بالكمامات والدموع.. تشييع جثمان والدة الفنانة دنيا عبد العزيز

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٦ م

جانب من الجنازة

شيعت اليوم جنازة والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، والتي توفيت أمس بعد صراع مع المرض، بمقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وحرص عدد من الفنانين على حضور الجنازة في مقدمتهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته روجينا، وإلهام شاهين، وإيمان العاصي، وميدو عادل. وحرص بعض الفنانين والاعلاميين على نعي والدة الفنانة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت الإعلامية بوسي شلبي على حسابها عبر إنستجرام صورة تجمع بين دنيا ووالدتها، وعلقت عليها قائلة: "البقاء لله وفاة الأم الغالية للفنانة دنيا عبدالعزيز، بعد صراع مع مرض السرطان".

ونعت الفنانة سيمون على حسابها الشخصي عبر "إنستجرام" وفاة والدة صديقتها، ونشرت صورة علقت عليها قائلة: "يا حبيبتى دنيا البقية في حياتك فى جودى الغالية انا حاسه بيكى قوى الله يرحمها". المطرب والممثل "دياب" نعى والدة الفنانة دنيا عبد العزيز على حسابه الشخصي عبر فيسبوك، وكتب: "البقاء والدوام لله فى والدة