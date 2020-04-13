مصرع ضابط وإصابة فردي أمن في حادث بالوادي الجديد

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤١ م

أرشيفية

شهد طريق مركز باريس - مدينة الأقصر، وقوع حادث مروري بنطاق محافظة الوادي الجديد، إذ انقلبت سيارة شرطة مما تسبب في مصرع مصرع الضابط إسلام فتحي عبد الغني، 36 سنة، برتبة نقيب شرطة، و أصابه أحمد محمد محمود، 21 سنة، مجند شرطة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة حسن جمعة حسن 36 سنة، أمين شرطة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل الفقيد والمصابين إلى أقرب مستشفى لتقديم الإسعافات الازمة للأخيرين، وحرر رجال الأمن محضرًا بالحادث.

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان الضابط المتوفى، واستعلمت من مستشفى أرمنت العام التابعة لمحافظة الأقصرعن حالة المصابين، لبيان مدى سماح حالتهما الصحية بسماع إفادتهما، وطلبت النيابة تشكيل لجنة فنية وإجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث. كان اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة الوادي