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في رسالة مصورة.. وزير التعليم يطلق منصة التواصل «Edmodo»

وزير التعليم: سيتم نشر المشروعات البحثية اليوم الإثنين الخاصة بطلاب الدمج وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (منازل) وأبنائنا طلاب المصريين في الخارج
تحرير:أمينة محمود ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٩ م
طارق شوقي
طارق شوقي
وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسائل مهمة لطلاب سنوات النقل. وقال شوقي، في رسالة مصورة: "يجب على جميع الطلاب التركيز في الوقت الحالي على كيفية إعداد المشروعات البحثية وعدم التطرق إلى كيفية تسليمه، حيث عملت الوزارة على توفير حلول كثيرة في حالة عدم وجود إنترنت منها الاعتماد على الكتاب المدرسي وتم توفير نماذج لعمل المشروعات البحثية للاقتداء بها". وأشار شوقي إلى أن الوزارة ستعلن عن آليات تسليم المشروع البحثي في الأول من مايو المقبل.
وأضاف شوقي، أن الوزارة قررت أيضًا قصر المناهج على ما تم تدريسه حتى تاريخ تعليق الدراسة (15 مارس 2020) لكافة المراحل التعليمية (عام/فني)، مشيرًا إلى أن الوزارة استحدثت المشروعات البحثية كبديل للامتحانات التقليدية للصفوف من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.وأعلن وزير التعليم، أنه سيتم نشر المشروعات
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

«الأوقاف» تحسم الجدل حول صيام رمضان في ظل كورونا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن فرضية الصيام قائمة على غير المصابين بفيروس «كورونا» وأصحاب الأعذار. وأوضح جمعة، في بيان صحفي الاثين: «بناءً على الاتصال الهاتفي الذي أجريته مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه لا تأثير لفيروس كورونا على الصيام لغير المصابين وأصحاب الأعذار المرضية، وأن الصيام لا أثر له على الإطلاق في انتشار الفيروس، وأنه لا مشكلة في صيام الأصحاء، إنما يكون الإفطار للمصابين بالفيروس وأصحاب الأعذار المرضية الذين يوصيهم الأطباء بالإفطار».
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

برلمانية تقترح بتوجيه ميزانية مسلسلات رمضان لصالح ضحايا كورونا

تقدمت المهندسة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني، بإصدار قرار يلزم قطاع صُناع الدراما والأعمال الفنية بتخصيص جزء من ميزانية إنتاج المسلسلات والبرامج الرمضانية لصالح ضحايا كورونا. وأكدت "خضر"، في مقترحها الموجه لرئيس الوزراء ووزيرة الثقافة، أن جميع مؤسسات الدولة انتفضت من أجل تجاوز تداعيات هذه الأزمة التي تمر بها مصر، وتبرع الجميع لصالح دعم الفئات المتضررة من فيروس "كورونا"، لتخفيف من آثار هذه الأزمة عليهم، بل أن هناك مبادرات مجتمعية وأخرى فردية نقف لها احترامًا وتقديرًا تبرعوا في حدود قدراتهم وإمكانياتهم، في ظل غياب تام لأي دور لصناع الدراما والبرامج الرمضانية.
الحجر- الصحي (1)

إغلاق مستشفى مارمرقس بالإسكندرية بعد إصابة 5 أشخاص بكورونا

كشف القمص إبرام إيميل، وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس فى الإسكندرية، راعي الكنيسة المرقسية، تفاصيل قرار غلق مستشفى مارمرقس التخصصي، التابع للكنيسة والكائن بمنطقة بسيدي بشر، شرق محافظة الإسكندرية، موضحًا أنه تقرر غلق المستشفى بالكامل لمدة أسبوعين كإجراء احترازي، وذلك بعد الاشتباه في وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وأكد إيميل، أن المستشفى كان يؤدي رسالته على أكمل وجه، واستقبل 4 أشخاص من المشتبه فيهم مصابون بارتفاع درجات الحرارة، وتم تحويلهم مباشرة على مستشفى الحميات لإجراء اللازم.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

بسبب أبحاث الطلاب.. إحالة مدير مدرسة ومعلمين إلى النيابة

قرر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إحالة مدير مدرسة وعدد من المعلمين بمدرسة عثمان أحمد عثمان الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة فايد التعليمية للنيابة العامة، وذلك الإهمال الجسيم والخطأ المتعمد وقيامهم بتجميع الطلاب داخل المدرسة متعللين بمساعدتهم فى الأبحاث. كان الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية قد تقدم بمذكرة إلى اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن قيام مدير المدرسة بتجميع عدد كبير من الطلاب داخل وخارج المدرسة وهو ما يخرج عن الإطار العام فى هذة الفترة وضد الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وهو ما يمثل مخالفة صارخة.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم يعلن موضوعات المشروعات البحثية

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة، اليوم الخميس، عن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية. وقال شوقي، إن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، والاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار)، وغيرها من المهارات الضرورية للطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذري في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

طارق شوقي يُعلن مجموعة من القرارات للتيسير على الطلاب

?أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة فيديو مصورة اليوم الخميس، مجموعة من القرارات للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مع مراعاة الحفاظ على المخرجات التعليمية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم: انتظروا حزمة قرارات جديدة اليوم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، اليوم الخميس، إن ما ينشر عن القرارات الجديدة التي ستتخذها الوزارة عبر المواقع الإلكترونية "معلومات غير دقيقة".
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم تكشف إجراءات وضع معايير المشروعات البحثية لطلاب النقل

خاطبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية، رسميا بالخطوات التي أقرها الدكتور طارق شوقي وزير التربية خلال فترة تعليق الدراسة، وتضمنت التعليمات التأكيد على كافة المدارس الحكومية والخاصة باستمرار الدراسة الإلكترونية بالفصل الدراسي الثاني، من خلال منصة تواصل "ايدمودو" و"ذاكر"، لشرح المواد التعليمية والتواصل بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.
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