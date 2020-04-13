رياضة

محمد إبراهيم: الاستقرار سبب تفوق الأهلي على الزمالك

تحرير:علي الزيني ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٣ م
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
يرى محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أن الاستقرار هو سبب تفوق الأهلي على الزمالك، في عدد البطولات، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس 2 "، قائلا:"عامل الاستقرار، هذا هو السبب الرئيسي في تفوق الأهلي، عندما استقر جيل 2000 في الزمالك حصل على عدة بطولات". وواصل حديثه:"الزمالك يتسم بالاستقرار في الوقت الحالي، في الفترة الماضية تغير عدد اللاعبين بشكل كبير، أضر الفريق أكثر مما نفعه، والفريق حاليا يؤدي بشكل جيد تحت قيادة باتريس كارتيرون بدليل فوزه ببطولتي السوبر المصري والإفريقي
وبسؤاله عن إمكانية عودته مجددا للزمالك، أجاب محمد إبراهيم، قائلا: "ولم لا؟ كل شيء وارد في كرة القدم". وعن توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، قال: "نعيش أجواء صعبة نمر بها لأول مرة، وأتمنى أن تمر على خير، أتدرب في المنزل، وأقضي الوقت مع أسرتي في مشاهدة المسلسلات، تقريبا تابعت كل مسلسلات العالم". وانتقل
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