جريمة

الهروب الأخير.. كواليس مطاردة عنصر إجرامي في أسوان

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٨ م
قوات الأمن
قوات الأمن
21 قضية اكتظ معها سجل عاطل الإجرامي، إلا أنها لم تمنعه من السير على درب أرباب السوابق وعالم الإجرام، لينال مع أفعاله المخالفة للقانون 4 أحكام قضائية إحدها بالسجن المؤبد، اضطر معها لتكر محل إقامته بمحافظة أسوان أقصى صعيد مصر، والتنقل بين محال إقامة عدة خشية ضبطه لاسيما استمرار الملاحقات الأمنية من قبل ضباط المباحث للإيقاع به. بمرور الوقت، اكتسب العنصر الإجرامي قدرا من الثقة بهدوء الأوضاع، وانشغال قوات الأمن بتطبيق قراري غلق المحال التجارية وحظر التجوال ليقرر التردد على مسكنه فجاءت نهايته.
تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان أكدت قيام أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان سبق اتهامه في 21 قضية ما بين (مخدرات، سلاح نارى، مشاجرة)، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام قضائية صادرة ضده بالتردد على المنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة ثان أسوان. أعد العقيد هاني الفقي وكيل
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مخدر-الحشيش (3)

الحشيش في العلبة.. كواليس إحباط صفقة الـ200 مليون

ضربة ناجحة وجها ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، فى ضبط واحدة من أكبر شحنات المواد المخدرة حاول مهربيها إخفائها داخل حاوية قادمة من الخارج بداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش، على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد (ترانزيت) ومتجهة إلى إحدى الدول العربية الأخرى، واعتزام مهربيها إعادة إدخالها إلى البلاد عبر طرق غير مشروعة، فى محاولة منهم لاستغلال الظروف التى تمر بها دول العالم والمنطقة حالياً.
المتهمين (1)

الزيارة المشؤومة تنهي هروب نجار بدرجة قاتل في الجيزة

لم يدر نجار أن تردده على مسكنه في مركز أبو النمرس جنوب الجيزة سيوقعه في قبضة الشرطة بعد رحلة هروب دامت لفترة طويلة، إذ أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة تردده على مسكنه بدائرة المركز، وجرى إعداد عدة أكمنة بقيادة الرائد محمد داوود وبمشاركة مفتش قطاع الأمن العام أسفر إحداها عن ضبطه، وتبين أنه سبق اتهامه في 5 قضايا ما بين (سلاح سرقة بالإكراه، قتل، مخدرات) ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين إحداها حكم بالإعدام فى قضية قتل.
سلع-غذائية

حملة الـ24 ساعة تحبط 177 قضية احتكار سلع

جهود أمنية متواصلة يبذلها رجال الشرطة بوزارة الداخلية من خلال حملات مكبرة بكل مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
مبادرة-كلنا-واحد (4)

«أمان» تُشارك في «كلنا واحد» حتى أول أسبوع من رمضان

اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية، بالمشاركة الفعالة فى مبادرة "كلنا واحد" -حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم- للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، إذ جهزت المنظومة العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة التى انتقلت للأماكن النائية بكافة المحافظات، من خلال التنسيق مع مديريات الأمن لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا".
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المتهمين (1)

الزيارة المشؤومة تنهي هروب نجار بدرجة قاتل في الجيزة

لم يدر نجار أن تردده على مسكنه في مركز أبو النمرس جنوب الجيزة سيوقعه في قبضة الشرطة بعد رحلة هروب دامت لفترة طويلة، إذ أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة تردده على مسكنه بدائرة المركز، وجرى إعداد عدة أكمنة بقيادة الرائد محمد داوود وبمشاركة مفتش قطاع الأمن العام أسفر إحداها عن ضبطه، وتبين أنه سبق اتهامه في 5 قضايا ما بين (سلاح سرقة بالإكراه، قتل، مخدرات) ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين إحداها حكم بالإعدام فى قضية قتل.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (4)

3 إدارات شرطية تطارد حائزي السلاح والذخائر في أسيوط

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، أعدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة تفتيشية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى وقوات الأمن المركزي، استهدفت ضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر بدائرة مركز شرطة ديروط اتساقا مع الخطة الأمنية الموضوعة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والتي تتركز على تحقيق التواجد الشرطي الفعال ومبدأ الردع الفعال.
بانجو (3)

تجار الكيف يسقطون في قبضة مباحث الجيزة

خطة أمنية محكمة أعدها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن بقيادة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخص، والحفاظ على عدم تأثير انشغال القوات بتطبيق قراري غلق المحال والمقاهي وحرظ تحرك المواطنين الصادر من مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ضمن خطة الدولة الاحترازية والإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

الشرطة تلاحق مروجي الكيف وحاملي السلاح بحملات مكبرة

عيون ساهرة على أمن وسلامة البلاد وحماية المواطنين، جنيا إلى طبيق حظر التجوال والتأكد من التزام أصحاب المحلات بقرار الغلق خلال الوقت المحدد، وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واستهدفت فرض السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.
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