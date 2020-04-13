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وغدًا سنقول: «كورونا» مــرَّ من هنا...!

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٠ م
كورونا
كورونا
(1) غدًا.. يسدل مخرجو «مسرحية كورونا» الستار.. ولن يطيلوا العرض أكثر من ذلك.. فالذين أطلقوا الفيروس حققوا ما يريدون.. وبدؤوا جني الثمار اليانعة من دماء الناس وأموالهم وخوفهم ورعبهم.. «وإيه يعني فقدان مائة مليون مخلوق من بين ثمانية مليارات نسمة على كوكب الأرض؟»!!. فالمهم أن تمتلئ بنوكهم وصناديقهم النقدية بالأموال والأنفس والأرواح.. وأن يزداد أغنياء الحروب غنى.. وأن يربح تجار الأدوية أضعافًا مضاعفة.. و«كله قضاء وقدر»!!
التنظيرات المعلنة والمخبوءة.. والإشارات الواردة هنا وهناك بشكل خفي إلا قليلا.. تشير بالكثير من علامات التعجب، وتوحي بالمثير من الأمور الجدلية، فيتأرجح اليقين المراوغ، ويتفرق دماء ضحايا الفيروس المصطنع بين الجدليات العقيمة.. وتستمر المعارك السياسية حول مصدر الفيروس متجاهلة المصيبة العالمية ليعود أصحابها
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سميرة موسى

قضية اغتيال العلماء العرب في الظلال الكئيبة لـ«كورونا»

أما قبل،،، في كوكب الميديا.. الغث، وهو كثير و غزير، يطغي على الثمين الذي هو نادر وشحيح، من ثم يحتاج التحقق مما ينشر جهدا كبيرا ومضنيا، فهو عالم افتراضي، وهذا ما نتناساه كثيرا، نتيجة ثقل وطأة الواقع الحقيقي، فالناس ربما تجد المعادل الموضوعي في عالم الميديا.. ربما.
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(1) لماذا لا نمارس ثقافة الأسئلة؟ فالسؤال نصف الجواب، والجواب ينجب سؤالا. هذه الثقافة يدعو إليها كاتب هذ السطور، ولا ينفك يقاتل من أجل تحققها ما استطاع إلى ذلك سبيلا..
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ساعات مع حديث الروح (2-2)

(5) حديث الروح في الأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء لقد فاضت دموع العشق مني حديثا كان علويّ النداء فحلق في ربا الأفلاك حتى أهاج العالم الأعلى بكائى
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ساعات مع حديث الروح (1-2)

(1) تجاوز الإطار القطري ليصبح مفكرًا إسلاميًّا له شأن عظيم، واتخذ من الشعر سبيلا لتأكيد رؤيته، وتثبيت أطروحاته، ونشر رسالته حتى علا شأنه وصار رمزًا من رموز النهضة الإسلامية المعاصرة، في وقت كان الصوت الغربي أقوى، وكان المد الاستعماري في عنفوانه، وكان المفكر الباكستاني «محمد إقبال» يشكل موجة إسلامية تكسرت عليها شلالات ذلك الطوفان المتوحش، وفي منظومة ودعوة الإمام محمد عبده وجمال الدين الأفغاني لإعداد المجتمع الإسلامي المعاصر بغض النظر عن المنهج الثوري أو المنهج الإصلاحي، وهل يبدأ من القمة أم من القاعدة؟
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سميرة موسى

قضية اغتيال العلماء العرب في الظلال الكئيبة لـ«كورونا»

أما قبل،،، في كوكب الميديا.. الغث، وهو كثير و غزير، يطغي على الثمين الذي هو نادر وشحيح، من ثم يحتاج التحقق مما ينشر جهدا كبيرا ومضنيا، فهو عالم افتراضي، وهذا ما نتناساه كثيرا، نتيجة ثقل وطأة الواقع الحقيقي، فالناس ربما تجد المعادل الموضوعي في عالم الميديا.. ربما.
فيروس- كورونا (10)

تساؤلات غير بريئة حول ما وراء «كورونا»!

(1) لماذا لا نمارس ثقافة الأسئلة؟ فالسؤال نصف الجواب، والجواب ينجب سؤالا. هذه الثقافة يدعو إليها كاتب هذ السطور، ولا ينفك يقاتل من أجل تحققها ما استطاع إلى ذلك سبيلا..
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