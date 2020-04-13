قرار عاجل من النائب العام بواقعة تدخين شاب في الصلاة

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٧ م

النائب العام

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بحبس 3 متهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم باستغلال الدين في الترويج عبر مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي لأفكار متطرفة بقصد ازدراء أحد الأديان السماوية، واعتدائهم على مبادئ وقيم في المجتمع المصري عن طريق الشبكة المعلوماتية. كانت وحدة الرصد قد رصدت مقطعا مصورا على «فيسبوك» لشاب يؤدي الصلاة بالهيئة المفروضة بالدين الإسلامي، ويضع آخر سيجارة مشتعلة في فمه ويحرضه على تدخينها فيدخنها؛ ثم يتناولها بيده خلال أدائه هيئة الصلاة، بينما يصور ثالث المقطع وسط أصوات ضحكات وسخرية.

وبتكليف النيابة العامة الشرطة بالتحري عن الواقعة وضبط مرتكبيها أمكن تحديدهم، وهم ثلاثة يبلغوا من العمر سبعة عشر عاما؛ مؤدي هيئة الصلاة ومقدم السيجارة ومصور الواقعة ناشر المقطع بمواقع التواصل. باستجواب النيابة العامة لهم أقروا بارتكابهم الواقعة وصحة ما جاء بالمقطع المتداول، قاصدين ازدرائهم الدين الإسلامي