إحالة موظفين للمحاكمة بتهم إهدار أموال النقل العام

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٥ م

أرشيفية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيس الإدارة المركزية للميني باص بهيئة النقل العام بالقاهرة، ورئيس المكتب الفني بفرع البساتين، للمحاكمة التأديبية العاجلة، في قضية تحمل رقم 196 لسنة 61 قضائية عليا ، لاتهامهما بأنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة، وخالفا القواعد والأحكام المالية، وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحه مالية للجهة التي يعملون بها، وثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة، بالتقاعس عن عملية تخريد 27 سيارة ميني باص، مما تسبب في تحميل الهيئة خسائر مالية.

نسبت التحقيقات للمتهم الأول"أن أ.م" رئيس الإدارة المركزية للميني باص بهيئة النقل العام بالقاهرة، تقاعسه عن متابعة عمله وإجراءات التخريد النهائية لعدد 27 سياره كارجو تابعين للفرع، ولم يتابع عرض هذه المحاضر على أعضاء لجنه التخريد النهائية لاعتمادها وفقا للتعليمات مما ترتب عليه تحميل جهة عمله مبالغ بدون