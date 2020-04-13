جريمة

مصرع ضابط وإصابة فردي أمن في حادث بالوادي الجديد

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤١ م
أرشيفية
أرشيفية
شهد طريق مركز باريس - مدينة الأقصر، وقوع حادث مروري بنطاق محافظة الوادي الجديد، إذ انقلبت سيارة شرطة مما تسبب في مصرع مصرع الضابط إسلام فتحي عبد الغني، 36 سنة، برتبة نقيب شرطة، و أصابه أحمد محمد محمود، 21 سنة، مجند شرطة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة حسن جمعة حسن 36 سنة، أمين شرطة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل الفقيد والمصابين إلى أقرب مستشفى لتقديم الإسعافات الازمة للأخيرين، وحرر رجال الأمن محضرًا بالحادث.
صرحت النيابة العامة بدفن جثمان الضابط المتوفى، واستعلمت من مستشفى أرمنت العام التابعة لمحافظة الأقصرعن حالة المصابين، لبيان مدى سماح حالتهما الصحية بسماع إفادتهما، وطلبت النيابة تشكيل لجنة فنية وإجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث. كان اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة الوادي
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مخدر-الحشيش (3)

الحشيش في العلبة.. كواليس إحباط صفقة الـ200 مليون

ضربة ناجحة وجها ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، فى ضبط واحدة من أكبر شحنات المواد المخدرة حاول مهربيها إخفائها داخل حاوية قادمة من الخارج بداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش، على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد (ترانزيت) ومتجهة إلى إحدى الدول العربية الأخرى، واعتزام مهربيها إعادة إدخالها إلى البلاد عبر طرق غير مشروعة، فى محاولة منهم لاستغلال الظروف التى تمر بها دول العالم والمنطقة حالياً.
المتهمين (1)

الزيارة المشؤومة تنهي هروب نجار بدرجة قاتل في الجيزة

لم يدر نجار أن تردده على مسكنه في مركز أبو النمرس جنوب الجيزة سيوقعه في قبضة الشرطة بعد رحلة هروب دامت لفترة طويلة، إذ أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة تردده على مسكنه بدائرة المركز، وجرى إعداد عدة أكمنة بقيادة الرائد محمد داوود وبمشاركة مفتش قطاع الأمن العام أسفر إحداها عن ضبطه، وتبين أنه سبق اتهامه في 5 قضايا ما بين (سلاح سرقة بالإكراه، قتل، مخدرات) ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين إحداها حكم بالإعدام فى قضية قتل.
سلع-غذائية

حملة الـ24 ساعة تحبط 177 قضية احتكار سلع

جهود أمنية متواصلة يبذلها رجال الشرطة بوزارة الداخلية من خلال حملات مكبرة بكل مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
كحول (2)

«هنكسب دهب».. حلم مالكة مركز تجميل انتهى بـ«كلبش»

مكالمة هاتفية قصيرة عرضت خلالها مالكة مركز تجميل بالهرم فكرة مشروع على تاجر مواد بلاستيكية، زفت له خبرا سارا "الهنكسب من وراه دهب" وجلس الاثنان بعدها للاتفاق على اللمسات النهائية لإقامة مصنع لإنتاج المطهرات، واتخاذ شقة مستأجرة بالشيخ زايد، واستعانا بعامل أريتري الجنسية، لكن احلامهم ذهبت أدراج الرياح، انتهت بـ"كبسة" من قوات الشرطة التي كانت تتابع عن كثب نشاط الثلاثة بفضل المصادر السرية حتى داهمت مأمورية الشقة المشار إليها، وأمكن ضبط المتهمين في حالة تلبس.
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اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(7)

انقلاب «ميني باص» في ترعة بدمنهور.. وإصابة 5 ركاب

شهد مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، حادث مروري، إذ تسببت السرعة الزائدة، في انقلاب سيارة ميني باص محملة بالركاب في ترعة، ما تسبب في إصابة 5 أشخاص من مستقلي المركبة بكسور وكدمات وسحجات، وفور وقوع الحادث طلب الأهالي سيارات النجدة والإسعاف، وتولى المسعفون نقل المصابين على أقرب مستشفى لتلقى العلاج، واستقبلت المصابين الخمسة مستشفى دمنهور العام، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة لهم، فيما تولى رجال النجدة تحرير محضرًا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تموين بني سويف تلقي بزيوت فاسدة بإحدى الترع-5

ضبط 40 طن زيوت فاسدة في مصنع غير مرخص بالجيزة

شنت مباحث التموين بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص، يقوم القائمين عليه بتجميع بقايا الزيوت، والتي عادة تكون مأكسدة وفاسدة لا تصلح للاستخدام الآدمي ثانية، ويقومون بإدخال تعديلات ومواد صناعية عليها لتنقيتها من الشوائب ومنحها خصائص لتغير لونها الغامق جراء سابقة استخدامها، وذلك بقصد إعادة تعبأته وبيعه للمواطنين باعتباره زيت طعام صالح للاستخدام.
عمل-الفسيخ (4)

ضبط 3 أطنان فسيخ وسردين فاسدة قبل شم النسيم بالبحيرة

شنت مباحث التموين بمحافظة البحيرة، بتوجيهات من اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، حملات تفتيشية على كل الأسواق والمصانع والمخازن، لضبط المخالفات التموينية والسلعية، خاصة مع اقتراب شم النسيم وشهر رمضان المبارك لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، ونجحت القوات في ضبط 2750 كيلو فسيخ وسردين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بما يعادل قرابة 3 أطنان، وتمت مصادرة المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، لمنع تداولها بالأسواق وإصابة المواطنين بأضرار منها.

النيابة تستمع إلى أقوال 25 مصابًا فى حادثين بأسوان

شهد طريق العلاقي جنوب محافظة أسوان، انقلاب سيارة ربع نقل، مما تسبب فى مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين بينهما سودانيين الجنسية، وعلى الفور هرعت قوات النجدة للمكان، ونقلت 3 سيارات إسعاف المصابين إلى أقرب مستشفى، بينما تم نقل المتوفى إلى مشرحة أسوان العمومية ، وحررت قوات المتابعة على الطريق محضرًا بالحادث، وجاري إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، بسؤال من تسمح حالته الصحية بمناقشته من المصابين، وتحديد المسئولية الجنائية عن الحادث، كما صرحت النيابة بدفن جثمان طفل لقى مصرعه، وتستمع إلى أقوال 21 مصابًا فى حادث آخر.
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