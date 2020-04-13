3 إدارات شرطية تطارد حائزي السلاح والذخائر في أسيوط

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٢ م

قوات الشرطة

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، أعدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة تفتيشية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى وقوات الأمن المركزي، استهدفت ضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر بدائرة مركز شرطة ديروط اتساقا مع الخطة الأمنية الموضوعة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والتي تتركز على تحقيق التواجد الشرطي الفعال ومبدأ الردع الفعال.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 12 قطعة سلاح نارى وذخائر غير مرخصة بحوزة 11 شخصا وذلك على النحو التالي: (10 بنادق آلية وخرطوش - مسدس - فرد خرطوش - 47 طلقة مختلفة الأعيرة). الأمر لم يقتصر على ذلك، وامتدت الجهود لشن حملة مماثلة تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 12 قطعة سلاح نارى وذخائر غير مرخصة بحوزة 11 شخصا وذلك على النحو التالي: (10 بنادق آلية وخرطوش - مسدس - فرد خرطوش - 47 طلقة مختلفة الأعيرة).



الأمر لم يقتصر على ذلك، وامتدت الجهود لشن حملة مماثلة تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة إدارة البحث الجنائى وقوات الأمن المركزي، استهدفت ضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر بدائرة مركز شرطة ساحل سليم أسفرت جهودها عن ضبط 8 قطع سلاح نارى بحوزة 8 أشخاص (4 بنادق آلية - 3 بنادق خرطوش - مسدس).



وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



