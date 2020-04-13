الزيارة المشؤومة تنهي هروب نجار بدرجة قاتل في الجيزة

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٧ م

ضبط متهم - تعبرية

لم يدر نجار أن تردده على مسكنه في مركز أبو النمرس جنوب الجيزة سيوقعه في قبضة الشرطة بعد رحلة هروب دامت لفترة طويلة، إذ أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة تردده على مسكنه بدائرة المركز، وجرى إعداد عدة أكمنة بقيادة الرائد محمد داوود وبمشاركة مفتش قطاع الأمن العام أسفر إحداها عن ضبطه، وتبين أنه سبق اتهامه في 5 قضايا ما بين (سلاح سرقة بالإكراه، قتل، مخدرات) ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين إحداها حكم بالإعدام فى قضية قتل.

وفي المنوفية، أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام أحد العناصر الإجرامية مقيم مركز السادات بالمنوفية)، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 9 أحكام قضائية صادرة ضده بالتردد على منزله الكائن بدائرة مركز شرطة السادات. وتم إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه وبحوزته

وفي المنوفية، أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام أحد العناصر الإجرامية مقيم مركز السادات بالمنوفية)، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 9 أحكام قضائية صادرة ضده بالتردد على منزله الكائن بدائرة مركز شرطة السادات.



وتم إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه وبحوزته بندقية آلية و4 طلقات من ذات العيار. واعترف بحيازته للسلاح النارى لاستخدامه فى الدفاع عن نشاطه الإجرامى.



يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما لضبط العناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا.







