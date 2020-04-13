جريمة

قوافل إنسانية للقرى الأكثر احتياجا بالقاهرة والأقصر

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠١ م
قافلة إنسانية - أرشيفية
قافلة إنسانية - أرشيفية
وجهت وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق قوافل إنسانية؛ لتوزيع المساعدات العينية على الأسر والمواطنين بالقرى والأحياء الأكثر احتياجاً بمحافظتى القاهرة والأقصر؛ استمراراً لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، ومواصلاً للمبادرة الرئاسية "كلنا واحد"، وتم إيفاد عدة قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات بالمجان.
وجرى توزيع المساعدات العينية (عبوات مواد غذائية متنوعة) بالمجان على الأسر والمواطنين بالقرى والأحياء الأكثر احتياجاً بحى الأسمرات بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة، وقرية حاجر كومير بدائرة مركز شرطة إسنا بمحافظة الأقصر تنسيقا مع مديريتي أمن القاهرة والأقصر. ولاقى ذلك قبولاً واستحسانًا من الأهالى
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مخدر-الحشيش (3)

الحشيش في العلبة.. كواليس إحباط صفقة الـ200 مليون

ضربة ناجحة وجها ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، فى ضبط واحدة من أكبر شحنات المواد المخدرة حاول مهربيها إخفائها داخل حاوية قادمة من الخارج بداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش، على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد (ترانزيت) ومتجهة إلى إحدى الدول العربية الأخرى، واعتزام مهربيها إعادة إدخالها إلى البلاد عبر طرق غير مشروعة، فى محاولة منهم لاستغلال الظروف التى تمر بها دول العالم والمنطقة حالياً.
المتهمين (1)

الزيارة المشؤومة تنهي هروب نجار بدرجة قاتل في الجيزة

لم يدر نجار أن تردده على مسكنه في مركز أبو النمرس جنوب الجيزة سيوقعه في قبضة الشرطة بعد رحلة هروب دامت لفترة طويلة، إذ أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة تردده على مسكنه بدائرة المركز، وجرى إعداد عدة أكمنة بقيادة الرائد محمد داوود وبمشاركة مفتش قطاع الأمن العام أسفر إحداها عن ضبطه، وتبين أنه سبق اتهامه في 5 قضايا ما بين (سلاح سرقة بالإكراه، قتل، مخدرات) ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين إحداها حكم بالإعدام فى قضية قتل.
سلع-غذائية

حملة الـ24 ساعة تحبط 177 قضية احتكار سلع

جهود أمنية متواصلة يبذلها رجال الشرطة بوزارة الداخلية من خلال حملات مكبرة بكل مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
كحول (2)

«هنكسب دهب».. حلم مالكة مركز تجميل انتهى بـ«كلبش»

مكالمة هاتفية قصيرة عرضت خلالها مالكة مركز تجميل بالهرم فكرة مشروع على تاجر مواد بلاستيكية، زفت له خبرا سارا "الهنكسب من وراه دهب" وجلس الاثنان بعدها للاتفاق على اللمسات النهائية لإقامة مصنع لإنتاج المطهرات، واتخاذ شقة مستأجرة بالشيخ زايد، واستعانا بعامل أريتري الجنسية، لكن احلامهم ذهبت أدراج الرياح، انتهت بـ"كبسة" من قوات الشرطة التي كانت تتابع عن كثب نشاط الثلاثة بفضل المصادر السرية حتى داهمت مأمورية الشقة المشار إليها، وأمكن ضبط المتهمين في حالة تلبس.
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ذهب

«عصابة الطريق».. لغز خطف سلاسل السيدات في القاهرة

عنصران إجراميان، شكلا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المارة بأسلوب الخطف مستخدمين دراجة نارية في تنفيذ جرائمهما، ظنا أن سقوطهما أمر صعب الحدوث، لكن بلاغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، كشف المستور، إذ أشارت السيدة أنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بخطف السلسلة الذهبية الخاصة بها ولاذا بالفرار، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية مسجلة.
مخلفات-طبية (2)

التموين: ضبط 23 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".
جثة-فتاة

سيدة بدرجة قاتل.. خططت لقتل مخدومتها المُسنة لسرقتها

كعادتها كل يوم، حرصت «وفاء» -اسم مستعار- على زيارة جارتها المسنة للاطمئنان عليها، لكن ثمة شئ غريب أخبرتها عنه العجوز بحضور شخصين ادعيا أنهما عاملان بشركة الغاز الطبيعى وقاما بالكشف على عداد الغاز، وعقب ذلك أخبراها بعودتهما لاحقاً عقب قيامهما بإجراء مكالمة هاتفيه مع إدارة الشركة محل عملهما، فما كان من الجارة إلا التنبيه على المُسنة بعدم التعامل مع أى شخص دون التحقق من هويته وانصرفت. وفى وقتٍ لاحق اتصلت بها وتبين غلق هاتفها المحول فتوجهت للشقة سكنها إلا أنها وجدت باب الشقة مفتوحاً، واكتشفت مقتلها.
الانترنت-انترنت (1)

مباحث المصنفات تفك شفرة صاحب محل إلكترونيات بعين شمس

صاحب محل إلكترونيات في منطقة عين شمس، ظن أن الظروف التي تمر بها البلاد وتضافر الجهود للحد من خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد وانشغال قوات الشرطة بتطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحظر تحرك المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحلات التجارية أيضا، يمنحه الفرصة لممارسة نشاطه غير المشروع في ترويج أجهزة ريسيفر لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، وتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة لكن مباحث المصنفات كانت له بالمرصاد.
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