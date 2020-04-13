«هنكسب دهب».. حلم مالكة مركز تجميل انتهى بـ«كلبش»

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٦ م

مطهرات

مكالمة هاتفية قصيرة عرضت خلالها مالكة مركز تجميل بالهرم فكرة مشروع على تاجر مواد بلاستيكية، زفت له خبرا سارا "الهنكسب من وراه دهب" وجلس الاثنان بعدها للاتفاق على اللمسات النهائية لإقامة مصنع لإنتاج المطهرات، واتخاذ شقة مستأجرة بالشيخ زايد، واستعانا بعامل أريتري الجنسية، لكن احلامهم ذهبت أدراج الرياح، انتهت بـ"كبسة" من قوات الشرطة التي كانت تتابع عن كثب نشاط الثلاثة بفضل المصادر السرية حتى داهمت مأمورية الشقة المشار إليها، وأمكن ضبط المتهمين في حالة تلبس.

المتهمون أسندت إليهم اتهامات بإدارة مصنع بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات القياسية والصحية داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، لإنتاج المطهرات المغشوشة والمقلدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتصنيعها من خامات مجهولة المصدر، ووضع علامات تجارية غير مسجلة بوزارة الصحة، وطرحها للبيع بالأسواق معرضين

المتهمون أسندت إليهم اتهامات بإدارة مصنع بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات القياسية والصحية داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، لإنتاج المطهرات المغشوشة والمقلدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتصنيعها من خامات مجهولة المصدر، ووضع علامات تجارية غير مسجلة بوزارة الصحة، وطرحها للبيع بالأسواق معرضين صحة المواطنين للخطر.



وعُثر داخل الشقة على 183 زجاجة معباة كحول مطهر مخلوط بجيل، 2400 زجاجة معبأة جل مطهر مدون عليها إحدى العلامات التجارية والأدوات المستخدمة فى عملية التعبئة والتغليف إضافة إلى مجموعة من الإستيكرات والعلامات المائية.



بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات ونشاطهم غير المشروع فى تصنيع المطهرات من خامات مجهولة المصدر، وأنها غير صالحة للاستخدام ووضع علامات عليها غير مسجلة بوزارة الصحة.







