بالكمامات والدموع.. تشييع جثمان والدة الفنانة دنيا عبد العزيز
تحرير:محمد أبو زيد
١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٦ م
جانب من الجنازة
شيعت اليوم جنازة والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، والتي توفيت أمس بعد صراع مع المرض، بمقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وحرص عدد من الفنانين على حضور الجنازة في مقدمتهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته روجينا، وإلهام شاهين، وإيمان العاصي، وميدو عادل.
وحرص بعض الفنانين والاعلاميين على نعي والدة الفنانة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت الإعلامية بوسي شلبي على حسابها عبر إنستجرام صورة تجمع بين دنيا ووالدتها، وعلقت عليها قائلة: "البقاء لله وفاة الأم الغالية للفنانة دنيا عبدالعزيز، بعد صراع مع مرض السرطان".
ونعت الفنانة سيمون على حسابها الشخصي عبر "إنستجرام" وفاة والدة صديقتها، ونشرت صورة علقت عليها قائلة: "يا حبيبتى دنيا البقية في حياتك فى جودى الغالية انا حاسه بيكى قوى الله يرحمها".
المطرب والممثل "دياب" نعى والدة الفنانة دنيا عبد العزيز على حسابه الشخصي عبر فيسبوك، وكتب: "البقاء والدوام لله فى والدة
ونعت الفنانة سيمون على حسابها الشخصي عبر "إنستجرام" وفاة والدة صديقتها، ونشرت صورة علقت عليها قائلة: "يا حبيبتى دنيا البقية في حياتك فى جودى الغالية انا حاسه بيكى قوى الله يرحمها".
المطرب والممثل "دياب" نعى والدة الفنانة دنيا عبد العزيز على حسابه الشخصي عبر فيسبوك، وكتب: "البقاء والدوام لله فى والدة الأخت والصديقة الفنانة دنيا عبد العزيز ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة نسألكم الدعاء ".
وبكلمات مؤثرة نعت الفنانة حنان مطاوع، والدة الفنانة دنيا عبد العزيز على حسابها عبر فيسبوك، وكتبت: "قلبي موجوع على حبيبة قلبي جودي والدة أختي الجدعة دنيا عبد العزيز.. الله يرحمك ويعفو عنك، ويصبر دنيا ويبرد قلبها يارب".
الفنان محمد رمضان نشر صورة تجمعه بالراحلة على حسابه عبر إنستجرام، وعلق قائلا: "الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا أرق وأطيب الناس چودي والدة صديقتي دنيا عبد العزيز ربنا يصبر قلبك".
الفنان محمد عز حرص على نعي والدة دنيا عبد العزيز وكتب على حسابه الشخصي عبر فيسبوك: "إنا لله وانا اليه راجعون البقاء لله في وفاة والدة اختى وزميلتى دنيا عبد العزيز ربنا يرحمك يا جودى كانت كل الدنيا بتحبك ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبر كل حبايبك".
وحرصت الإعلامية إنجي علي على نعي والدة صديقتها على حسابها الشخصي "إنستجرام" وكتبت: "انا لله وانا اليه راجعون والدة دنيا عبد العزيز فى ذمة الله الله يرحمها".
بحزن وكلمات مؤثرة، نعى الفنان أحمد زاهر والدة دنيا عبد العزيز على حسابه عبر انستجرام.
ونشر "زاهر" صورة وعلق قائلًا: "البقاء لله والدوام لله توفت والده صديقتي وأختي الفنانة دنيا عبدالعزيز ربنا يرحمك ويحسن إليك ويدخلك فسيح جناته يا حبيبه قلبي كنتي ليا أكتر من أمي أحن وأطيب وأجدع أم في الدنيا ربنا يرحمك يا حبيبتي يا جودي أرجو قراءة الفاتحة والدعاء للمغفور لها بإذن الله".