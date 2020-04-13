رياضة

هازارد يكشف عن أزمة يعاني منها في الحجر المنزلي

تحرير:علي الزيني ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٨ م
هازارد
هازارد
يواجه الدولي البلجيكي ايدين هازارد، نجم ريال مدريد، صعوبة بالابتعاد عن المطبخ وأكل المعجنات خلال فترة الحجر المنزلي، بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، كما تسبب في إيقاف الناشط الرياضي على مستوى العالم. وتحدث هازارد، في فيديو له عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، قائلًا:": "أحاول قدر المستطاع الحفاظ على لياقتي البدنية، لكن كما تعلمون في هذه الفترة الصعبة في المنازل من الصعب تجنب الإفراط في الأكل.. أتابع يومياً نظام تمرينات منظم من النادي كي اتعافى جيداً من الاصابة".
وواصل النجم البلجيكي قائلًا: "من الجيد أن لدينا حديقة في المنزل، أحاول بقدم ونصف ان اعلم اطفالي كرة القدم، وهو ما يساعدني على التحرك كثيرًا". وعن التعافي من الإصابة، قال: "ما زلت أعمل كثيراً مع الطبيب عبر الإنترنت لأنه لم يعد قادرًا على القدوم لأنه أصيب بالمرض وعليه البقاء في المنزل، بدأنا بالعمل قبل
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برشلونة

نجم برشلونة يطالب ناديه بالاحترام لتحديد مستقبله

طالب نجم نادي برشلونة الكرواتي إيفان راكيتيتش، ناديه بالاحترام فيما يخص مستقبله، فهو من سيحسم مصيره بيده، وذلك في ظل الأنباء التي راجت بشدة حول اهتمام العديد من الأندية بخدماته في فترة الانتقالات المقبلة، قائلا: "لست كيسا من البطاطس. أنا من سأقرر مستقبلي، أريد أن أكون في المكان الذي يتم فيه تقديري، إذا ظللت هنا فسأكون مسرورا، وإذا لم يحدث، سأكون في المكان الذي أقرره، كما أنني لا أجد أي تفسير حول قلة مشاركاتي مع البارسا منذ بداية الموسم، فالجزء الأول من الموسم الحالي كان غريبا ومثيرا للدهشة بالنسبة لي".
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الجنايني يكشف موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، في تصريحات تلفزيونية، عن أصعب ما واجهه في بداية توليه المهمة، قائلا: "هناك بعض الصعوبات التي واجهناها وهي عدم وجود أي نظام، وقد يكون هذا الأسلوب متوارث منذ عشرات السنين، وتعودت من خلال عملي بأنني أعمل من خلال نظام ولوائح، وأهم الملفات التي بدأنها هي إعادة هيكلة وتنظئم العاملين واستعنت بالدكتور صفوت النحاس والذي قام بتوظيف الجميع، كما أن تطبيق اللوائح من قبل اللجنة الخماسية أغضب الكثير، لذلك قمت بهيكلة الإداريين داخل الاتحاد".
الزمالك- والترجي (5)

«كاف» يضع 3 سيناريوهات لدوري الأبطال والكونفيدرالية

اعترف المغربي عبد المنعم باه السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، خلال حواره مع برنامج "جمهور الثالثة"، المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، بصعوبة مهمته في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إنه حتى الآن لا توجد خسائر مالية بالنسبة للبطولات الإفريقية، فأغلبها تم تأجيله، وستجرى دراسة كافة السيناريوهات الخاصة بها، والكاف سيساعد الأندية والاتحادات، التي تضررت من أزمة كورونا وأُلغيت مسابقاتها، خاصة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يفكر في نفس الاتجاه، خاصة في الدوريات الصغيرة، وهناك تنسيق كامل معه.
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برشلونة

في بيان رسمي.. برشلونة يرد على اتهامات الفساد

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانًا رسميًا، للرد على التصريحات التي أدلى بها إميلي روسود، نائب رئيس النادي، بعد ساعات قليلة من تقديم استقالته من منصبه، حيث نشر البيان عبر موقعه الرسمي، قائلًا:"في مواجهة الاتهامات الخطيرة، التي لا أساس لها التي أصدرها صباح اليوم السيد إميلي روسو، نائب رئيس النادي السابق، في مقابلات مختلفة مع وسائل الإعلام، نفى برشلونة بشكل قاطع أي عمل يمكن أن يصنف على أنه فساد، وبالتالي يحتفظ النادي بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
توني-كروس

توني كروس يواجه انتقادات شديدة في اسبانيا

تعرض الدولي الألماني توني كروس، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، لموجة من الانتقادات من الجماهير ووسائل الإعلام الإسبانية بسبب رفضه فكرة تخفيض رواتب اللاعبين في إسبانيا، في ظل تفشي فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، كما تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم، ووصفت وسائل الإعلام والجماهير النجم الألماني، بأنه غير واقعي. وقال توماس رونسيرو من صحيفة "آس" الإسبانية: "يجب عليه أن يكون واقعيا عليه، كروس أظهر أنه لا يبالي بالمكان الذي يعمل فيه ويحصل منه على الراتب".
الدوري الإسباني (1)

ماركا تكشف ثلاثة سيناريوهات لعودة الدوري الإسباني

طرحت رابطة الليجا عدة سيناريوهات لاستئناف بطولة الدوري الإسباني، بعد توقفها نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في أوروبا، حيث تعمل الرابطة، واتحاد كرة القدم الإسباني خلال هذا المرحلة، على الوصول للسيناريو الأنسب الذي يخفف من حدة الأضرار التي خلفها الفيروس.? وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفكرة الأساسية هي العودة للعب في أقرب وقت ممكن، مع إبلاغ الأندية بأن تكون جاهزة لاستئناف الموسم في أي وقت. لذلك تم وضع 3 سيناريوهات لاستئناف الليجا، كالتالي:
إنريكي- وأبنته‎

إنريكي يتحدث عن توقف النشاط وأمر يقلقه

أكد لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، اليوم الجمعة، أن الصحة أكثر أهمية من كرة القدم، وذلك في حديث له مع الجماهير من خلال "فيديو كونفرنس". ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإسباني نظيره البرتغالي في الخامس من يونيو المقبل. وكان من المفترض أن تكون آخر مباراة تجريبية للفريق قبل كأس أمم أوروبا (يورو 2020) التي تم تأجيلها للعام المقبل؛ بسبب فيروس كورونا المستجد، والذي كان له اثر سلبي على كافة البطولات حول العالم، نتج عنه توقف الأنشطة الرياضية في العالم أجمع.
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