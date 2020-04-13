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اتصالات تبني شبكة جديدة لمساندة المقيمين بالحجر الصحي في مرسى علم

تحرير:أحمد البرماوي ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٤ م
شبكة اتصالات مرسى علم
شبكة اتصالات مرسى علم
نجحت شركة اتصالات مصر، في بناء شبكة تقوية للاتصالات ونقل البيانات المتطورة خلال 72 ساعة فقط في مدينة مرسى علم، وبهذا تمكنت اتصالات من تقديم يد العون للمقيمين بالحجر الصحي ومساندتهم عن طريق تقديم كل خدمات الاتصالات لجميع المتواجدين سواء من الأطقم الطبية أو من الخاضعين لإجراءات الحجر الصحي، ومنحهم فرصة التواصل مع ذويهم، والاستمتاع بخدمات نقل البيانات بأعلى كفاءة وأفضل جودة في مصر.
جاءت هذه الخطوة في إطار حرص شركة اتصالات مصر على إحداث تأثير إيجابي طويل الأمد من خلال استخدام الوسائل الفنية والتكنولوجية التي توفرها الشركة، فقد تم بناء الشبكة اعتمادًا على أحدث التقنيات لرفع كفاءة خدمات الاتصال المقدمة داخل الحجر، وذلك نظراً لما يشكله هذا الموقع من أهمية كونه مكانًا يطبق به الإجراءات
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البورصة

البورصة ترتفع 1.14% وتربح 5.3 مليار جنيه في جلسة اليوم

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 1.14% إلى مستوى 10354 نقطة. وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.82%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1%. وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي شراء بنحو 177.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي بيع بنحو 152.3 مليون جنيه، و25.5 مليون جنيه.
وزيرة التخطيط هالة السعيد

وزيرة التخطيط: الوقت الحالي هو الأمثل لتوطين الصناعة المصرية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مسار التعافي المتوقع للاقتصاد المصري من المتوقع أن يأخذ شكل"يو" نظراً لامتداد أزمة فيروس كورونا لأغلب دول العالم وفي كافة القطاعات، متابعة أنه بالرغم من شدة الأزمة الحالية إلا أنها في الوقت ذاته تخلق فرصا يمكن الاستفادة منها تتمثل في إمكانية النهوض بقطاع الصناعة حيث يعد الوقت الحالي هو الوقت المثالي لتوطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات لتأثر سلاسل التوريد العالمية، مع وجود فرص كذلك لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: نتوقع تعافي الاقتصاد المصري في النصف الثاني من 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ان العديد من المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار فيروس كورونا بقيم تراجع تتراوح بين 2.0% و 3.0%، موضحة أن خسائر التوظيف المتوقعة على مستوى العالم وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي تبلغ 50 مليون وظيفة على مستوي العالم. وأوضحت السعيد، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الاثنين، أنه سيتم إجراء مراجعة لأولويات أجندة التنمية المستدامة من المؤسسات العالمية على خلفية الأزمة الحالية.
وزيرة-التخطيط-هالة-السعيد

وزيرة التخطيط: الاقتصاد سيشهد فترة من الركود بسبب كورونا

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة تداعيات فيروس كورونا "كوفيد19" علي الاقتصاد العالمي والمصري وذلك بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وشارك بالمؤتمر عددًا من الصحفيين والإعلاميين حيث نظمت الوزارة المؤتمر بمراعاة الأبعاد اللازمة بين الحضور وذلك في ظل الإجراءات الوقائية المتبعة في حال المؤتمرات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال المؤتمر أن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتي في توقيت سيء للغاية للاقتصاد العالمي في ضوء العديد من المتغيرات.
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