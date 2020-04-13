ماكرون: فرنسا لم تكن مستعدة لمواجهة فيروس كورونا

تحرير:وكالات ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٤ م

ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إن بلاده لم تكن مستعدة لوباء كورونا المستجد، موضحا في كلمة للتفلزيون الفرنسي: «لم نكن مستعدين لوباء كوفيد-19، وتحركنا سريعا لمواجهة النقص في المستلزمات الطبية»، مشيرًا أن الحجر الصحي في فرنسا يجب أن يمدد لغاية الحادي عشر من الشهر المقبل، متابعًا: «أنه لن يتم تمديد الحجر الصحي لما بعد 11 مايو إلا لو انحسر الوباء»، وفقا لسبوتنيك. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 541 وفاة جديدة في مستشفيات البلاد جراء فيروس كورونا، في تراجع لهذا المعدل مقارنة مع الحصيلة السابقة.

وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي، أن حصيلة المرضى المتوفين في مستشفيات البلاد ارتفعت بواقع 541 حالة وبلغت 7632 حالة بعد أن كانت 7091 حالة.ويشير هذا الرقم وفق موقع روسيا اليوم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالفيروس في المستشفيات الفرنسية، حيث بلغ هذا المعدل يوم