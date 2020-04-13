الهروب الأخير.. كواليس مطاردة عنصر إجرامي في أسوان

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٨ م

قوات الأمن

21 قضية اكتظ معها سجل عاطل الإجرامي، إلا أنها لم تمنعه من السير على درب أرباب السوابق وعالم الإجرام، لينال مع أفعاله المخالفة للقانون 4 أحكام قضائية إحدها بالسجن المؤبد، اضطر معها لتكر محل إقامته بمحافظة أسوان أقصى صعيد مصر، والتنقل بين محال إقامة عدة خشية ضبطه لاسيما استمرار الملاحقات الأمنية من قبل ضباط المباحث للإيقاع به. بمرور الوقت، اكتسب العنصر الإجرامي قدرا من الثقة بهدوء الأوضاع، وانشغال قوات الأمن بتطبيق قراري غلق المحال التجارية وحظر التجوال ليقرر التردد على مسكنه فجاءت نهايته.

تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان أكدت قيام أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان سبق اتهامه في 21 قضية ما بين (مخدرات، سلاح نارى، مشاجرة)، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام قضائية صادرة ضده بالتردد على المنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة ثان أسوان. أعد العقيد هاني الفقي وكيل