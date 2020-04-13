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وزير الاتصالات يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة

سيتم تسليم كل مستفيد من منحة العمالة غير المنتظمة بطاقة البريد "Easy pay" مسبقة الدفع على أن يتم استخدام البطاقة في الحصول على المنحة لمدة شهرين بدءاً من الشهر القادم
تحرير:أحمد البرماوي ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٠ م
صرف منحة العمالة غير المنتظمة
صرف منحة العمالة غير المنتظمة
قام اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجولة تفقدية شملت 10 منافذ للهيئة القومية للبريد وعدد من المدارس وفروع البنك الزراعي المصري فى اربع محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية لمتابعة انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمتضررين من تداعيات ?يروس "كورونا" وتقديمها للمستفيدين بيسر ودون تكدس؛ رافقه في جولته بمحافظة القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وفي محافظة المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.
كما قام الدكتور عمرو طلعت بتفقد سير العمل في مركز خدمة العملاء للخط الساخن 142 بالشركة المصرية للاتصالات والذى تم تجهيزه في سنترال رمسيس بقوة عمل 100 مقدم خدمة، وذلك من أجل البدء الفورى في الرد على استفسارات المستفيدين من المنحة، ومساعدتهم في معرفة مواعيد وجهات الصرف؛ حيث كان في استقباله المهندس عادل
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اقتصاد (1)

توقعات بانكماش الاقتصاد العالمي 11% وخسارة 6 تريليون دولار

توقع عامر الباسط، المدير العام للأسواق الناشئة في Blackrock، انكماش الاقتصاد العالمي 11% في النصف الأول من العام الجاري وخسارة 6 تريليونات دولار. وأضاف الباسط في مقابلة مع قناة العربية، أن توقعات الخسارة تمتد إلى 200 مليون عامل سيفقدون وظائفهم، وإفلاسات على مستوى الدول والشركات. وكان بنك التنمية الآسيوي، قد توقع، الجمعة أن تتراوح تكلفة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي إلى 4 تريليون.
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المالية تتوقع 4.5% نمو مستهدف خلال 2021/20 رغم أزمة كورونا

أصدرت وزارة المالية البيان التمهيدي ما قبل الموازنة لعام 2020/ 2021، والتي تأتي تحت شعار موازنة مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلى. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية إصدار هذه الوثيقة التي تتضمن تحليل الاقتصاد العالمى والمتغيرات الاقتصادية العالمية والداخلية وتأثيرها علي الاقتصاد المصري مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
البورصة

البورصة ترتفع 1.14% وتربح 5.3 مليار جنيه في جلسة اليوم

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 1.14% إلى مستوى 10354 نقطة. وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.82%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1%. وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي شراء بنحو 177.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي بيع بنحو 152.3 مليون جنيه، و25.5 مليون جنيه.
شبكة مرسى علم للحجر الصحي

اتصالات تبني شبكة جديدة لمساندة المقيمين بالحجر الصحي في مرسى علم

نجحت شركة اتصالات مصر، في بناء شبكة تقوية للاتصالات ونقل البيانات المتطورة خلال 72 ساعة فقط في مدينة مرسى علم، وبهذا تمكنت اتصالات من تقديم يد العون للمقيمين بالحجر الصحي ومساندتهم عن طريق تقديم كل خدمات الاتصالات لجميع المتواجدين سواء من الأطقم الطبية أو من الخاضعين لإجراءات الحجر الصحي، ومنحهم فرصة التواصل مع ذويهم، والاستمتاع بخدمات نقل البيانات بأعلى كفاءة وأفضل جودة في مصر.
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حزب-الوفد

«الوفد» يطلق مبادرة لدعم المتضررين من فيروس كورونا

قال حازم الجندي مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن الوفد يواصل حملات التعقيم في العديد من الأماكن بالمحافظات، بجانب استمرار الحملات والقوافل الطبية لتوعية المواطنين بخطورة انتشار فيروس كورونا، والالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة هذا الوباء.
محمد-سعفان

سعفان: 500 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم

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محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

28 ألف عامل سجلوا بياناتهم لمساعدتهم في أزمة كورونا

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن قيام 28 ألف من العمالة غير المنتظمة بتسجيل بياناتهم عبر المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على موقع الوزارة منذ يوم الإثنين الماضي وحتى اليوم، جاء ذلك ذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية العاملة غير المنتظمة، بإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع هذه الفئة بعد ظهور فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وتلبية لمناشدة وزارة القوى العاملة للعمال غير المنتظمة الراغبة في تسجيل بياناتها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg.
فيروس- كورونا (13)

خوفا من كورونا.. إعلان حالة الطوارئ الصحية بالسودان

? أعلن مجلس السيادة السوداني اليوم الاثنين، حالة الطوارئ الصحية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا في البلاد، إذ ذكر بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة السوداني: «أن مجلس الأمن والدفاع قرر في اجتماعه بالقصر الجمهوري اليوم إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا»، يأتي ذلك، بعد إعلان الخرطوم تسجيل حالة وفاة منذ يومين بفيروس كورونا. كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان، قد أعلنت أمس الأحد تعليق الدراسة في كافة مؤسسات التعليم العالي لمدة شهر، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.
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