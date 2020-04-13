أنصار الله:11 غارة جوية شنها طيران العدوان على اليمن

تحرير:وكالات ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٧ م

جماعة أنصار الله_أرشيفية

قال العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، التابعة لجماعة أنصار الله في اليمن، إن التحالف العربي مستمر في تصعيده، مضيفا: «قوى العدوان مستمرة في تصعيدها.. هذا التصعيد سيواجه بالمثل ولن تبقى قواتنا مكتوفة الأيدي أمام ما يقوم به العدو»، مشيرا أن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية شنت اليوم أربعة زحوفات وتسلل في عدد من الجبهات، منها زحفان باتجاه الملاحيط قبالة جيزان وزحف في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وزحف في صرواح بمحافظة مأرب، وتسلل في الطوير بمحافظة تعز، وفقا لسبوتنيك.

وتابع المتحدث الرسمي للقوات المسلحة: «أبطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا لهذه الزحوفات وتكبد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم دون تحقيق أي تقدم»، لافتا أن طيران العدوان شن منذ الصباح 11 غارة منها تسع غارات في صرواح وغارتين في ناطع بالبيضاء.وأعلن مركز حقوقي تابع