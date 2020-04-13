حملة الـ24 ساعة تحبط 177 قضية احتكار سلع

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٩ م

سلع غذائية

جهود أمنية متواصلة يبذلها رجال الشرطة بوزارة الداخلية من خلال حملات مكبرة بكل مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات -تحت إشراف اللواء علاء سليم مدير قطاع الأمن العام- عن ضبط 636 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 177 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار. وشملت الجهود ضبط 163 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 8 مراكز للدروس

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات -تحت إشراف اللواء علاء سليم مدير قطاع الأمن العام- عن ضبط 636 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 177 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.



وشملت الجهود ضبط 163 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 8 مراكز للدروس الخاصة وممارسة الأنشطة الطلابية.



وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق متابعتها- بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



