيمًا فى ظل أزمة كورونا التى يعانى منها العالم أجمع فى الوقت الحالي، محذرًا من وجود «حالة استهتار وتهاون» لدى عدد من الأطباء تدفعهم لعدم اتباع هذه الإرشادات، ما يؤدى لانتشار الإصابة بين الطواقم الطبية، بسبب تعاملهم المباشر مع المصابين. وأشار بركات إلى ضرورة تخلي الأطباء عن العادات الخاطئة فى التعامل مع المرضى، موضحا أن وزارة الصحة وضعت مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وأرواح الأطباء، قبل أيام، ضمن بروتوكول خاص عن كيفية تعامل الأطباء مع المرضى، وحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس خاصة بعد نقل العدوى لأكثر من طبيب وممرض.
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نواب «25-30»: تبرعنا بـ5 آلاف جنيه من رواتبنا لمتضرري كورونا

أعلن تكتل "25 - 30" بمجلس النواب، تبرعهم بـ5 آلاف جنيه من رواتبهم بمجلس النواب منذ يوم 16 مارس الماضي، وذلك في خطاب موجه لرئيس البرلمان، لصالح المتضررين من فيروس كورونا المستجد فى المناطق والقرى الفقيرة والعمالة غير المنتظمة، مضيفا: "هذه خطوة ألزمها علينا واجبنا الإنساني والوطني حيال الدولة المصرية وشعبها الكريم لمكافحة انتشار فيروس كورونا"، مطالبا بإنشاء صندوق من تبرعات أعضاء مجلس النواب لصالح دعم المواطنين المصريين في المناطق النائية والقرى والنجوع والمناطق الفقيرة لإجراءات العلاج والوقاية وحملات التوعية في تلك القرى.
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نائب يطالب الحكومة بصرف بدل مخاطر مهنة للمهندسين

قال النائب محمد عبد الغني، إنه منذ بداية أزمة انتشار وباء كورونا المستجد، وكل النداءات بتقليل التعاملات والتجمعات والتزام المنازل والحد من العمالة هي الشغل الشاغل والعيون معلقة على مراقبة معدلات انتشار المرض وعدد المتوفين، مضيفا أنه على الرغم من الإجراءات العالمية بالتزام تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي والحد من النزول من المنازل، فاجأت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاسكان والمرافق والمجمتعات العمرانية الجميع بقرار عودة العمل بكامل طاقته في قطاع التشييد والبناء، ما يشمل مئات الآلاف من المهندسين وملايين العمال، ووضعهم في مقدمة الصفوف.
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نائب يطالب بتعديل قانون «صندوق الشهداء» ليشمل الأطباء المتوفين بسبب كورونا

تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بتعديل على أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم، ليشمل التعديل الأطباء الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا، ويتم معاملة أسرهم كسائر الشهداء الذين نص عليهم القانون. وأوضح النائب أن الأطباء يبذلون جهودا قوية خلال الأزمة الأخيرة، وتضمين أسر من يموتون جراء الإصابة بهذا الفيروس للقانون أقل ما يمكن أن يقدمه البرلمان لهؤلاء الرجال الذين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية، وأنهم جنود فى أرض المعركة.
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