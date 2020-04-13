اتصالات تبني شبكة جديدة لمساندة المقيمين بالحجر الصحي في مرسى علم

تحرير:أحمد البرماوي ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٤ م

شبكة اتصالات مرسى علم

نجحت شركة اتصالات مصر، في بناء شبكة تقوية للاتصالات ونقل البيانات المتطورة خلال 72 ساعة فقط في مدينة مرسى علم، وبهذا تمكنت اتصالات من تقديم يد العون للمقيمين بالحجر الصحي ومساندتهم عن طريق تقديم كل خدمات الاتصالات لجميع المتواجدين سواء من الأطقم الطبية أو من الخاضعين لإجراءات الحجر الصحي، ومنحهم فرصة التواصل مع ذويهم، والاستمتاع بخدمات نقل البيانات بأعلى كفاءة وأفضل جودة في مصر.

جاءت هذه الخطوة في إطار حرص شركة اتصالات مصر على إحداث تأثير إيجابي طويل الأمد من خلال استخدام الوسائل الفنية والتكنولوجية التي توفرها الشركة، فقد تم بناء الشبكة اعتمادًا على أحدث التقنيات لرفع كفاءة خدمات الاتصال المقدمة داخل الحجر، وذلك نظراً لما يشكله هذا الموقع من أهمية كونه مكانًا يطبق به الإجراءات