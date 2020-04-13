البورصة ترتفع 1.14% وتربح 5.3 مليار جنيه في جلسة اليوم

تحرير:التحرير ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٤ م

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 1.14% إلى مستوى 10354 نقطة. وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.82%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1%. وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي شراء بنحو 177.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي بيع بنحو 152.3 مليون جنيه، و25.5 مليون جنيه.

وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 556.269 مليار جنيه، كاسبًا 5.3 مليار جنيه، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب.



