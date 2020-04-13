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تطهير وسيارات إسعاف.. التعليم تواجه كورونا في امتحانات الثانوية

تحرير:أمينة محمود ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٠ م
طارق شوقي
طارق شوقي
قبل شهرين من انعقاد امتحانات الثانوية العامة، استعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا في ظل اتخاذها قرارًا بانعقاد امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد في7 يونيو المقبل، حيث تسعى الوزارة ممثلة في وزير التعليم الدكتور طارق شوقي ونائبه لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحانات لهذا العام الدكتور رضا حجازي، جاهدة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب وإجراء الامتحانات، حيث بدأت تلك الإجراءات بإرسال الوزارة خطابًا للمديريات التعليمية تحدد فيه عدد طلاب الثانوية العامة فى كل لجنة امتحانية ليكون بمعدل 14 طالبًا لكل فصل أو حجرة، ويتم توفير 2 فصل احتياطى بكل لجنة، تحسبًا لأي ظروف اضطرارية.
وأكد الخطاب على أنه لن يتم المساس باللجان الاحتياطية أو الاستراحات السابقة مع إمكانية فتح لجان جديدة إذا استدعى الأمر أن يتم تنفيذ جميع الإجراءات المتبعة فى إنشاء اللجان طبقًا لموافقة وزير التربية والتعليم وعمل محضر معاينة جديد لكل لجنة يتم فتحها عمل رسم كروكي للجنة الجديدة. وتضمن الخطاب، أنه سيتم
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 41 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 488 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 622 حالة، من ضمنهم الـ 488 متعافيًا.
طارق-شوقى

في رسالة مصورة.. وزير التعليم يطلق منصة التواصل «Edmodo»

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسائل مهمة لطلاب سنوات النقل. وقال شوقي، في رسالة مصورة: "يجب على جميع الطلاب التركيز في الوقت الحالي على كيفية إعداد المشروعات البحثية وعدم التطرق إلى كيفية تسليمه، حيث عملت الوزارة على توفير حلول كثيرة في حالة عدم وجود إنترنت منها الاعتماد على الكتاب المدرسي وتم توفير نماذج لعمل المشروعات البحثية للاقتداء بها". وأشار شوقي إلى أن الوزارة ستعلن عن آليات تسليم المشروع البحثي في الأول من مايو المقبل.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

«الأوقاف» تحسم الجدل حول صيام رمضان في ظل كورونا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن فرضية الصيام قائمة على غير المصابين بفيروس «كورونا» وأصحاب الأعذار. وأوضح جمعة، في بيان صحفي الاثين: «بناءً على الاتصال الهاتفي الذي أجريته مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه لا تأثير لفيروس كورونا على الصيام لغير المصابين وأصحاب الأعذار المرضية، وأن الصيام لا أثر له على الإطلاق في انتشار الفيروس، وأنه لا مشكلة في صيام الأصحاء، إنما يكون الإفطار للمصابين بالفيروس وأصحاب الأعذار المرضية الذين يوصيهم الأطباء بالإفطار».
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برلمانية تقترح بتوجيه ميزانية مسلسلات رمضان لصالح ضحايا كورونا

تقدمت المهندسة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني، بإصدار قرار يلزم قطاع صُناع الدراما والأعمال الفنية بتخصيص جزء من ميزانية إنتاج المسلسلات والبرامج الرمضانية لصالح ضحايا كورونا. وأكدت "خضر"، في مقترحها الموجه لرئيس الوزراء ووزيرة الثقافة، أن جميع مؤسسات الدولة انتفضت من أجل تجاوز تداعيات هذه الأزمة التي تمر بها مصر، وتبرع الجميع لصالح دعم الفئات المتضررة من فيروس "كورونا"، لتخفيف من آثار هذه الأزمة عليهم، بل أن هناك مبادرات مجتمعية وأخرى فردية نقف لها احترامًا وتقديرًا تبرعوا في حدود قدراتهم وإمكانياتهم، في ظل غياب تام لأي دور لصناع الدراما والبرامج الرمضانية.
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طارق-شوقى

في رسالة مصورة.. وزير التعليم يطلق منصة التواصل «Edmodo»

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسائل مهمة لطلاب سنوات النقل. وقال شوقي، في رسالة مصورة: "يجب على جميع الطلاب التركيز في الوقت الحالي على كيفية إعداد المشروعات البحثية وعدم التطرق إلى كيفية تسليمه، حيث عملت الوزارة على توفير حلول كثيرة في حالة عدم وجود إنترنت منها الاعتماد على الكتاب المدرسي وتم توفير نماذج لعمل المشروعات البحثية للاقتداء بها". وأشار شوقي إلى أن الوزارة ستعلن عن آليات تسليم المشروع البحثي في الأول من مايو المقبل.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم يعلن موضوعات المشروعات البحثية

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة، اليوم الخميس، عن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية. وقال شوقي، إن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، والاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار)، وغيرها من المهارات الضرورية للطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذري في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.
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طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الجغرافيا إلكترونيًا

توافد طلبة الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، من داخل المنازل، لأداء امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيًا في اليوم الرابع من الاختبارات التجريبية للطلبة، استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020.
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طلاب أولى ثانوي سعداء بسهولة امتحان الأحياء

أدى قرابة 600 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى العام، امتحان مادة الأحياء التجريبى من منازلهم على التابلت بعد قرار وقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث استقبلت منصة الامتحان الإلكترونية" assessment"، آلاف الطلاب من الثامنة صباحا طبقا لتوزيع الطلاب إلى مجموعات حسب المحافظات، وفي بداية اليوم من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة العاشرة صباحا أدى طلاب 6 محافظات الامتحان، وهي: القاهرة، المنوفية، كفر الشيخ، الفيوم، الأقصر، البحر الأحمر.
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