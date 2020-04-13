جريمة

«أمان» تُشارك في «كلنا واحد» حتى أول أسبوع من رمضان

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٣ م
منافذ أمان
منافذ أمان
اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية، بالمشاركة الفعالة فى مبادرة "كلنا واحد" -حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم- للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، إذ جهزت المنظومة العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة التى انتقلت للأماكن النائية بكافة المحافظات، من خلال التنسيق مع مديريات الأمن لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا".
ولاقت المبادرة إشادة من المواطنين بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودي الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق. كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير
اقرأ المزيد
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

الهروب الأخير.. كواليس مطاردة عنصر إجرامي في أسوان

21 قضية اكتظ معها سجل عاطل الإجرامي، إلا أنها لم تمنعه من السير على درب أرباب السوابق وعالم الإجرام، لينال مع أفعاله المخالفة للقانون 4 أحكام قضائية إحدها بالسجن المؤبد، اضطر معها لتكر محل إقامته بمحافظة أسوان أقصى صعيد مصر، والتنقل بين محال إقامة عدة خشية ضبطه لاسيما استمرار الملاحقات الأمنية من قبل ضباط المباحث للإيقاع به. بمرور الوقت، اكتسب العنصر الإجرامي قدرا من الثقة بهدوء الأوضاع، وانشغال قوات الأمن بتطبيق قراري غلق المحال التجارية وحظر التجوال ليقرر التردد على مسكنه فجاءت نهايته.
مخدر-الحشيش (3)

الحشيش في العلبة.. كواليس إحباط صفقة الـ200 مليون

ضربة ناجحة وجها ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، فى ضبط واحدة من أكبر شحنات المواد المخدرة حاول مهربيها إخفائها داخل حاوية قادمة من الخارج بداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش، على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد (ترانزيت) ومتجهة إلى إحدى الدول العربية الأخرى، واعتزام مهربيها إعادة إدخالها إلى البلاد عبر طرق غير مشروعة، فى محاولة منهم لاستغلال الظروف التى تمر بها دول العالم والمنطقة حالياً.
المتهمين (1)

الزيارة المشؤومة تنهي هروب نجار بدرجة قاتل في الجيزة

لم يدر نجار أن تردده على مسكنه في مركز أبو النمرس جنوب الجيزة سيوقعه في قبضة الشرطة بعد رحلة هروب دامت لفترة طويلة، إذ أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة تردده على مسكنه بدائرة المركز، وجرى إعداد عدة أكمنة بقيادة الرائد محمد داوود وبمشاركة مفتش قطاع الأمن العام أسفر إحداها عن ضبطه، وتبين أنه سبق اتهامه في 5 قضايا ما بين (سلاح سرقة بالإكراه، قتل، مخدرات) ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين إحداها حكم بالإعدام فى قضية قتل.
سلع-غذائية

حملة الـ24 ساعة تحبط 177 قضية احتكار سلع

جهود أمنية متواصلة يبذلها رجال الشرطة بوزارة الداخلية من خلال حملات مكبرة بكل مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
اقرأ المزيد من الأخبار
سلع-غذائية

حملة الـ24 ساعة تحبط 177 قضية احتكار سلع

جهود أمنية متواصلة يبذلها رجال الشرطة بوزارة الداخلية من خلال حملات مكبرة بكل مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
أدوية-مهربة

ضبط 9 ملايين قرص طبي مجهولة المصدر في القليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة جهودها لضبط جرائم الغش التجاري والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".
مبادرة-كلنا-واحد (1)

الداخلية: استمرار «كلنا واحد» حتى رمضان المقبل

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل مديريات الأمن تفعيل المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ استمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبي احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات.
كلنا-واحد (1)

تخفيض 30 %.. هدية الداخلية للمواطنين في «كلنا واحد»

بأسعار مخفضة تصل إلى 30 %، تنطلق المرحلة الثانية عشرة من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار إجراءات الدولة لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" لتوفير السلع الأساسية والغذائية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك من خلال 18 سلسلة تجارية بـ776 فرعا والعديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لمنظومة "أمان" على مستوى الجمهورية اعتباراً من الأول من أبريل المقبل؛ لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]