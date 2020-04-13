عماد متعب: البدري أول من تنبأ بتألقي

تحرير:علي الزيني ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٧ م

عماد متعب

أكد عماد متعب لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، هو أول من تنبأ بتألقه، جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج في الاستاد على إذاعة "نجوم إف إم"، قائلا: "البدري أول من تنبأ تألقي عندما كان عمري 16 عاما وأخذني من يدي وذهب بي إلى صالح سليم وقال له عماد سيصبح مهاجم صاحب شأن كبير". وواصل متعب، قائلا:"بداية علاقتي مع مانويل جوزيه كانت متوترة وفوجئت به يطردني من الملعب خلال أول تدريب لي وطلب مني خوض المران منفردا.. في ذلك الوقت لم اكن أعلم أنه يهتم بارتداء الجوارب وواقي الساق في التدريبات".

وأضاف:" في أول مباراة لي مع جوزيه راوغت أحد المدافعين وسددت كرة عادية، بعد اللقاء عقد جوزيه اجتماع معي وقال لي نحن نلعب كرة جماعية وإذا كنت تريد اللعب بشكل فردي انصحك أن تلعب الجولف.. لهذه الأسباب نجح جوزيه مع الأهلي لأنه لم يفرق بين لاعب صغير أو كبير وكان حريصا على أن يعتاد اللاعب الصغير على أن يصبح

وأضاف:" في أول مباراة لي مع جوزيه راوغت أحد المدافعين وسددت كرة عادية، بعد اللقاء عقد جوزيه اجتماع معي وقال لي نحن نلعب كرة جماعية وإذا كنت تريد اللعب بشكل فردي انصحك أن تلعب الجولف.. لهذه الأسباب نجح جوزيه مع الأهلي لأنه لم يفرق بين لاعب صغير أو كبير وكان حريصا على أن يعتاد اللاعب الصغير على أن يصبح نجما". وشدد متعب، قائلا: "ما تم عرضه من الأهلي على حسام عاشور مميز جدًا، فهو لم يحدث معي أو مع أي لاعب آخر، وهذا أمر رائع يجب أن يقدره اللاعب". وأختتم: "الأهلي تعامل مع عاشور باحترافية، لكن يجب على كل لاعب أن يحدد ما يريده، هل يريد اللعب؟ هل يريد الأموال؟ هل يريد المستقبل؟ وقتها سيعرف كيف يتخذ قراره.. لو كنت مكان حسام عاشور، فأنا كنت سأعتزل وأقبل عرض الأهلي".