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بالكمامات والدموع.. تشييع جثمان والدة الفنانة دنيا عبد العزيز

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٦ م
جانب من الجنازة
جانب من الجنازة
شيعت اليوم جنازة والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، والتي توفيت أمس بعد صراع مع المرض، بمقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وحرص عدد من الفنانين على حضور الجنازة في مقدمتهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته روجينا، وإلهام شاهين، وإيمان العاصي، وميدو عادل. وحرص بعض الفنانين والاعلاميين على نعي والدة الفنانة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت الإعلامية بوسي شلبي على حسابها عبر إنستجرام صورة تجمع بين دنيا ووالدتها، وعلقت عليها قائلة: "البقاء لله وفاة الأم الغالية للفنانة دنيا عبدالعزيز، بعد صراع مع مرض السرطان".
ونعت الفنانة سيمون على حسابها الشخصي عبر "إنستجرام" وفاة والدة صديقتها، ونشرت صورة علقت عليها قائلة: "يا حبيبتى دنيا البقية في حياتك فى جودى الغالية انا حاسه بيكى قوى الله يرحمها". المطرب والممثل "دياب" نعى والدة الفنانة دنيا عبد العزيز على حسابه الشخصي عبر فيسبوك، وكتب: "البقاء والدوام لله فى والدة
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هنا-شيحه (1)

تأجيل مسلسل «طلقني شكرا» للثنائي فلوكس وهنا شيحة

تضررت العديد من الأفلام والمسلسلات الرمضانية، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فعلى سبيل المثال من المتوقع عدم عرض مسلسل "شاهد عيان" للنجم حسن الرداد في الماراثون الرمضاني المقبل، كما أن المسلسل الإذاعي "طلقني شكرا"، الذي يجمع هنا شيحة وأحمد فلوكس لأول مرة بعد الانفصال، توقف تسجيل حلقاته، وكان مقرر عرضه في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول إطار كوميدي، يتمثل في المشكلات التي تندلع بعد الزواج، وتصل إلى الطلاق، ومن المؤكد أن عددا من المسلسلات الأخرى، لن تتمكن من الظهور على الشاشات في رمضان 2020.
سمير-خفاجي-وعادل-إمام-قصة-نجاح-عمرها-50-

بعد 40 عاما.. سمير صبري يلتقي بالزعيم في «فلانتينو»

كشف المخرج رامي إمام، في مداخلة له مع الإعلامية إنجي علي، عبر برنامج «أسرار النجوم» على إذاعة «نجوم FM»، عن كواليس مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، الذي يخوض به السباق الرمضاني، إذ قال إمام، إن تصوير المسلسل لم يتأثر بأزمة فيروس كورونا، حيث انتهى من تصويره قبل منتصف شهر يناير الماضي، وانتهى من عمليات المونتاج والمكساج قبل ثلاثة أسابيع، متمنيا التوفيق لكل صناع الاعمال التي تصور حاليا في ظل الظروف الصعبة بعد أزمة كورونا، مضيفا: «أن مسلسل فلانتينو يشهد كاست جديد على الزعيم، إذ يضم العمل عددا من النجوم منهم دلال عبد العزيز، وداليا البحيري».
ياسمين-صبرى (1)

تامر مرسي يطرح برومو مسلسل «فرصة تانية» لياسمين صبري

طرح المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "فرصة تانية"، الذي تخوض به الفنانة ياسمين صبري، الماراثون الرمضاني القادم 2020، على حسابه الرسمي عبر إنستجرام، إذ علق مرسي على البرومو قائلا: "برومو مسلسل فرصة تانية.. إن شاء الله رمضان 2020"، ويعرض المسلسل على شاشة DMC. وكان مسلسل "فرصة تانية" توقف فترة بسبب انتشار فيرس كورونا المستجد، ما دفع فريق العمل لتكثيف التصوير، من أجل الأنتهاء من تصويره قبل حلول شهر رمضان.
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مدافن

وفاة والدة الملحن وليد سعد

توفيت صباح اليوم والدة الملحن والمطرب وليد سعد، وكتب"سعد" على حسابه عبر تويتر "توفيت اليوم أمي حبيبتي، ويقتصر العزاء عند المقابر، نسألكم الدعاء". وحرص عددا من الفنانين على تقديم العزاء ونعي والدة "سعد" منهم: "أكرم حسني وفضل شاكر، ونانسي عجرم، روجينا، وفضل شاكر الذي تعاون معه وليد سعد في أغنية "بتوحشيني". وكانت آخر أعمال الملحن وليد سعد تتر مسلسل" بخط الأيد" أغنية "بطلة حدوتك" للمطربة جنات، ومن كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقي وليد شراقي.
انغام

وفاة «جدة» الفنانة أنغام بعد صراع مع المرض

توفيت مساء اليوم والدة المايسترو محمد علي سليمان، جدة المطربة أنغام، والموزع الموسيقي خالد سليمان، عن عمر ناهز الـ90 عاما، بسبب أمراض الشيخوخة، وبعد صراع مع المرض، ومن المقرر دفن الجثمان الليلة في مقابر الأسرة. كانت «أنغام» تسعتد لإحياء حفل غنائي لها «أون لاين»، الليلة عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية على موقع يوتيوب ضمن مبادرة «خليك في بيتك الثقافة بين إيدك»، لتشجيع الجمهور على البقاء بالمنزل، للحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
عمرو-الليثي

وفاة والدة المخرج معتز التوني وحماة عمرو الليثي

توفيت مساء اليوم الأربعاء حماة الإعلامي عمرو الليثي، ووالدة المخرج معتز التوني. وأعلن الحساب الرسمي للإعلامي عمرو الليثي على تويتر وفاتها وذلك عبر تغريدة جاء فيها: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى الشريفة ميرفت عبد الوهاب، والدة حرم الإعلامى الدكتور عمرو الليثي، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ورئيس شبكة تلفزيون النهار، ونسألكم الفاتحة والدعاء لها، وإنا لله وإنا إليه راجعون»، ومن المقرر أن تقام الجنازة غدًا الساعة الثانية عشر ظهرًا في مقابر الفيوم.
الدكتور أحمد اللواح

محمد إمام ناعيا الدكتور أحمد اللواح: رحم الله الشهيد

نعى الفنان محمد عادل إمام، وفاة الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الشريف، الذي توفي أمس الإثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ نشر «إمام» صورة للدكتور أحمد اللواح عبر حسابه على «تويتر» علق عليها قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله الدكتور الشهيد أحمد اللواح.. وتحية إجلال وتقدير لكل قطاع الصحة خصوصًا الأطباء و الممرضين على حربهم ضد هذا وباء كورونا ومجهوداتهم العظيمة في مواجهته ربنا يحفظهم جميعًا من كل سوء».
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