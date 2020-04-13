تجار الكيف يسقطون في قبضة مباحث الجيزة

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٩ م

بانجو

خطة أمنية محكمة أعدها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن بقيادة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخص، والحفاظ على عدم تأثير انشغال القوات بتطبيق قراري غلق المحال والمقاهي وحرظ تحرك المواطنين الصادر من مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ضمن خطة الدولة الاحترازية والإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة ألقت القبض على أحد العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة؛ لاتجاره فى المواد المخدرة وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر البانجو - بندقية آلية - 19 طلقة لذات العيار - دراجة نارية - مبلغ مالى). بالانتقال إلى قطاع الشمال، تمكن ضباط مباحث أوسيم من ضبط

ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة ألقت القبض على أحد العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة؛ لاتجاره فى المواد المخدرة وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر البانجو - بندقية آلية - 19 طلقة لذات العيار - دراجة نارية - مبلغ مالى).



بالانتقال إلى قطاع الشمال، تمكن ضباط مباحث أوسيم من ضبط شخصين يتاجران فى المواد المخدرة وبحوزتهما (250 جرام لمخدر الحشيش- 84 قرصا لعقار الترامادول المخدر- فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار- مبلغ مالى).



بمواجهتهم أمام العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدر بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة.



