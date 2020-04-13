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أكبر ارتفاع يومي.. تسجيل 398 إصابة بكورونا بالإمارات

تحرير:وكالات ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٧ م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء التفشي، وذلك تزامنا مع توسيع نطاق الفحوص. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، تسجيل حالتي وفاة و387 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 22، والإصابات إلى 4123، إذ أوضحت الوزارة في بيان لها، أن حالتي الوفاة تعودان لمصابين آسيويين. وأضافت أنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، كما أعلنت الوزارة عن شفاء 92 حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 680.
وقالت الوزارة، إن هذه الأرقام جاءت بعد إجراء أكثر من 22 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وفقا لروسيا اليوم.وفي وقت سابق، قال مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية: "إن الوزارة تدرس خيارات عدة تعيد بموجبها شكل التعاون والعلاقة في مجال العمل مع الدول المرسلة للعمالة
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بسبب كورونا.. فرض حظر التجول في الخرطوم لمدة 3 أسابيع

فرضت الحكومة السودانية حظر تجوال شامل في العاصمة الخرطوم، وذلك بعد تسجيل 10 إصابات جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، إذ قال وزير الإعلام فيصل محمد صالح، اليوم الإثنين، إن اللجنة العليا للطوارئ قررت الإغلاق الشامل في الخرطوم ابتداء من السبت المقبل، بعدما استمعت إلى تقرير مقلق من وزارة الصحة، مشددًا على أن الحكومة ستقوم بالتدابير اللازمة حتى يتم تطبيق الحظر الشامل في ولاية الخرطوم ابتداء من السبت، ولمدة ثلاثة أسابيع باستثناء البقالات والصيدليات، وفقا لسبوتنيك.
كورونا

69 إصابة و20 حالة وفاة.. ضحايا كورونا بالجزائر خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1983، لافته أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 313 حالة، أما إجمالي حالات الشفاء فقد بلغ 601. من جهة أخرى، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الأطباء ممن قضوا شهرين في مواجهة تفشي فيروس كورونا، سيستفيدون من احتساب عام خبرة في سنوات التقاعد، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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آلاف الفلسطينيين يفقدون أعمالهم في غزة بسبب «كورونا»

قالت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة اليوم الاثنين، إن آلاف العمال خسروا فرص عملهم مؤخرا بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد. وحذر بيان صادر عن الجمعية من "التداعيات الكارثية والخطيرة لأزمة كورونا على اقتصاد غزة، في ظل التعثر الاقتصادي السابق، الذي يعانيه القطاع بفعل تواصل الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني الداخلي للعام الرابع عشر". وذكر البيان أن تداعيات حالة الطوارئ التي يشهدها قطاع غزة طالت أسس وعوامل صمود الاقتصاد الغزي، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن الآلاف من العمال خسروا أعمالهم مؤخراً بفعل أزمة كورونا.
اعتقال ابوطير

«حماس» تندد باعتقال إسرائيل نائبًا عنها في الضفة

نددت حركة المقاومة الإسلامية في غزة"حماس" باعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي نائبا عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني من الضفة الغربية. وقالت الحركة، إن قوات الجيش اعتقلت من محافظة "رام الله والبيرة" النائب في المجلس التشريعي عن مدينة القدس محمد أبو طير بعد اقتحام منزله. وأشار البيان إلى أن إسرائيل أبعدت أبو طير عن مدينة القدس في أكتوبر عام 2011، وتعرض بعدها للاعتقال الإداري عدة مرات، علمًا بأنه أمضى نحو 30 عامًا من عمره في سجون إسرائيل. وباعتقال أبو طير يرتفع عدد النواب المعتقلين في سجون إسرائيل إلى ست نواب منهم ثلاثة عن حركة حماس.
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كورونا والحجر الصحي (8)

387 وحالتا وفاة.. ضحايا كورونا بالإمارات في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في دولة الإمارات اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة و387 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 22، والإصابات إلى 4123، إذ أوضحت الوزارة في بيان لها، أن حالتي الوفاة تعودان لمصابين آسيويين، مضيفة أنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، كما أعلنت الوزارة عن شفاء 92 حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 680. وقالت الوزارة، إن هذه الأرقام جاءت بعد إجراء أكثر من 22 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (11)

«خلال 24 ساعة».. 300 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

سجلت وزارة الصحة الإماراتية أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بـ300 حالة، دون رصد أي وفيات جديدة، إذ قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة الإماراتية، فريدة الحوسني، في إفادة إعلامية لحكومة البلاد، اليوم الأربعاء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 300 حالة، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى نقطة 2659 إصابة بعد أن كان على مستوى 2359 أمس الثلاثاء، وفقا لروسيا اليوم.
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الصحة: تسجيل 120 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

«1000 سيارة كعيادات متنقلة».. كيف ستواجه الحكومة كورونا؟

حزمة من الإجراءات قررت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اتخاذها خلال الأيام المقبلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حتى نتفادي الانتقال للمرحلة الثالثة من الفيروس، حيث لا تزال مصر في المرحلة الثانية من مراحل فيروس كورونا. وكشف رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة الإجراءات الجديدة التي اتخذها اليوم لمواجهة فيروس كورونا خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، تمثلت أهم هذه القرارات في إدخال بعض المستشفيات الجامعية ضمن مستشفيات العزل في خطة مواجهة فيروس كورونا، وتخصيص 1000 سيارة كعيادات متنقلة في جميع المحافظات، ووقف مؤقت للعالقين بالخارج لحين التأكد من سلامة العائدين منهم حتى الآن.
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