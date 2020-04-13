توقعات بانكماش الاقتصاد العالمي 11% وخسارة 6 تريليون دولار

تحرير:التحرير ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٩ م

الاقتصاد العالمي

توقع عامر الباسط، المدير العام للأسواق الناشئة في Blackrock، انكماش الاقتصاد العالمي 11% في النصف الأول من العام الجاري وخسارة 6 تريليونات دولار. وأضاف الباسط في مقابلة مع قناة العربية، أن توقعات الخسارة تمتد إلى 200 مليون عامل سيفقدون وظائفهم، وإفلاسات على مستوى الدول والشركات. وكان بنك التنمية الآسيوي، قد توقع، الجمعة أن تتراوح تكلفة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي إلى 4 تريليون.

ولكن يرى أن هذه الصدمة التي أدت إلى الكساد، لن تستمر لأشهر وسنوات، بل ستعود الانتعاشة الاقتصادية في النصف الثاني من 2020، بفعل الحوافز ورزم الدعم التي تضخ، وبالتالي هناك “ضوء” في نهاية النفق!وقال: “إذا استندنا إلى النموذج الصيني، فإن العجلة الاقتصادية ستبدأ في أواخر مايو أوائل يونيو”.من جهته، قال وزير



ولكن يرى أن هذه الصدمة التي أدت إلى الكساد، لن تستمر لأشهر وسنوات، بل ستعود الانتعاشة الاقتصادية في النصف الثاني من 2020، بفعل الحوافز ورزم الدعم التي تضخ، وبالتالي هناك “ضوء” في نهاية النفق!



وقال: “إذا استندنا إلى النموذج الصيني، فإن العجلة الاقتصادية ستبدأ في أواخر مايو أوائل يونيو”.



من جهته، قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، إن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد قد يتراجع إلى ما يصل إلى 30% خلال الربع الثاني.



في الوقت الذي دعا فيه أعضاء مجلس الوزراء إلى تخفيف قيود العزل العام الشهر المقبل وسط تفشي فيروس كورونا.



ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله، إنه من المهم ألا ينتهي الأمر بالتسبب في مزيد من الضرر بسبب العزل العام، مشيرا إلى ضرورة البدء في تخفيفه بعد ثلاثة أسابيع من الآن.







