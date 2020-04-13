إحباط محاولة تهريب 23 الف طربة حشيش ببورسعيد

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٧ م

أرشيفية

تمكنت قوات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تهريب 23 الف طربة حشيش إلى داخل البلاد، حاول مهربون إخفاءها داخل حاوية قادمة من الخارج على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد (ترانزيت) ومتجهة إلى إحدى الدول العربية الأخرى، وتبين اعتزام القائمين على الشحنة إعادة إدخالها إلى البلاد عبر طرق غير مشروعة، فى محاولة منهم لاستغلال الظروف التى تمر بها دول العالم والمنطقة حاليًا، والانشغال بالأوضاع الصحية، لممارسة أعمال التهريب، لكن اليقظة الأمنية أفشلت مخططهم.

تم ضبط شحنة المخدرات بناء على ورود معلومات إلى قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، في وزارة الداخلية، تفيد باعتزام خارجين عن القانون تهريب واحدة من أكبر شحنات المواد المخدرة حاول إلى داخل البلاد، باستغلال حاولة تمر "ترانزيت" ببورسعيد، وعلى الفور تم تشكيل لجنة من قوات (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات،