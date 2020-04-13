هازارد يكشف عن أزمة يعاني منها في الحجر المنزلي

تحرير:علي الزيني ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٨ م

هازارد

يواجه الدولي البلجيكي ايدين هازارد، نجم ريال مدريد، صعوبة بالابتعاد عن المطبخ وأكل المعجنات خلال فترة الحجر المنزلي، بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، كما تسبب في إيقاف الناشط الرياضي على مستوى العالم. وتحدث هازارد، في فيديو له عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، قائلًا:": "أحاول قدر المستطاع الحفاظ على لياقتي البدنية، لكن كما تعلمون في هذه الفترة الصعبة في المنازل من الصعب تجنب الإفراط في الأكل.. أتابع يومياً نظام تمرينات منظم من النادي كي اتعافى جيداً من الاصابة".

وواصل النجم البلجيكي قائلًا: "من الجيد أن لدينا حديقة في المنزل، أحاول بقدم ونصف ان اعلم اطفالي كرة القدم، وهو ما يساعدني على التحرك كثيرًا". وعن التعافي من الإصابة، قال: "ما زلت أعمل كثيراً مع الطبيب عبر الإنترنت لأنه لم يعد قادرًا على القدوم لأنه أصيب بالمرض وعليه البقاء في المنزل، بدأنا بالعمل قبل

وواصل النجم البلجيكي قائلًا: "من الجيد أن لدينا حديقة في المنزل، أحاول بقدم ونصف ان اعلم اطفالي كرة القدم، وهو ما يساعدني على التحرك كثيرًا".



وعن التعافي من الإصابة، قال: "ما زلت أعمل كثيراً مع الطبيب عبر الإنترنت لأنه لم يعد قادرًا على القدوم لأنه أصيب بالمرض وعليه البقاء في المنزل، بدأنا بالعمل قبل 10 أيام لكنه الآن في المنزل ويرسل لي مقاطع فيديو، أعمل على تقوية كاحلي، إنها تمارين أرضية، أفعل ما بوسعي في المنزل ".



وكان هازارد قد تعرّض لاصابة كبيرة في الكاحل أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، بالاضافة الى معاناته مع بعض من الوزن الزائد عند توقيعه مع ريال مدريد قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

