تطهير وسيارات إسعاف.. التعليم تواجه كورونا في امتحانات الثانوية

تحرير:أمينة محمود ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٠ م

طارق شوقي

قبل شهرين من انعقاد امتحانات الثانوية العامة، استعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا في ظل اتخاذها قرارًا بانعقاد امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد في7 يونيو المقبل، حيث تسعى الوزارة ممثلة في وزير التعليم الدكتور طارق شوقي ونائبه لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحانات لهذا العام الدكتور رضا حجازي، جاهدة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب وإجراء الامتحانات، حيث بدأت تلك الإجراءات بإرسال الوزارة خطابًا للمديريات التعليمية تحدد فيه عدد طلاب الثانوية العامة فى كل لجنة امتحانية ليكون بمعدل 14 طالبًا لكل فصل أو حجرة، ويتم توفير 2 فصل احتياطى بكل لجنة، تحسبًا لأي ظروف اضطرارية.

وأكد الخطاب على أنه لن يتم المساس باللجان الاحتياطية أو الاستراحات السابقة مع إمكانية فتح لجان جديدة إذا استدعى الأمر أن يتم تنفيذ جميع الإجراءات المتبعة فى إنشاء اللجان طبقًا لموافقة وزير التربية والتعليم وعمل محضر معاينة جديد لكل لجنة يتم فتحها عمل رسم كروكي للجنة الجديدة. وتضمن الخطاب، أنه سيتم