قوافل إنسانية للقرى الأكثر احتياجا بالقاهرة والأقصر

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠١ م

قافلة إنسانية - أرشيفية

وجهت وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق قوافل إنسانية؛ لتوزيع المساعدات العينية على الأسر والمواطنين بالقرى والأحياء الأكثر احتياجاً بمحافظتى القاهرة والأقصر؛ استمراراً لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، ومواصلاً للمبادرة الرئاسية "كلنا واحد"، وتم إيفاد عدة قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات بالمجان.

وجرى توزيع المساعدات العينية (عبوات مواد غذائية متنوعة) بالمجان على الأسر والمواطنين بالقرى والأحياء الأكثر احتياجاً بحى الأسمرات بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة، وقرية حاجر كومير بدائرة مركز شرطة إسنا بمحافظة الأقصر تنسيقا مع مديريتي أمن القاهرة والأقصر. ولاقى ذلك قبولاً واستحسانًا من الأهالى

وجرى توزيع المساعدات العينية (عبوات مواد غذائية متنوعة) بالمجان على الأسر والمواطنين بالقرى والأحياء الأكثر احتياجاً بحى الأسمرات بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة، وقرية حاجر كومير بدائرة مركز شرطة إسنا بمحافظة الأقصر تنسيقا مع مديريتي أمن القاهرة والأقصر.



ولاقى ذلك قبولاً واستحسانًا من الأهالى مُشيدين بجهود وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق فى هذا الشأن. ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية؛ للمساهمة فى تقديم الدعم والرعاية للمواطنين قاطنى القرى الأولى بالرعاية، ورفع العبء عن كاهلهم وتعفيلا للمشاركة المجتمعية.



