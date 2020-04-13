طرح برومو مسلسل «النهاية» للفنان يوسف الشريف

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢١ م

يوسف الشريف

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «النهاية» للنجم يوسف الشريف، البرومو التشويقي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على قناتي «أون وأون دراما»، إذ تصدر الفنان يوسف الشريف، بعد طرح البرومو التشويقي بساعات، الترند على موقع تويتر. من جانيه، قدم الفنان محمد هنيدي التهنئة ليوسف الشريف على صفحته عبر تويتر، إذ كتب في تغريدة: «مبروك يا جو .. شابوه على كل ثانية في التريلر».

مسلسل «النهاية»، فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، إنتاج شركة سينرجي. ينتمى المسلسل لنوعية أعمال الخيال العلمي، حيث تدور أحداثه في عالم افتراضي عام 2121. ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمود الليثي. ويعود