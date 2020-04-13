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توقعات بانكماش الاقتصاد العالمي 11% وخسارة 6 تريليون دولار

تحرير:التحرير ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٩ م
الاقتصاد العالمي
الاقتصاد العالمي
توقع عامر الباسط، المدير العام للأسواق الناشئة في Blackrock، انكماش الاقتصاد العالمي 11% في النصف الأول من العام الجاري وخسارة 6 تريليونات دولار. وأضاف الباسط في مقابلة مع قناة العربية، أن توقعات الخسارة تمتد إلى 200 مليون عامل سيفقدون وظائفهم، وإفلاسات على مستوى الدول والشركات. وكان بنك التنمية الآسيوي، قد توقع، الجمعة أن تتراوح تكلفة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي إلى 4 تريليون.
ولكن يرى أن هذه الصدمة التي أدت إلى الكساد، لن تستمر لأشهر وسنوات، بل ستعود الانتعاشة الاقتصادية في النصف الثاني من 2020، بفعل الحوافز ورزم الدعم التي تضخ، وبالتالي هناك “ضوء” في نهاية النفق!وقال: “إذا استندنا إلى النموذج الصيني، فإن العجلة الاقتصادية ستبدأ في أواخر مايو أوائل يونيو”.من جهته، قال وزير
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المالية تتوقع 4.5% نمو مستهدف خلال 2021/20 رغم أزمة كورونا

أصدرت وزارة المالية البيان التمهيدي ما قبل الموازنة لعام 2020/ 2021، والتي تأتي تحت شعار موازنة مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلى. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية إصدار هذه الوثيقة التي تتضمن تحليل الاقتصاد العالمى والمتغيرات الاقتصادية العالمية والداخلية وتأثيرها علي الاقتصاد المصري مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
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