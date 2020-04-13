أكبر ارتفاع يومي.. تسجيل 398 إصابة بكورونا بالإمارات

تحرير:وكالات ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٧ م

فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء التفشي، وذلك تزامنا مع توسيع نطاق الفحوص. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، تسجيل حالتي وفاة و387 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 22، والإصابات إلى 4123، إذ أوضحت الوزارة في بيان لها، أن حالتي الوفاة تعودان لمصابين آسيويين. وأضافت أنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، كما أعلنت الوزارة عن شفاء 92 حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 680.

وقالت الوزارة، إن هذه الأرقام جاءت بعد إجراء أكثر من 22 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وفقا لروسيا اليوم.وفي وقت سابق، قال مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية: "إن الوزارة تدرس خيارات عدة تعيد بموجبها شكل التعاون والعلاقة في مجال العمل مع الدول المرسلة للعمالة