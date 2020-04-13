حبس متهم بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه بزعم توظيفها

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠١ م

أرشيفية

أمر المستشار مروان غريب، مدير نيابة المنشأة ببسوهاج، بحبس مالك مزرعة دواجن 4 أيام علي ذمة التحقيق معه باتهامات النصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال المواطنين بالحيلة والخديعة، بزعم توظيفها ومنحهم أرباح بقيمة 30%، بما يمثل جريمة اشتغال بعمل من أعمال البنوك، وهى الجريمة التي تضر بالاقتصاد القومي وسوق الائتمان، وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم لنفسه، واستمعت النيابة إلى إفادة 11 شخصًا، أكدوا الاتهامات المنسوبة إلى المتهم بأنه تحصل على أموالهم بزعم توظيفها بحصيلة 5 ملايين جنيه.

تلقي فرع مباحث الأموال العامة لمنطقة الوجه القبلي بلاغا من 11 شخصا، يتهمون فيه "م. ن" 34 عامًا صاحب مزرعة دواجن، يقيم دائرة مركز المنشاة، بالاستيلاء منهم على مبلغ 5 ملايين جنيه بزعم توظيفها في مجال تربية وتجارة الدواجن والأعلاف مقابل أرباح شهرية. أكدت تحريات العميد صلاح أبو سحلي، مدير فرع الإدارة العامة